Подборка исторических YouTube-каналов

YouTube – это ящик Пандоры, здесь собрано неограниченное количество информации на любую тему. Мы делали выборки из каналов о поп-культуре, образовании и всякой всячине. На этот раз сфокусировались на истории – рассказываем, что смотреть, чтобы не тратить время каникул зря.

OverSimplified

OverSimplified – это пересказ исторических событий в максимально упрощенном и понятном формате. Причем это касается как самой информации, так и способа её подачи (пусть анимация вас не отпугивает). Авторы фокусируются на главных аспектах каждой истории, раскрывая мотивы действующих личностей, их мотивации и результаты их поступков. Видео выпущены на английском языке, но для многих доступны субтитры на русском.

Crashcourse

Crashcourse – это большой, многофункциональный проект с серией плейлистов на самые разные темы (социология, мифология, экономика, религия и т.п.). Доступно пять серий видероликов по истории, есть два главных – по мировой истории (всего 73 видео), один – по истории США (48 видео), по истории кино (17 видео) и истории науки (46 видео).

Дорога людей

Дорога людей – это цикл видеопроектов, посвященных истории Казахстана и Центральной Азии. По формату это больше похоже на небольшие лекции, чем на обучающие ролики. Авторы канала приглашают историков с постсоветского пространства, каждый из которых затрагивает одну конкретную тему. Например: "Доспехи кочевников", "Саки и скифы", "Ювелирные традиции казахов" и многое другое.

Arjen Molen

Arjen Molen сложно в полной мере назвать каналом. Это скорее агрегатор документальных фильмов в свободном доступе. Здесь можно найти шестисерийный фильм про распад Югославии или 24-серийный фильм об истории холодной войны. Все фильмы принадлежат BBC.

Lindybeige

Lindybeige – это никнейм автора канала. Его довольно сложно отнести к какой-то категории, потому что канал – это сборник мыслей одного человека, который очень сильно любит историю, танки, средневековое оружие и LARP (ролевые игры живого действия). Если вам когда-нибудь был интересен полный процесс производства средневековых доспехов или уклад, по которому одевался и собирался на войну древнегреческий гоплит, – Lindybeige для вас.

Suibhne

Suibhne очень похож на OverSimplified, но с чуть более серьезным тоном подачи. Создатели рассматривают разные исторические периоды, к примеру есть "история Рождества" и "полная (анимированная) история Японии".

English Heritage

English Heritage – это не совсем канал. Это благотворительный проект, посвященный истории Англии. Сейчас English Heritage следит более чем за 400 историческими зданиями, памятниками и местами. Это средневековые замки, римские укрепления, бункеры времен холодной войны и многое другое. А вот контент канала рассказывает об истории Англии: от готовки в Викторианскую эпоху до постройки мостов.

Epic History TV

Epic History TV фокусируется в первую очередь на военных конфликтах. Драма и эпичность – главные критерии. Помимо простого пересказа событий, авторы проводят детальный анализ каждой баталии, исследуя карты и тактические маневры. Многие видео доступны с субтитрами на русском языке.