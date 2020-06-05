Почему миллениалы так любят домашние растения?

Сегодня один из самых популярных трендов в социальных сетях среди миллениалов и людей поколения Z называется "plant parenthood", что можно перевести как "воспитание растения". Если проще, то это тренд на садоводство и в большинстве случаев люди разводят обычные домашние растения. Но интересно то, что последователи тренда всерьез называют себя “plant parents”, заботясь и волнуясь о своих растениях так же, как если бы эти растения были настоящими детьми. Определенно, за растениями ухаживать намного легче, чем за собакой или ребенком, но многие “родители” относятся к уходу за зеленой живностью намного серьезнее. Мы решили разобраться, почему многие стали настолько заинтересованы в растениях, уходе за ними и насколько это серьезно.

Если посмотреть на статистику, то станет понятно, что все это далеко не преувеличение. К примеру, исследование компании Article, вышедшее в начале этого года показало, что из 2 000 опрошенных в возрасте от 25 до 39 лет живущих в Америке – называли себя “plant parent”. На вопрос, почему они так полюбили растения, 81% опрошенных отметили, что наличие растений в доме позитивно сказывается на их ментальном и физическом здоровье. На самом деле, в кругах любителей живности часто можно услышать утверждение, что растения – доступная психотерапия, они помогают бороться со стрессом и усталостью. Такое влечение к растениям вполне объяснимо. Эксперты считают, что все это связано сразу с несколькими причинами, в том числе и психологическими. Стоит отметить, что позитивный эффект растений на общее самочувствие человека уже давно известен, более того, существует даже садоводческая терапия, которая используется в качестве вспомогательной терапии в лечении ряда психологических расстройств и недугов.

Тянуться к природе, животным и растениям – естественное проявление человеческой натуры, его еще называют биофилией. Сегодня большинство (55%) людей планеты живут в городах, а к 2050 году ООН прогнозируют, что количество возрастет до 68%. Этим часто объясняют и тот факт, что как поколение, миллениалы стали все больше подвергаться стрессу, нежели их родители, реже выходят на природу и поэтому сейчас чувствуют необходимость разводить сады прямо у себя в доме. Например, у одной из самых известных “плант-ифлюенсеров” (блогеры, рассказывающие о своих растениях и уходе за ними) Саммер Рэйн Оукс порядка 1100 растений в доме.

Также популярность этого тренда объясняют тем, что сейчас многие миллениалы не торопятся заводить семью и детей, не только из-за смены нравов, но и из-за отсутствия финансовой стабильности. По итогам опроса компании Schwab, миллениалы чувствуют наименьшую финансовую стабильность по сравнению с предыдущими поколениями: почти две трети опрошенных живут от зарплаты до зарплаты, и только 38% утверждают, что финансово стабильны. В целом растения дают такую возможность – заботиться о чем-то, но при этом не занимают слишком много времени, а значит такое увлечение не будет мешать людям работать, достигать личных целей.

Психологи считают, что в этом явлении большую роль играют также инстинкты, от которых современному человеку невозможно отказаться. “Несмотря на, к примеру, осознанный выбор не иметь детей, оставаться одиноким, никто не отменял биологические программы. В этом случае – программу родительства. Есть такое понятие в зоопсихологии – инстинкт родительства, и соответственно, в человеке он тоже заложен. Этот инстинкт включает потребность заботиться о ком-то, потребность в самоотречении ради кого-то другого и понятно, что родительство в чистом виде удовлетворяет все эти потребности. Даже если человек разумно отказывается от создания семьи, либо осознанно выбирает быть одиноким, его внутренние инстинкты и потребности остаются. Поэтому люди и стремятся быть "родителями" для растений, не понимая, что здесь заложены более глубокие человеческие потребности. С другой стороны возможно, что это просто хобби, если в проявлении такого интереса нет фанатизма, и возможно, что "родительство" - просто модное название”, – делится мнением практикующий психолог Анастасия Стеблянко.

Вполне вероятно, что за этим стоит желание иметь значимое хобби с видимыми результатами - в этом случае, в виде живых растущих растений, за которые человека будут хвалить в социальных сетях.

