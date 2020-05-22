Почему тактильное общение важно и как восполнить его нехватку?

Случайные прикосновения, объятия с друзьями, поцелуи или просто дружеские похлопывания по плечу еще недавно были частью повседневной жизни. С началом пандемии многие лишились не только свободы выходить и общаться, но и тактильного общения. Сегодня, несмотря на послабления карантина самым безопасным образом жизни все еще является самоизоляция и социальное дистанцирование. До того как наши будни изменились до неузнаваемости большинство и не задумывались о важности прикосновений. Чтобы разобраться какую роль играет тактильность в нашей жизни и как быть с ее нехваткой мы поговорили с практикующим психологом Анастасией Стеблянко.

Почему тактильность так важна?

Дозволительность прикосновений и то какую роль они играют в жизни человека зависят от многих факторов – культуры, общества, пола, возраста, профессии и в целом жизненного опыта человека. Но факт остается фактом – прикосновения и тактильность способствуют развитию человека с самого его рождения, точно так же как и зрение, обоняние и слух. Социальные прикосновения формируют у человека понятия о привязанности, взаимоотношениях в социуме, влияют на когнитивное, коммуникационное и эмоциональное развитие с самого раннего возраста.

Если верить теории о типах привязанности Мэри Эйнсворт, а также нашумевшему эксперименту с макаками “Природа любви” Гарри Харлоу, то можно с уверенностью сказать, что прикосновения на начальной стадии развития ребенка влияют и на его последующее взаимодействие с обществом и близкими в зрелом возрасте. В результате эксперимента Харлоу (который подвергся критике за жестокое обращение с животными), психолог пришел к выводу, что для здорового и полноценного развития ребенку необходимы не только кров и еда, но и тепло, и телесный контакт. Макаки, которые были полностью изолированы, не смогли в зрелом возрасте интегрироваться в общество других макак, были агрессивными и не имели надлежащие навыки для жизни в группе. Несмотря на жестокость, этот эксперимент сподвигнул общество психологов принять тот факт, что прикосновения имеют такое же важное значение, что зрение и слух, когда дело касается развития ребенка.

Наш психолог подчеркивает сложность вопроса и утверждает, что в этом случае можно опираться сразу на несколько теорий. "Одна теория основана, на том, что человек рождается с пятью органами чувств. Другими словами, осязание на уровне со слухом и зрением играет большую роль в познании мира и развитии человека. Также есть и другая теория, если верить ей, то люди общаются в трех полях, первое – смысловое, второе – эмоциональное и третье – тактильное поле. Когда люди стремятся построить теплые взаимоотношения в семье, либо романтические отношения, чаще всего смысловая часть уходит на второй план, а эмоциональная и тактильная на первый. Это все, что связано с прикосновениями, ощущениями на коже”, – говорит Анастасия. Именно поэтому психологи не рекомендуют недооценивать роль телесного контакта.

Вдобавок, прикосновения и тактильный контакт влияют и на социальную составляющую жизни. Американский профессор антропологии Алан Фиске в своих исследованиях утверждает, что прикосновение - один из ключевых элементов, воздействующих на отношения и понимание в обществе. Это может касаться как маленьких групп, то есть семей, детей и их родителей, так и больших, в которых людей объединяют какие-то части их личности, например, национальность, либо интересы. Прикосновения, наряду с совместными трапезами и танцами, помогают регулировать отношения в социуме, а это в свою очередь воздействует на людей и дает некий "зеленый свет", что с этими людьми можно делиться ресурсами, поддерживать друг друга.

Кроме этого, нейробиологи утверждают, что прикосновения рук, объятия помогают людям вырабатывать "гормон любви" – окситоцин, который воздействует на общее расслабление человека и способствует эффективной борьбе со стрессом. Также исследования показывают, что выработка окситоцина способствует укреплению иммунитета.

Какой эффект может иметь нехватка тактильности?

В данный момент, такие дефициты вполне можно пережить, особенно, если человек живет в семье, в которой нет нехватки тактильности. “Но вот если в семье наблюдается превалирование смыслового поля, долженствования и очень мало общения в тактильном ключе, то такой образ жизни может сказываться на эмоциональном и психологическом здоровье. Есть ряд психологических расстройств, которые характеризуются тем, что человек не может вступать в тесный тактильный контакт из-за негативного опыта в детстве или привыкания к нехватке телесного контакта”, – утверждает психолог. Обычно такое люди восполняют общением и телесным контактом с друзьями и другими людьми вне семьи, но в свете последних событий такая альтернатива для многих просто небезопасна. Так, к примеру, в Нидерландах, правительство всерьез советует своим гражданам, кто испытывает нехватку в телесном контакте, завести себе партнера для объятий, прикосновений и/или секса в зависимости от нужд, чтобы люди могли контактировать с определенной группой для более быстрого и точного выявления контактных, до тех пор, пока в мире не появится вакцина и люди перестанут дистанцироваться. Такое решение подойдет далеко не всем, поэтому мы также спросили у психолога, как все же быть тем, кто живет один?

Как быть одиноким людям в самоизоляции?

“Здоровому человеку здесь важно понять, что "у меня всегда есть я". Тем, кто сейчас испытывает нехватку в тактильном общении, я рекомендую делать самомассаж, обнимать себя, гладить. Я понимаю, что для людей дефицит телесного контакта может способствовать плохому настроению и другим негативным состояниям. Мы часто забываем, что коже важны прикосновения, так как тактильные ощущения тесно связаны с эмоциональным самочувствием и могут иметь прямое влияние на состояние человека”, – говорит Анастасия.

Также наш психолог советует разобраться, насколько серьезно сказывается эта нехватка на человеке, если она способствует ситуативному и вполне объяснимому ухудшению настроения, то волноваться здесь вряд ли стоит, с возобновлением привычной нам жизни и встречами с близкими это состояние пройдет. Но если человек замечает за собой какие-то нарушения в психологическом состоянии и имел трудности с телесным контактом и до карантина, то в такой ситуации психолог советует обратиться к специалисту.