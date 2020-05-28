Ведение дневника сегодня равноценно медитации. "Journaling", как это называют на английском, сейчас – часть популярного движения self-care. Те, кто практикует его, верят, что расписывание эмоций и происходящего в жизни человека имеет успокаивающий эффект, в чем-то схожий с походом к психотерапевту. В этом материале мы решили узнать, что на этот счет думают психологи и для чего стоит начать вести дневник?

Одна из самых популярных книг на эту тему – “Путь художника” Джулии Кэмерон. Среди ее поклонников - разные “гуру” личностного развития, например, Робин Шарма, журналисты, писатели и простые люди, переживающие либо креативный блок, либо сложные ситуации. Книга рассказывает о том, как выйти из творческого кризиса, а самым главным посылом, который прославил книгу, стало упражнение “утренние страницы”. Автор советует начинать день с заполнения трех страниц - описывать внутреннее состояние или планы на день. Джулия рекомендует так проводить каждое утро. По словам Робина Шармы, это упражнение помогло ему собраться с мыслями, справиться с негативными эмоциями и проблемами. "Утренние страницы" в своей основе то же самое, что и "journaling".

Что говорят об этом психологи и исследователи?

Регулярное описание своих эмоций и чувств имеет терапевтический эффект, это занятие прописывают своим пациентам психологи в качестве лечения от стресса и даже серьезных психологических травм. Существует немало исследований, которые показывают, что такие занятия, в частности, экспрессивное письмо, оказывает на людей позитивный эффект, как ментально, так и физически.

Эффективность ведения дневника, в любом формате, также была доказана в исследовании 2010 года – ведение дневников как от руки, так и в цифровом формате помогло студентам справиться со стрессом и тревожностью. Но все же самым влиятельным в этой сфере остается исследование 1988 года доктор Пеннебейкера. В ходе его эксперимента над двумя группами, исследователь и его команда выявили, что на протяжении шести недель те, кто расписывал прошлый травматический опыт, сообщили о позитивной динамике, чем те, кто просто расписывал прошедший день. По словам доктора, ведение дневника помогает организовать мысли. При этом, если человек был чем-то травмирован, то письменное изложение событий поможет облегчить его эмоциональное состояние. Также есть доказательства того, что ведение дневников помогает легче пережить расставание с романтическим партнером.

Как лучше всего вести дневник?

Чтобы получить максимальный эффект от ведения дневника важно писать о том, что на самом деле вас волнует. Практикующий психолог Хелен Марло университета Нотр Дам де Намюр советует использовать этот метод в терапии только с теми, кто готов анализировать свой день и интегрировать ведение дневника в свое лечение.

Если посмотреть на это с практической стороны, то писать все что случилось за день, особенно в наше время – почти невозможно. Чаще всего ответ на вопрос “что писать?” приходит сам по себе. Как оказалось, совсем не имеет значение в каком формате вы решили вести дневник, насколько грамотно вы пишите и какую структуру вы выбираете. Именно здесь психологи советуют полностью дать себе волю и не пытаться редактировать написанное. Правда, в ведении дневника в бумажном носителе есть свои риски - потеря блокнота означает потерю всего содержимого. В таком случае на помощь придут электронные дневники. Например, приложение 5-minute journal, который доступен, как физический блокнот, так и мобильное приложение с которого и можно начать – в нем достаточно ответить на три вопроса за день. Для тех, кто настроен вести полноценный дневник, есть Day One Journal доступный на MAC и iOS. Это самое популярное приложение среди тех, кто ведет цифровой дневник, с возможностью синхронизации информации, биометрической безопасности, а также опцией добавлять фото и видео. А для тех, кто не любит писать вообще, но хочет попробовать вести дневник, существует приложение на iOS и Android Daylio. В нем вместо текста можно просто выбирать иконки для описания настроения, активностей, выполненных за день, при этом есть опция для записывания текста. Для пользователей Windows существует приложение Journey с автоматическим резервным копированием в Google Drive.

Если вы решили вести дневник, помните, что важно писать регулярно, в особенности, если вас что-то волнует. Расписывание эмоционального состояния, планов, волнений может на самом деле помочь вам справиться со сложной ситуацией в жизни и просто организовать свои мысли.