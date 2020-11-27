Почему я провожу в YouTube 24 часа в неделю

Жизнь плавно и незаметно переметнулась в интернет. Онлайн-радио, онлайн-тв, онлайн-магазин, онлайн-общение - все аспекты бытовой жизни получили эту приставку. Технологии стали слишком удобными и слишком вездесущими. Я проверил статистику в приложении YouTube, и оказалось, что в неделю на это приложение у меня уходит 24 часа. В год YouTube отнимает 1248 часов. Звучит, как бесполезная трата жизни, но не все так просто.

Развлекательная полезность

Быть продуктивным модно. Свободное время должно расходоваться не на глупости, а на полезное саморазвитие. Стыдно слушать подкаст, если он не образовательный. Стыдно смотреть видео, если это не глубинная аналитика. Стыдно читать статьи, если в них нет научной подоплеки. О таком подходе пишут лайф-коучи, про это говорят успешные эксперты, и это не имеет никакого отношения к реальности - можно выгореть быстрее спички. Что, если YouTube является спасательным кругом?

Платформа насчитывает более 1,9 миллиардов пользователей. Но статистика не учитывает незарегистрированных пользователей. 70% трафика приходит с мобильных устройств. Сейчас в мире более 3,5 миллиардов пользователей смартфонов (https://www.statista.com/statistics/330695/number-of-smartphone-users-worldwide/). На каждый из них можно установить YouTube. И эти цифры будут расти. Потенциальная аудитория – весь мир. Уже сейчас по статистике пользователей на YouTube больше, чем зрителей перед телевизором. YouTube – новое телевидение.

Объяснять механику работы YouTube не нужно. Стоит отметить важность алгоритмов приложения. Если раньше искать “подходящее” приходилось вручную, теперь умные машины делают это за нас. Происходит это благодаря двум понятиям – метаданные и вовлеченность. Первое – название видео, описание и ключевые слова. Второе – лайки, комментарии и время просмотра (удержание). Искусственный интеллект сравнивает показатели и на основе аналитики выдает наиболее подходящий результат. Далее происходит оценка эффективности видео. Она определяет порядок появления видео в ленте и зависит от следующих факторов:

· Клики на видео;

· Время просмотра видео;

· Количество лайков, дизлайков, комментариев и шеров;

· Новизна видео;

· Частота загрузки новых видео на канале;

· Количество времени, проведенного на YouTube, после просмотра видео.

Это ключевое отличие YouTube от телевидения. Раньше зритель был ограничен программой канала. Теперь на любую сферу интересов можно найти неограниченное количество контента. От “работы по дереву” до “психологического разбора персонажа Бэтмена” – всегда есть “что посмотреть”. Фактически мы становимся кураторами собственного контента. Вместо ожидания нужной передачи, любимую тему можно без пауз изучать вглубь. Но такой подход влечет за собой другую проблему. Умная система подбора нас же и ограничивает. Да, большая часть телепрограммы кажется ненужной и неинтересной. Но она невольно заставляет взглянуть на что-то новое и расширить сферу интересов. Сделать это на YouTube практически невозможно. Все рекомендации, на главной странице, в “следующем”, в новостях YouTube, в автовоспроизведении, подстраиваются под интересы пользователя. Единственный вариант добавить что-то новое – ввести это в поисковик и посмотреть несколько видео. Но ввести в поисковик то, чего ты не знаешь – невозможно.

Возможно, эту проблему получится перебороть количеством контента. Мобильность позволила платформе стать удобнее и гибче ТВ. YouTube можно смотреть на ходу, в машине, во время готовки, слушать в душе и так далее. Разработчики давят на практичность, поэтому появилась функция моментального переключения на большой экран – телевизор (при условии, что телевизор эту функцию поддерживает). Так мы постоянно окружены информацией. Даже абсурдная установка на бесконечную продуктивность кажется выполнимой. Можно слушать лекцию по квантовой физике и резать салат или по пути на работу проверять последние новости и оценивать политическую ситуацию.

Поэтому 24 часа в неделю не кажутся чем-то сверхъестественным. Ведь если мы все равно не расстаемся со смартфоном, то пусть он хотя бы приносит пользу. Разбавить свои интересы можно благодаря нашей подборке из 100 любимых каналов на YouTube.