Подарки на Новый год: что дарить для дома?

Дом - отражение характера его хозяина. Поэтому интерьерный подарок - чаще всего должен совпадать с его образом жизни Как выглядит его квартира сейчас? В каком она стиле? Какие фильмы или сериалы он любит смотреть и как человек предпочитает проводить свое свободное время? Интересы могут быть разными, и мы здесь чтобы вдохновить вас.

Шерстяной плед H&M Покрывало из кашемира Hermès

Универсальный вариант - шерстяной плед из H&M или более изысканный вариант из 100% кашемира от Hermès. Что еще ассоциируется у вас с уютом? Приятное и мягкое освещение, поэтому предлагаем вам дополнить подарок свечами, которые не просто хорошо пахнут, но и имеют красивые баночки, которые захочется оставить и после использования свечи. Минималисту предлагаем подарить Louis Vuitton, а тем кто любит что-то понаряднее - свечи Diptique или Fornasetti.

Свеча Fornasetti Свеча Fornasetti

Любителям декора подойдет ваза - их много не бывает. Тем кто любит простой, но при этом стильный дизайн советуем брать большую вазу из рифленого стекла от H&M, а для ценителей эклектики - вазу Anissa Kerniche. Если вам нужен роскошный подарок предлагаем вазу из выдувного стекла от норвежского мастера Nina Nørgaard.

Ваза Anissa Kerniche Ваза Nina Nørgaard Ваза H&M

Любители званых ужинов обрадуются инвентарю для вечеринок. Например, подставки для именных карточек в виде лобстеров H&M, либо сет подносов разной формы и с интересным принтом от Hermes. Сет подставок под стаканы от Louis Vuitton - еще один неплохой вариант.

Подставки для именных карточек H&M Подносы Hermès Сет подставок под стаканы Louis Vuitton

Coffee table book выполняют больше декоративную роль, их смотрят нежели читают, поэтому они могут быть интересны всем. Здесь опять же многое зависит от интересов. К примеру, кошатникам будет интересно пролиснуть книгу Cats издательства Taschen; любителям моды - книгу Dior. Также вариант - книга, посвященная витринам магазинов Tiffany & Co.