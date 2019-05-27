Почему Instagram – главный элемент современного сторителлинга

Сторителлинг, будучи словом свежим и модным, нового смысла в себе несет. Все, кто говорит на английском хотя бы на уровне Elementary, понимают его перевод – "рассказ историй". Фактически, сторителлинг – это умение рассказывать захватывающе интересные истории посредством различных медиа. Такие истории полезны читателю, они сделаны с помощью разных медийных инструментов (видео, фото, аудио, прямые трансляции). И в таких условиях Инстаграм как приложение, включающее в себя все эти инструменты, становится ключевым средством сторителлинга, использовать который могут все.

В первую очередь нужно остановиться на двух главных функциях приложения – stories и live-трансляции. Stories позволяют загрузить временную фотографию или видео, которые исчезнут через 24 часа. Исследования говорят о том, что у stories выше вовлеченность, да и видит их большее количество человек. Креативный подход к работе с новым форматом – вопрос времени. Далее разберем несколько примеров эффективного использования новых функций современных смартфонов и социальных сетей. Это примеры грамотного и эффективного повествования, которые в первую очередь сфокусированы на попытке рассказать историю:

Что, если бы у девочки из Холокоста был Instagram

Самый известный пример формата сторителлинга в Инстаграме. Это своеобразный веб-сериал, показанный через stories. Рассказ ведется от лица Евы Хейман, 13-летней девочки из города Надьварад. Она мечтала стать газетным фотографом, но мечты рухнули, когда её родину оккупировали войска нацистской Германии. Еву депортировали в 1944 году в концлагерь Освенцим (Аушвиц). Всего туда попали 424 тысячи венгерских евреев. Девочка вела дневник и записывала в него всё происходящее. В проекте дневник сменили на смартфон. При этом все остальные элементы повествования выдержаны в стилистике периода: одежда, архитектура, автомобили, мебель. Всего создатели потратили на съемки 5 миллионов долларов, их выделил израильский миллиардер Мати Кохави. Сейчас проект завершен, но на страницу в Instagram всё равно подписаны 1,7 миллионов подписчиков. Трейлер на странице посмотрели 4,5 миллионов раз. Трудно представить, сколько человек посмотрели эти истории.

Душераздирающее расставание через соцсети

С появлением интернета и социальных сетей, у современных режиссеров возникла проблема, как показать их на экране. Сначала пытались приближать камеру к дисплеям. Из-за этого приходилось постоянно перерабатывать дизайн интерфейса, чтобы зритель мог прочитать, что там написано. Затем модным было снимать сцену так, чтобы герой проговаривал каждое написанное слово. Потом появились пузыри текста на экране (как в комиксах). Но самым эффективным методом оказался захват непосредственно самого экрана, когда зритель может наблюдать знакомую ему картину, но в контексте фильма/клипа. В марте музыкант Деннис Ллойд выпустил клип на песню Never Go Back. Все три минуты видео – просто захват экрана. Клип рассказывает душераздирающую историю расставания, которое проходит на расстоянии. Сообщения без ответа, удаление старых фотографий, блокировка любимого человека. История задействует не только функционал смартфона, но и внешние приложения вроде Instagram, Uber и Kayak (приложение для бронирования авиабилетов). В итоге получается целая история, выполненная в рамках возможностей одного телефона. Клип посмотрели почти 2 миллиона человек.

Похороны одного из самых популярных русских рэперов

Речь идет об одном из главных музыкантов современной России – Хаски. В сентябре прошлого года он повесился на балконе отеля Ritz-Carlton в Москве. А затем 16 сентября состоялась церемония прощания с рэпером Хаски. Всё это было частью масштабного перформанса музыканта. Интересно, что весь процесс "похорон" транслировался live на Instagram-странице рэпера. Смотрели эфир в среднем от восьми до десяти тысяч человек. Таким образом перформанс вышел за грани большого зала Дома культуры в интернет. Люди переживали совместный опыт, который сложно с чем-то сравнить. Одни напрочь отказывались верить в смерть любимого музыканта, другие отшучивались, третьи скорбели. Это интересный способ взаимодействия с аудиторией через эпатаж, пусть и такой, как вымышленные похороны (особенно смешно было смотреть, когда перед выносом гроба Хаски открыл глаза и посмотрел в камеру). Как писал сам музыкант: "Что есть творчество? Это когда десять дурачков следят за тем, как один корчится".

Напрашивается очевидный вопрос: "А почему всё это работает?". Фундаментальных исследований по этому вопросу пока нет, и однозначно ответить на вопрос не получится. Но у нового медиума есть свои отличительные черты, и мы попробуем подробнее разобраться с каждой из них.

Моментальность публикаций

Очень важный элемент – это работа со временем. А новые форматы, в частности stories и live, взаимодействуют с ним напрямую. Например, Stories держатся ограниченное количество времени. Этот факт может создать у аудитории ощущение волнения, в первую очередь из-за "финальности" этой истории. Ведь она пропадет через 24 часа. Если вы не заходили в Instagram почти весь день, она вот-вот исчезнет навсегда (если её не оставят в хайлайтах). Статистика говорит о том, что истории смотрят чаще обычных постов. Все истории появляются в верхней части дисплея, и это первое, что видит пользователь. Если пользователь решает открыть историю, то весь остальной функционал приложения пропадает, потому что истории занимают весь экран. Человек пресыщается, и желание листать ленту становится меньше, что может кардинально поменять общую статистику. С live-трансляциями всё намного проще. Вам приходит уведомление о начале трансляции, и всё работает по принципу телевизионного прямого эфира. Разница лишь в том, что в Instagram идёт моментальная реакция на комментарии и реакции аудитории.

Осязаемость реакции

"Мгновенность" новых форматов создаёт функционал, который позволяет работать с людьми напрямую. Во время прямого эфира автор видит каждого нового пользователя, который присоединился к трансляции. Они могут оставлять комментарии и сердечки. А человек с телефоном в руках может на них реагировать и отвечать, что создает возможности для иммерсионного погружения аудитории в историю. У людей появляется шанс либо напрямую пережить опыт ролевой модели/звездной личности/человека, либо создать иллюзорное ощущение присутствия, пусть и ограниченного размером дисплея. С временными историями дела обстоят ещё лучше. Их автор может наблюдать, сколько человек посмотрело историю, кто конкретно посмотрел, и более того, эти люди могут лично ответить на историю. Это удобные и понятные для анализа инструменты. В свою очередь, это создает удобные условия как для производителей контента, так и для его потребителей.

Отсутствие сложной схемы производства контента

Согласно статистике, 1,56 миллиарда человек сейчас используют смартфоны. И если речь идет непосредственно о сторителлинге, то смартфон становится одним из самых эффективных инструментов на рынке. Для того, чтобы поделиться историей, больше не нужен издатель, продюсер. Пропала необходимость в крупных телеканалах, и по факту каждый человек становится новым медиаканалом для распространения контента. Это очень сильно упрощает процесс работы. И если раньше для связи с большой аудиторией нужно было долго, сложно и много работать, то теперь достаточно лишь взять в руки смартфон. Конечно, могут быть и исключения, например eva.stories. Но в этом случае сложный и дорогой процесс производства контента, скорее, работает в связке с удобством нового формата.

Диалог без четвертой стены

До этого мы уже немного касались вопроса погружения. Сейчас же постараемся рассмотреть его более детально, с точки зрения "четвертой стены" (или её отсутствия). Термин "четвертая стена" пришел из мира театра. Он обозначает ту самую невидимую четвертую стену сценической коробки. Именно она отделяет зрителей от происходящего на сцене. Четвертая стена позволяет создать ощущение того, что всё, что , "по ту сторону" – реально. Но stories и live нагло рушат эту стену (почти всегда). Человек оказывается не просто сторонним наблюдателем, которого нужно убеждать в реальности происходящего. Человек становится прямым соучастником. Отказавшись от попыток убедить и избавившись от лишних лиц, зритель сам становится участником действия.