Подборка игр в жанре артхаус

С момента зарождения игры выполняли одну конкретную функцию – развлечение. С развитием формата эта функция стала обрастать новыми элементами. Постепенно они затмили изначальную цель игр и возникли вечные дебаты “видеоигры – это искусство?”. Такие видеоигры начали называть “серьезными”, кто-то окрестил их арт-играми, мы решили остановиться на приставке “артхаус”. Собрали небольшую подборку видеоигр, которые используют приемы механики, нарратива или эстетики для достижения своих художественных целей.

Disco Elysium

Платформы: Windows, Mac OS

Перед наступлением 2020 года Disco Elysium окрестили одной из самых важных игр десятилетия. Вывод определенно поспешный, учитывая, что игра вышла в конце 2019 года, но она определенно заслуживает своего внимания. Интересно, что Disco Elysium не задумывалась как игра. Роберт Курвиц (геймдизайнер) и его единомышленники придумали эту вселенную исключительно с целью самовыражения. Ребята не думали о формате и за более чем 10 лет разработки идеи остановились на видеоиграх. Очевидно, что развлечение стояло далеко не первой необходимостью. Наверняка это и позволило абсолютно новым разработчикам создать столь уникальный проект. В каком-то смысле это классическая ролевая игра, где вы можете “прокачивать” характеристики персонажа, одевать его в спецодежду, которая повышает различные навыки и всячески влиять на развитие мира вокруг. Диалоги также являются неотъемлемой частью игрового процесса ролевых игр, но в Disco Elysium весь процесс завязан на диалогах. Абсолютно все решается с помощью диалоговых окон. Особенность в том, что в большинстве случаев диалог проходит с вашей психикой. Разные аспекты тонкой душевной организации протагониста связываются с вами и вместе вы решаете, что делать дальше.

Friends of Ringo Ishikawa

Платформы: Nintendo Switch, Windows, Mac OS

Этой необычной инди-игре мы посвятили большой материал. Она выглядит архаичной, будто появилась 30 лет назад. И с технической точки зрения она максимально простая. Но прелесть Friends of Ringo Ishikawa в полной свободе выбора. Это экзистенциальный симулятор жизни школьного японского хулигана. Будучи Ринго вы, как и каждый второй школьник старших классов, не знаете что делать. Игра не дает никаких намеков и буквально заставляет разобраться в себе. Здесь нет ни карты, ни туториалов, ни списка заданий. Уникальное ощущение потерянности, которое вы постепенно пытаетесь преодолеть.

Assemble with Care

Платформы: Windows, Mac OS, iOS

Если сравнивать Assemble with Care с другими видеоиграми из подборки, то она может показаться наивной и простой – ваша задача чинить чужие предметы (камеры, часы, телефон и т.д.). С точки зрения механики – это клон Car Mechanic Simulator. Вы фактически раскручиваете болты, соединяете провода и пытаетесь вернуть предмету былой функционал. Но если Car Mechanic Simulator – это строгая механика, то Assemble with Care рассказывает историю каждой вещи. Их здесь немного и игру можно закончить за пару часов. Но каждый предмет – это ностальгия незнакомых людей. Разработчики игры пытаются показать нам символическую ценность вещей, а вы чините не столько сами предметы, сколько воспоминания других.

FAITH

Платформы: PlayStation 4, Xbox One, Windows

Уникальный пример того, как сделать по-настоящему страшный хоррор с помощью восьми бит. Если Friends of Ringo Ishikawa и выглядит старо, то FAITH кажется доисторическим в сравнении. Но в этом главная сила эстетического подхода разработчиков. Здесь разобраны привычные штампы хорроров и ужастиков. Страшно становится именно из-за ассоциативного ряда и богатой фантазии. Когда вы встречаетесь с неведомым демоном, который залит кровью и исписан древними рунами, на экране он все равно выглядит как кучка пикселей. Но из-за того, что современный человек избалован иконографией ужаса, в голове всплывают тревожные мысли.

198 X

Платформы: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Windows

198X также обыгрывает тему ностальгии. Но здесь она выражена конкретным периодом (80-е). Фактически это не столько видеоигра, сколько графическая новелла, в которой игрок может отыграть несколько эпизодов. Эти эпизоды – это различные адаптации популярных в 80-е игр. Все остальное время – это экспозиция истории. 198X поднимает вопрос эмоционального значения видеоигр и эскапизма. Сюжет наглядно демонстрирует почему игры вызывают ностальгию и почему многие относятся к ним столь серьезно. А если вы никогда не играли, 198X станет отличной отправной точкой для знакомства с историей видеоигр.

Superhot

Платформы: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows, Mac OS

Когда Superhot поступила в продажу, ее хвалили за инновативную механику. Это шутер от первого лица с одним нюансом – время двигается только когда двигаетесь вы. Так нарушается стандартный экшн-поток шутеров, где все нужно делать быстро и завязано на реакции. Superhot дает возможность остановиться и подумать над следующим действием. Но весь смысл игры скрыт в сценах между. Авторы не стесняются рушить четвертую стену и обращаться напрямую к игроку, задавая вопросы о нашей реальности наподобие “Злого демона” Декарта. В какой-то момент персонажи буквально приказывают перестать играть и вернуться в “реальный” мир, что делает весь процесс взаимодействия с Superhot жутким.