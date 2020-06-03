Почему мы видим кошмары и как с ними быть?

До сих пор нет точного объяснения тому, почему мы видим сны. Психоаналитики говорят одно, верующие в оккультное - другое. Также существует отдельный раздел нейробиологии – сомнология, изучающий сны. Сновидения в особенности сложные или тревожные часто заставляют людей задумываться о причинах. А с началом карантина и вынужденной самоизоляции во всем мире многие люди делятся тем, что стали видеть странные сны и кошмары чаще обычного. Этот вопрос уже начали изучать психологи, например исследователь снов Гарвардского университета Дейрдре Барретт сейчас на стадии сбора информации через опрос. Его главное предположение связано с комбинацией вещей, страхом и стрессом во время кризиса. Еще, компания Bandwatch провела исследование социальных сетей и форумов - в них оказалось более миллиона упоминаний странных снов и кошмаров среди пользователей. В целом, наблюдается скачок таких упоминаний на 50%. С чем обычно связывают сны и в особенности тревожные, могут ли они навредить человеку, психике? Мы поговорили об этом с практикующим психологом Анастасией Стеблянко.

Что такое сон?

Существует множество теорий на эту тему, от научных до эзотерических и других. Так или иначе сны – это плод работы сознания. Ученые уже установили, что ярче всего сны проявляются в фазе быстрого сна, либо фазе быстрого движения глаза, как ее также называют. Именно в этой фазе деятельность мозга максимально активна во время сна и сопутствуется резкими движениями глазных яблок (в стороны либо вверх-вниз).

На сегодняшний день, мы знаем очень много о пользе хорошего сна и вреде от его нехватки, но на вопрос почему приходят сновидения никто не может ответить четко. О том какую роль играет упомянутая фаза еще неизвестно. Одна из теорий основана на предположении, что сон – это проявление подсознания и его скрытых желаний, другие верят, что сон – это своего рода тренировка либо подготовка перед настоящими стрессовыми ситуациями либо угрозами, опасностями в реальной жизни. Также существует и другая теория – в ней говорится, что сны это способ переработки полученной за день информации. На самом деле, к примеру, исследования показывают, что сон помогает не просто переработать информацию, но и запомнить ее.

“Сон – один из способов переработать информацию, которая поступила за день через органы познания, зрение, слух, обоняние и тактильное общение. Более того, чаще всего то, что мы видим во сне связано с проявлениями определенных частей нашей личности, характера, волнений”, – говорит Анастасия.

Как быть с плохими снами?

Обычно о снах мы не задумываемся до тех пор пока не увидим сложный, тревожный сон либо жуткий кошмар. Причинами таких снов может быть стресс, страх, перемены в жизни, травмы и даже простая неопределенность. Разобраться в истоках таких снов можно совместно с психологом. “Чаще всего из-за снов к психологу обращаются тогда когда человека преследует какой-то сон, он может повторятся, а может просто случиться один раз и оставить негативный отпечаток. В целом, работа со сном состоит из того, чтобы определить какие части личности проявляются в этом сне. Один из приемом такой работы – проживание поведения тех персонажей, которые появились во сне. Проживание может быть в виде психодрамы, в диалогической форме. Чаще всего после того как человек проигрывает то, что он увидел во сне, наяву, у него появляется осознание того, какая именно часть личности была задействована в сновидении” , – делится опытом Анастасия.

Исследования показывают, что кошмары часто наблюдаются у тех кто прошел через травмирующую ситуацию. Например, такое было у очевидцев 9/11, несмотря а то, что участников эксперимента было всего 20, в заключении психологи пришли к тому, что эмоциональная нагрузка и травма через которую пришлось пройти опрошенным повлияли на сны и их интенсивность.

“Во время кризиса, человек может чувствовать некую агрессию либо злость на происходящее. Например, на то, что он не может контролировать изменения в его окружении, наяву он будет пытаться подавить эту агрессию, но в снах будут проявляться эти части его личности, в виде монстров, открытой агрессии или попытке убежать от кого-то. В работе с психологом, важно прийти к осознанию этой части человека, чтобы добиться улучшения в состоянии", – делится опытом психолог.

Более того, наш психолог утверждает, что в практике, при работе с травмами, людьми пережившими психологической потрясение либо глобальные события рекомендуется провести работу с психологом до сна. “Если человек пережил травму, для того, чтобы эта травма не ассимилировалась часто рекомендуют работу с психологом до того, как человек ляжет спать. Почему? В момент сна эта информация может превратиться в травмирующий опыт. До сна часто этот опыт можно преобразовать таким образом, что это такая информация не будет восприниматься сознанием, как травмирующая.”

Могут ли тревожные сны представлять опасность?

“Опасности сны не представляют вообще никакой, поскольку во сне тоже существуют свои защитные механизмы. Единственное показанием к походу к психологу являются навязчивые сны, те, что повторяются очень часто, либо тревожные, но с разным содержанием, когда человек просыпается с тревогой или беспокойством, страхом. Любые эмоциональные беспокоящие состояние могут быть показанием к походу к психологу.”