Почему нам всем нужно побыть одним

Сегодня вы всегда на связи: дома, в школе, в университете, на работе. С популяризацией смартфона эти связи стали еще шире и быть на связи нужно 24/7. Такой темп многим дается с трудом и люди начинают перегорать. Возникает потребность побыть одному. Разберемся нормально ли это и что делать с этим желанием.

Быть одному не значит быть одиноким

Прежде чем углубляться в психологическую пользу времени с самим собой, нужно понимать, что это не значит быть одиноким. Одиночество - это субъективная эмоция, которая не зависит от того, есть вокруг вас люди или нет. Обычно чувство одиночества сигнализирует психическое расстройство. На YouTube канале Kurzgesagt есть видео с научным разбором понятия одиночества. Члены команды связывают это чувство с базовым стремлением человека к выживанию, где работа в группе – жизнь, сам по себе – смерть. Поэтому одиночество напрямую связано с биологической болью на эволюционном уровне. Впоследствие это может повлечь за собой развитие депрессии, сердечно-сосудистых заболеваний, стресс, ухудшение памяти, развитие болезни Альцгеймера и другое. Смертность вследствие депрессии в два раза выше, чем в случае ожирения. Это сравнимо с курением пачки сигарет в день.

Желание побыть одному в этом смысле кардинально отличается. Это намеренное желание избежать социальных связей посредством изоляции. Западные психологи обычно называют это чувство уединением (solitude) и его часто связывают с интроверсивными чертами личности. Вместе с отсутствием "остальных", пропадают и общественные аффекты (требования, пристальное внимание, эмоциональная поддержка, обмен информацией и другое). "Обычно, когда мы думаем о людях предпочитающих уединение, мы думаем, что они "другие". Мы понимаем, что люди – это социальный вид, выживающий на эволюционном опыте связи и зависимости друг от друга, с целью выжить в этом жестоком мире. Эта необходимость не особо изменилась для большинства из нас. Более того, даже те, кто остаются одни понимают важность и часто участвуют в социальных взаимодействиях." – в этом отрывке из статьи Шобы Сринивасан (Ph. D.) и Линды Вайнбергер (Ph. D.) мы видим, что это абсолютно нормальное и обычное желание.

Чем это может быть вызвано

Шоба и Линда также указывают важность контекста и психологического здоровья каждого индивида. Многие ищут уединения для создания личного пространства, чтобы избежать стресса и давления со стороны, из-за высокой чувствительности к критике и оценке или потому что просто предпочитают четкий и понятный образ жизни, без отвлекающих факторов. Однако, стремление к уединению может исходить от социальной тревожности, отсутствия социальных навыков, отчуждения, скуки или одиночества. В этом случае наличие людей не исключает возможность испытать эти реакции. Это вероятно сигнализирует о психическом расстройстве (депрессия, шизоидный тип, анорексия). Уединение – важный аспект развития личности. Например, в подростковом возрасте люди часто ищут уединения чтобы избежать осуждения, для самоанализа или чтобы остаться наедине со своими мыслями и чувствами. То же самое происходит во время важных жизненных изменений. Доктор психологии Шерри Бург Картер выделяет несколько плюсов уединения:

Расслабление и перезагрузка мозга – из-за темпа жизни наш мозг не успевает восставновиться. Когда ты один, без внешних раздражителей, мозг может сфокусироваться, очистить сознание, что впоследствие позволяет более четко думать;

Концентрация и продуктивность – здесь все очевидно, чем меньше внешних факторов и раздражителей, тем больше возможность сфокусироваться на необходимой работе (или занятии) и выполнить ее в более короткий срок;

Возможность услышать внутренний голос – пока человек находится в группе, вероятнее всего он думает и поступает в рамках коллективного мышления этой группы. Но неизвестно как бы поступил человек, будь он сам по себе;

Глубокий процесс мышления – постоянные взаимодействия день ото дня создают список дел, который начинает казаться постоянным. Такое постоянное движение предотвращает возможность погружаться в "глубокие" мысли, которые способствуют развитию креативности, но мешают продуктивности;

Отношения с другими – несмотря на кажущееся противоречие, уединение позволяет лучше понимать себя. Что затем помогает улучшить свое окружение и понять кого вы там действительно хотите видеть. Также, отсутствие взаимоотношений позволит лучше понять имеющиеся.