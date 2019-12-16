Подарки на Новый год: что дарить для дома?
Дом - отражение характера его хозяина. Поэтому интерьерный подарок - чаще всего должен совпадать с его образом жизни Как выглядит его квартира сейчас? В каком она стиле? Какие фильмы или сериалы он любит смотреть и как человек предпочитает проводить свое свободное время? Интересы могут быть разными, и мы здесь чтобы вдохновить вас.
Универсальный вариант - шерстяной плед из H&M или более изысканный вариант из 100% кашемира от Hermès. Что еще ассоциируется у вас с уютом? Приятное и мягкое освещение, поэтому предлагаем вам дополнить подарок свечами, которые не просто хорошо пахнут, но и имеют красивые баночки, которые захочется оставить и после использования свечи. Минималисту предлагаем подарить Louis Vuitton, а тем кто любит что-то понаряднее - свечи Diptique или Fornasetti.
Любителям декора подойдет ваза - их много не бывает. Тем кто любит простой, но при этом стильный дизайн советуем брать большую вазу из рифленого стекла от H&M, а для ценителей эклектики - вазу Anissa Kerniche. Если вам нужен роскошный подарок предлагаем вазу из выдувного стекла от норвежского мастера Nina Nørgaard.
Любители званых ужинов обрадуются инвентарю для вечеринок. Например, подставки для именных карточек в виде лобстеров H&M, либо сет подносов разной формы и с интересным принтом от Hermes. Сет подставок под стаканы от Louis Vuitton - еще один неплохой вариант.
Coffee table book выполняют больше декоративную роль, их смотрят нежели читают, поэтому они могут быть интересны всем. Здесь опять же многое зависит от интересов. К примеру, кошатникам будет интересно пролиснуть книгу Cats издательства Taschen; любителям моды - книгу Dior. Также вариант - книга, посвященная витринам магазинов Tiffany & Co.
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