Как ценности ЛГБТ, феминизма и борьбы с расизмом стали инструментами маркетинга

Сегодня инклюзивность, расизм, сексизм и смена статус-кво - ключевые топики разговоров. Белые цисгендерные (те, чей гендер соответствует билогическому полу) мужчины и женщины перестали быть нормой, а "Черная Пантера" собрала 700 миллионов долларов по всему миру. Так массовый супергеройский фильм стал чуть ли не главным претендентом на премию "Оскар" за лучший фильм. Мир изменился, и это прекрасно. Но тема социальной политики довольно тонкая. И, возможно, темнокожая русалочка, женский каст "Охотников за приведениями" и солдаты с ограниченными возможностями на Первой мировой – это не репрезентативность, а попытка продать популярную политическую идею?

Социальная справедливость в тренде

Прежде чем говорить о спорности этих решений, стоит разобраться с тем, что такое социальное правосудие и о чем вообще идет речь. Также нужно понимать, что эти вопросы стоит рассматривать преимущественно в контексте общества США и контента, произведенного на территории США. Когда нулевые подошли к концу, в борьбе за права темнокожих произошел очередной всплеск, и в этот раз для него была характерна идея с абьюзерами и жертвами. Например, в 2015 году церемонию награждения премии "Оскар" обвинили в расизме под хештегом #oscarssowhite. В роли жертвы рассматривались актеры и деятели различных этнических групп. В качестве обидчика – организаторы и жюри премии. Под абьюзом может пониматься что угодно: вербальное оскорбление, физическое насилие, игнорирование, культурная апроприация. Соответственно общество разделилось на два лагеря: обиженные и ущемленные против ущемляющих обидчиков. К первому автоматически отнесли меньшинства (расовые, культурные, территориальные) и отдельной категорией женщин. Ко второму всех несогласных с новой нормой и тех, кто в стороне. Потому что не сочувствовать и не сопереживать "обиженной" стороне значит поддерживать институциональный абьюз. С юридической точки зрения человек, отказавшийся содействовать следствию – соучастник.

Чем острее эти вопросы стоят в обществе, тем больше его поднимают в СМИ. Появляется тренд, его перехватывают различные трендсеттеры, инфлюенсеры до тех пор, пока это не доходит до мастодонтов индустрий. Так, по заслугам получил насильник Харви Вайнштейн и недавно оправданный Кевин Спейси. Каждую неделю в медиапространстве возникает новый скандал. Например, H&M обвинили в расисзме, потому что на свитшоте темнокожего мальчика было написано "самая крутая обезьянка в джунглях". Очевидно, что в кампании H&M не было злого умысла. Это был недосмотр пиар-отдела; рекламу #followmeto Qazaqstan от Мурада и Натальи Османн обвинили в апроприации, так как белая женщина рекламирует Казахстан. При этом комментаторы не учли тот факт, что это туристическая реклама, нацеленная преимущественно на туристов из Европы и Америки; новый фильм Тарантино обвинили в сексизме, потому что женщину спасают мужчины. Но вряд ли использование одного типичного сюжетного хода делает фильм мизогонистическим. Категоричность становится проблемой каждой трендовой темы. Если в случае с Вайнштайном это было полностью оправдано, со временем критика стала противоречивой, как в случае с #followmeto Qazaqstan.

Продажа политкорректности

Ожидаемо, вопрос социального правосудия попал в область культуры. Началась новая волна скандалов и бесконечной полемики. И здесь мы возвращаемся к основному вопросу. Большая часть прогрессивных СМИ и общественности считают, что в медиа должно быть больше репрезентативности. Это значит люди цвета, женщины, представители ЛГБТ и люди с ограниченными возможностями должны чаще появляться на наших экранах. В этой идее нет ничего противоречивого. С каждым новым релизом мы действительно видим все больше инклюзивности. В "Изгой-один" представлены латиноамериканцы, национальности Ближнего востока, азиаты, темнокожие, а главная роль у женщины. Сериал "Люк Кейдж" полностью посвящен темнокожему супергерою из Гарлема. "Безумный Макс: Дорогая ярости" цепляет на мужского протагониста кляп и ставит в центр истории сильную женщину. Но у этой истории есть и обратная сторона. Радикально настроенные представители левого политического сектора возводят правило в абсолют. И если современное творчество не проходит "квоту инклюзивности", оно подвергается критике. Причем это никак не зависит от итогового качества самого произведения. Например, польская видеоигра "Ведьмак 3: Дикая Охота" подверглась критике (преимущественно от американских СМИ) из-за того, что все протагонисты белые. Если вырывать этот факт из контекста, то да, звучит консервативно. Но игра была сделана в Польше (96% страны - белые), разработала ее польская студия, основана игра на книге польского автора, который вдохновлялся народной польской и славянской мифологией. Насколько актуален вопрос репрезентативности в данном контексте?

Большая огласка, скандалы, разбирательства - все это говорит о большой заинтересованности, и как следствие, высоком спросе. Спрос необходимо удовлетворять. Здесь в игру вступают большие концерны и крупные компании, которые хотят продемонстрировать свою активную политическую позицию. Начинается эпоха бесконечных римейков, спин-офф'ов и попыток всем угодить. Культовые фильмы и мультфильмы выходят заново, уже с "новыми" реалиями. Так "Охотники за привидениями" стали полностью женской командой. Совсем скоро планируется планируется картина, в которой "Русалочку" будет играть темнокожая актриса. Долгое время ходили слухи, что и принца Эрика будет играть азиатский певец. Вполне очевидно, что эти решения в первую очередь связаны с социальной политикой, а видение режиссера и авторов проекта – вторично (как и сам проект). Сразу возникает вопрос: позиция компании по меньшинствам продиктована искренней заботой или деньгами? Если истинным оказывается второе, ценность такой заботы нивелируется. Собственно как и любое творчество, нацеленное на инклюзивность, произведенное в рамках этой компании.

И здесь стоит вернуться к "квоте на инклюзивность". Потому что такая деятельность очень сильно напоминает лист на котором нужно отметить правильные ответы. Крупный блокбастер должен содержать темнокожего, азиата, латиноамериканца, коренного американца, представителя ЛГБТ, сильную женщину и человека с ограниченными возможностями. Если суперкоманда проходит цензуру социальной справедливости – зеленый свет. В противном случае это сексизм, расизм, эйджизм, ранкизм, гендеризм, эйблизм или ментализм. Причем в данном случае про контекст можно забыть, даже если он исторический. Например в Battlefield V, шутере про Первую мировую войну, в качестве одного из персонажей для рекламного ролика использовали боевую женщину с ограниченными возможностями. Многим это не понравилось из-за исторической недостоверности (союзники не брали женщин на сражения, за исключением России). Релизу сопутствовала целая серия скандалов и разбирательств. Это решение было намеренным креативным шагом с целью пошатнуть наши представления о репрезентативности во времена Первой мировой? Или же просто попытка создать вокруг игры искусственный интерес (подкрепленный скандалами), в попытке заинтересовать политически-активную часть населения (и впоследствии продать им игру)?

Отсутствие креативности и вторичность

Несмотря на всю критику, возникает аргумент о важности репрезентативности в медиа, даже если она спорная. "Вайтвошинг" (когда людей разных рас и национальностей заменяют белыми) долгое время был реальностью и проблемой, как для Голливуда, так и для СМИ, рекламы, индустрии музыки. И в данном случае становится сложно что-либо противопоставить. Ведь именно такая атмосфера создает равные условия для всех людей, независимо от цвета кожи. Но ведь это можно делать и через абсолютно новый контент. Нет никакой необходимости делать Ахиллеса темнокожим. В африканской культуре есть множество мифов, по которым нет ни одного фильма. То же самое касается и "Русалочки". Нет ничего плохого в самой идее, но в данном случае Disney выступает империей зла. Компания пытается поживиться на устоявшемся имени, вместо создания оригинального контента, который мог бы наглядно показать ту самую репрезентативность без споров в интернете. Абсурдно, что в портфолио самой компании есть отличный пример – "Моана". Мультфильм о дочке вождя, принцессе, полностью посвящен исключительно полинезийской культуре. "Моана" собрала 643 миллиона долларов, получила 96% одобрения на Rotten Tomatoes и 81% на Metacritic. Или "Тайна Коко", которая раскрыла особенности мексиканской культуры, в частности специфику местного праздника "День мертвых". Оценка на Rotten Tomateos – 97%. Например, "Безумно богатые азиаты" – ромком про азиатов, снятый азиатом, но для американского рынка, оценка на Rotten Tomateos – 91%. Возможно поэтому и провалился запуск новой линейки комиксов All-New, All-Different Marvel. Авторы просто взяли любимых супергероев и начали приклеивать на них ярлыки, чтобы пройти "квоту инклюзивности". Так Капитан Америка и Человек Паук стали темнокожими, а Тор и Росомаха - женщинами. При этом отдельная новая серия "Мисс Марвел: Необычная" про Камалу Хан, американку пакистанского происхождения стала одной из самых популярных за 2014 год.

Стоит отметить, что я не выступаю против репрезентативности. Напротив, это серьезная тема, которая требует огласки. Важно уметь различать маркетинг и наживу от действительно важного политического действия. Вопрос социального правосудия будет популярен в медиапространстве до тех пор, пока общество не перенасытится. А насыщение происходит из-за жадности крупных компаний. Ведь их жажда денег обесценивает не только творчество, но и саму идею правосудия. И данном случае Disney, наряду с другими концернами выступает не как поставщик новых смыслов, а скорее, как коммивояжер, который пытается эти смыслы нам продать.