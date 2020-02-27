Ретроградный Меркурий и натальные карты: почему мы верим в гороскопы?

Раньше гороскопами заполняли последние страницы глянцевых журналов, посвящая каждому знаку максимум несколько предложений. Сегодня популярность астрологических прогнозов не только создала плодородную почву для детальных предсказаний, но эти предсказания стали неотъемлемой частью популярной культуры и бизнеса. На тему астрологии делают мемы, ретроградному Меркурию посвящают хитовые бьюти-палетки, а самые продвинутые стилисты подбирают гардероб в зависимости от знака зодиака. На гребне этой волны появилось и суперпопулярное приложение Co–Star – это персонализированный ежедневный анализ положения звезд и планет, создаваемый с помощью искусственного интеллекта и информации от NASA, а также четких предсказаний профессиональных астрологов.

Так или иначе, до сегодняшнего дня мы не так часто слышали о "ретроградном Меркурии" и не интересовались своей натальной картой. Есть и другая крайность – фанаты, которые объясняют свое поведение принадлежностью к определенному знаку зодиака и подстраивающие свои жизненные планы под предсказания. Почему астрология вдруг стала главным трендом медиаполя? Мы поговорили с психологом Анастасией Стеблянко и узнали ее мнение на эту тему.

С одной стороны, людям свойственно обращаться к оккультному, либо к другим проявлениям духовности, в периоды кризиса – для того, чтобы обрести веру в лучшее. Сегодня вряд ли можно найти человека, который не подвержен постоянному стрессу. Так может быть вера в астрологию – защитный механизм или самообман ради успокоения, или попытка обрести контроль над происходящим?

«Человеческая личность представлена двумя составляющими – материальной и духовной. Вера в астрологию, как, например, и религиозность – способ соприкоснуться с духовной стороной жизни. Духовная сторона – опора для человека, так как в жизни есть такие процессы, как смерть, утраты. Другими словами, вера в астрологию – один из методов взаимодействия с жизнью. Людям необходимо искать опору вне себя, и такой опорой может быть вера – во что-то большее, в астрологию в том числе. Это не самообман и не защитный механизм. В психологии есть понятие о “высшем Я”, которое откликается верой в то, что есть что-то выше, больше, мудрее чем “Я”», – говорит психолог. Но насколько такая вера может оторвать человека от реальности, и могут ли быть плюсы от веры в астрологию, помимо веры в “высшее Я”?

«Те, кто придерживаются веры в астрологию и строят свои планы и жизнь согласно расположениям планет, скорее всего переносят ответственность с себя на расположение планет. Человек принимает решение доверять не себе, а прогнозу. Плюсы? Вера во что-то большее, во что-то предопределенное помогает снизить невроз, поскольку невротик – человек, который берет на себя слишком много ответственности и часто испытывает тревожность», – поясняет Анастасия.

Точность астрологических прогнозов легко объяснить так называемым эффектом Барнума – эффектом субъективного подтверждения, когда человек видит в очень общих, неопределенных описаниях что-то, что в его глазах относится только к нему. Одно предсказание может быть расшифровано совершенно разными людьми так, что каждый увидит в нем что-то о себе.

«Я думаю, здесь действует психологический механизм проекции. Человек обычно слышит то, что хочет слышать, и если присмотреться повнимательнее, то для любого человека подходит почти каждый прогноз», – говорит психолог.

Большинство людей также склонно верить в положительные прогнозы, а негативные – игнорировать или не придавать им значения. Но все же есть и другие люди, которые искренне верят в астрологию. Астрология так или иначе помогает людям бороться с неопределенностью и объясняет происходящее вокруг. Каково мнение эксперта на этот счет, представляется ли вера в астрологию вредной?

«Если планы человека, который доверяет этим прогнозам, расходятся с прогнозом, это может привести к эмоциональным разочарованиям и изменениям в психологическом состоянии – как положительным, так и отрицательным. Мой субъективный ответ: в целом астрология, без крайностей, безобидна. Можно верить во что угодно в том случае, если нет фанатизма, и человек понимает, что, помимо определенных ритуалов, нужны определенные действия, чтобы менять что-то в жизни. Есть предельно простое психологическое направление – “симорон”. Суть его проста – нужно перестать делать то, что человек делал раньше, и начать делать что-то новое, чтобы привнести перемены в жизнь. Также астрология может быть способом посмотреть на жизнь с другой точки зрения, что тоже невредно», – делится мнением психолог.