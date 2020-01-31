Почему ММА - главный спорт современности?

Сколько раз за последние пару лет вы слышали про Конора Макгрегора или Джо Рогана? MMA быстро и агрессивно ворвался в мировое медиа-пространство и стал самым быстрорастущим спортом в мире. Сейчас каждый новый турнир UFC собирает полные арены, гейты (количество купленных билетов) собирают десятки миллионов долларов, а сервисы pay-per-view (PPV) приносят и то больше. Это поразительно, учитывая тот факт, что современный MMA начался как довольно маргинальный спорт. Организатор UFC Дэйна Уайт говорил, что несколько лет назад UFC не давали лицензию проводить мероприятия на арене MGM в Лас-Вегасе, а теперь это одно из самых масштабных спортивных событий в истории арены. Но что заставляет двух человек выходить в клетку, рискуя здоровьем? Попробуем разобрать спорт на его фундаментальные составляющие и понять почему мы до сих пор такие кровожадные.

История, основы, правила

Дословно MMA расшифровывается как mixed martial arts, в переводе с английского языка – смешанные боевые искусства. Это значит, что в спорте разрешен полный контакт во время борьбы в стойке или в партере (на земле). Спортсмены могут использовать разные техники из совершенно разных школ боевых искусств. В чемпионатах по ММА выступают бывшие кикбоксеры, боксеры, борцы, иногда выступают и представители более традиционных искусств (ушу, кёкусинкай и другие). Естественно, все эти стили смешиваются в уникальную комбинацию и это один из самых интересных моментов. MMA позволяет противопоставлять стили и подходы, искать действительно лучшего. Победить можно по очкам (решение судей), нокаутом или сдачей, что также называют “сабмишн”. Для тех, кто хочет более детально изучить терминологию, на сайте UFC имеется глоссарий.

Также MMA представляет большой интерес из-за малого количества правил. Во многом бой в клетке MMA похож на уличную драку. Те немногие правила, которые существуют, направлены на защиту бойцов. Поэтому запрещены удары в пах, по затылку, головой и удары ногами по лежачему. Но, существует и множество нюансов, например нельзя держаться за металлическую сетку или шорты противника. Разрешены удары ногами, руками, локтями, коленями и, как показывает практика, удары плечами тоже разрешены и даже могут быть эффективны (во время турнира UFC 246 Конор Макгрегор ударами плеча сломал нос Дональду Серроне). Дерутся в специальных 4-унцевых (профессионалы) или 6-унцевых (любители) перчатках, которые защищают кулаки бойца, но позволяют вступать в борьбу.

Исторически смешанные единоборства уходят корнями к древнегреческому панкратиону, который совмещал ударную технику и борьбу. Но MMA в классическом понимании появился благодаря семье Грейси, основателям бразильского джиу-джитсу. Карлос и Хелио организовали свой турнир и хотели проверить свое новое боевое искусство против остальных. Впоследствии, уже в 1993 году Рорион Грейси организовал первый в истории турнир UFC (Ultimate Fighting Championship). Участвовали представители бокса, сумо, карате, борьбы, савата и бразильского джиу-джитсу. Правда, тогда с правилами все было совсем непонятно и бои были скорее похожи на жестокий и кровавый театр абсурда.

Хлеба и зрелищ!

Возникает осознанный вопрос “почему”. Почему нам нравится смотреть на то, как два человека друг друга избивают и причиняют боль? Если пытаться смотреть на это со стороны, вряд ли получится найти объективный удовлетворительный ответ. Многие ученые пытались привязать это к изменениям на генном уровне. Один из вариантов моноаминоксидаза А ученые связали с повышенной агрессией и жестокостью, и в медиа его прозвали “ген воина”. Вполне возможно, что у бойцов и зрителей MMA этот ген активен, однако исследований в этой сфере нет. Зато всегда можно обратиться к истории. Многие бойцы говорят о том, что ощущают себя гладиаторами, собственно зрители, вероятно подсознательно, так их и воспринимают. Получаются современные сражения на потеху публике, совсем как в римском Колизее.

В одном из своих подкастов ведущий UFC Джо Роган сказал про ММА: “Ты голый, в самом буквальном смысле. Голый физически, голый эмоционально. Когда боец проигрывает, для него это самое опустошительное чувство. Конор уничтожил Ковбоя перед его женой, ребенком, бабушкой и всем миром. Это нужно уважать. На такой спорт нужна совершенно другая точка зрения. Его нельзя сравнивать с мячом, который летит в кольцо, нельзя сравнивать с футбольным мячом, который пересекает линию. Это совершенно другой спорт, очень напряженный и очень личный, более того, он ужасно опасный. ММА – это не совсем спорт или “спорт”, но в высшем понимании этого слова. Ты буквально используешь свое тело чтобы остановить тело другого человека.”. Джо постоянно пытается донести до людей, что MMA это больше, чем спорт, потому что ставки значительно выше. Проигравший боец может быть физически и морально унижен. Это уничижительное ощущение, когда ты ставишь на кон свою гордость, статус, навыки и все это исчезает за 15 минут.

Во время одной из пресс-конференций бойца Хорхе Масвидаля спросили о внутреннем инстинкте сражаться: “Он есть у мужчин и женщин. Выживание – наше все. Мы все животные, инстинкт есть в каждом. Если нужно выжить, он из тебя выйдет. Ты можешь ничего не уметь, но все равно будешь драться.”. Здесь все переходит на очень базовый онтологический уровень. Желание драться для бойца это не просто стремление к карьере, деньгам или известности, это не просто оттачивание навыка. Все это работает на уровне инстинктов, то есть базовых человеческих позывов. Когда закрывается клетка октагона бойцы внутри выступают уже не в спортивной дисциплине, действие происходит на уровне выживания. Да, существуют правила, за которыми следит рефери, но, как и сказал Хорхе: “Я буду драться, пока меня не остановит рефери”. Наверняка поэтому, когда он нокаутировал Бена Аскрена (он был очевидно без сознания), Хорхе нанес ему еще пару очень тяжелых ударов по голове, тем самым утверждая свой статус “выжившего”.

Ну а искушенные зрители следят за боями из-за тактики, техники и эмоциональной вовлеченности. Со стороны бои могут смотреться как простая драка, но это не совсем правильно. Один из лучших тренеров Грег Джексон в одном из интервью сказал: “Мы должны понимать, что у MMA есть база боевых искусств. Большинство бойцов образованы, все мои парни с высшим образованием. Я бы посоветовал отказаться от предрассудков и понять, что красота может быть там, где вы и не думали. Чем больше ты в чем-то разбираешься, тем красивее это становится. Когда ты смотришь футбол впервые, это выглядит как куча мужиков, которые бегают за мячом. Потом ты понимаешь тактику и их действия. То же самое с боевыми искусствами. Когда ты начинаешь понимать, что происходит, тогда для тебя открывается настоящая красота.”. Эта “красота” и есть тот привлекающий удерживающий фактор для зрителей, которые переходят в статус “искушенных”.

Трансцендентальное состояние сознания

Одна из самых успешных книг про мир MMA – Thrown Керри Хоули. Характер повествования скорее напоминает гонзо-расследование. Керри пишет от имени молодой студентки курса философии. Она вклинивается в жизнь двух бойцов MМA, один из которых уставший ветеран, второй - молодой гений. И буквально “развинчивает” субкультуру на составляющие, обличая все через юмор и глубокие идеи. Она сравнивает бой с ритуалом, который описывали Ницше и Шопенгауэр. Но к странице 60-й (СПОЙЛЕР), Керри признается, что главная героиня – фикция. И здесь становится непонятно, где выдумка, а где реальность. Непонятно, что произошло на самом деле, а что полет фантазии. И здесь можно провести параллель с тем, что испытывают бойцы и зрители. Оглушающий крик толпы, который прерывается звуками глухих ударов в корпус. Пронзительная тишина перед броском. Кровь, которая разлетается в зал от точного удара локтем. Керри в книге написала о своем первом опыте в качестве зрителя: “Три долгих и кровавых раунда я наблюдала как Шон выступал жирной куклой для битья по отношению к техническим способностям соперника. Джеб за джебом, который принимал Шон, на его лице росла улыбка, словно Огонь (кличка оппонента) выжигал эту улыбку. И пока я смотрела, меня не покидало странное чувство того, что эта облачность куда-то уходит. Словно кто-то смазал мои синапсы маслом, чтобы мысли могли летать туда и обратно в моей голове, совсем без трения. Я почувствовала невероятную привязанность к происходящему зрелищу, но эта привязанность не исходила извне, потому что я растворилась в некий туман, который заполнил все пространство и сто человек в зале.”. Здесь Керри испытывает уникальное ощущение отрешенности и полного вовлечения в процесс, точнее она становится частью процесса. И это ощущения человека, который находится вне клетки, и сложно представить, что происходит с восприятием человека, который согласился закрыться в клетку. Грег Джексон сказал: “Когда ты в бою, пропадет все лишнее и неожиданно перед твоими глазами возникает нечто действительно важное.”. Мысль кажется недосказанной, но в этом и смысл. Грег говорит о совершенно эфемерном чувстве, другом состоянии сознания, которое невозможно объяснить другому.

Маскулинность/феминность

Существуют определенные стереотипы по отношению к боевым искусствам, в частности к MMA. Многие считают, что это связано с недалекими неотесанными токсичными мужчинами, которые меряются друг с другом своей “маскулинностью”. Вероятно, отчасти это так. Но нам кажется, что MMA деконструирует общее этическое понимание как маскулиности, так и феминности. Человек в октагоне остается почти голым и, если отойти от архаичной идеи “сражения – это по-мужски”, то ничего мужественно в этом нет. Да, это заслуживает определенной храбрости и безрассудства, но как это связанно с маскулинностью? Особенно когда мы четко наблюдаем, как женщины выступают на одном уровне с мужчинами. Да, они в разных категориях из-за физиологической разницы. Но если смотреть на их навыки, эмоции и заинтересованность зрителей, нет никакой разницы. Борьба внутри октагона – это борьба с базовой человеческой жестокостью. Именно человеческой, без стигм и ярлыков. Разница лишь в том, что здесь жестокость отточенная, натренированная и беспощадная.