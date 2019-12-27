Подарки в последнюю минуту: подписки на всё

Все мы были в этой ситуации: до Нового года – пара дней, подарки не куплены, везде очереди, полки пустые. Что делать? Раньше оставалось только грустить. Сегодня, в век всемогущего интернета, есть миллион альтернатив. Мы предлагаем в качестве подарка рассмотреть подписки.

Подписки – новый формат потребления. Первым на ум приходит кино, но сейчас есть даже еда по подписке. В случае с кино мы рекомендуем очевидный вариант – Netflix. Но если вы предпочитаете русский дубляж, стоит рассмотреть новый сервис от Kinopoisk. Здесь своевременно выкладываются мировые премьеры в профессиональном переводе. Например, новый сезон "Рик и Морти" в переводе от Сыендука.

Bookmate – приложение с огромной библиотекой электронных книг. FaceIt – специальная платформа для соревновательных игр, где можно развивать навыки и отслеживать общую статистику своих киберспортивных достижений. Bokksu – это подписка на необычные японские снэки, которые каждый месяц приходят в красивой коробочке. LootCrate – рай для гика, подписка на месячную рассылку гик-атрибутики (майки, брелоки, фигурки и т.п.). Arzamas – проект с мультимедийными курсами по истории, искусству и другим гуманитарным наукам. Omgyes – проект по борьбе с табу на женскую сексуальность. За месячную подписку вы получаете доступ к сотням научных материалов про особенности женского организма (контент 18+).