Почему иногда “деградировать” – это нормально

Каждый день в нашей ленте всплывают новые курсы, тренинги и советы как стать продуктивнее. Музыку многие заменили на полезные подкасты, а YouTube уже не про кошек с собаками, а про лекции о нейробиологии. В обществе сложился культ “полезного” времяпрепровождения, где важна каждая минута. Нельзя отвлекаться, ведь вдруг это окажется чем-то непродуктивным. Люди боялись, что с появлением технологий совсем обленятся. Статистика же показывает обратную пропорцию. С течением времени почти все страны показывают положительный рост продуктивности в час. Все это может давить на уставшего человека, который хочет иногда просто “деградировать” – не слушать про развитие наук и персональный рост, а залипать в TikTok, например. В статье расскажем почему это нормально, и какая польза может быть от бездействия.

Непродуктивный даунтайм

Нужно обозначить, что “деградация” в контексте статьи используется иронично. Мы не имеем в виду буквальную биодеградацию, когда разлагаются клетки мозга. Нет, это скорее безобидный разговорный смысл слова, когда человек тратит свое время на бессмысленное и неполезное. Это может быть что угодно, от просмотров видео с животными до игры в Counter-Strike. Ерничая, любой процесс ненаправленный на продуктивность, можно назвать деградацией. Но у слова достаточно много негативных коннотаций, оно звучит уничижительно, даже если и используется в шутку. В английском языке есть замечательная альтернатива – downtime. Буквально оно переводится как “время простоя”, на русском же подойдет разве что лексема “ничегонеделание”. Мы привыкли рассматривать этот процесс как своего рода синоним отдыха. Но, судя по всему, за даунтаймом скрывается куда более полезный процесс.

Доктор Уильям Клемм в своей статье рассуждает о полезности даунтайма для долгосрочной памяти. Он ссылается на исследование 2014 года, которое было опубликовано в американском научном журнале PNAS. Ученые выяснили, что при определенных условиях, время ментального “ничегонеделания” помогает закрепить информацию, которую мозг получил ранее. В это время необходимо исключить получение новой информации, тогда процесс запоминания информации будет более эффективным. Но только при условии, что изначально информация была фиксирована. Если же человек был уставшим, поникшим или отвлеченным, то никакой даунтайм не поможет. Уильям Клемм предлагает взять эти знания на вооружение всем, кто обучает людей. Он выделяет пять принципов: 1) Усильте изначальную кодировку как минимум четырьмя принудительными попытками вспомнить изначальный урок; 2) Во время презентаций используйте паузы с периодом умственного отдыха; 3) Избегайте новой информации или умственных задач во время даунтайма; 4) Повторите представленную ранее информацию, которая коррелирует с новой информацией (например, просмотр прошлого лекционного материала перед новым); 5) Периодически думайте о том, что вы узнали и как это соотносится с тем, что вы хотите узнать.

К сожалению, на основе статьи Уильяма Клемма не совсем понятно, что подходит под определение даунтайма. Благо врач Мэттью Эдлунд достаточно четко определил даунтайм-деятельность, которая помогает мозгу “обновиться”. В первую очередь, нужны прогулки. Даже 20-30 минутная прогулка может помочь вырастить новые клетки мозга. Само собой – здоровый сон помогает улучшить функции мозга. Стоит выбраться на природу, это может улучшить настроение, восстановить иммунитет, получить витамин D. Также природа позволяет получить огромное количество бессознательной информации, что впоследствии может привести к лучшим решениям. Также Уильям предлагает “стать креативнее”. Имеется в виду выйти из своей зоны комфорта – например, поесть незнакомой еды или почитать детские книжки. Может помочь использование техник быстрого отдыха (физические, психические, социальные и духовные). По словам Уильяма, они помогают снизить уровень стресса. Используйте свои биологические часы – краткосрочная память эффективнее утром, долгосрочная вечером. Многие чувствуют себя креативнее утром, хотя общая бдительность становится лучше вечером. Обращайте внимание на внимание – необходимо следить за тем, чтобы мозг не отвлекался, не перегружался и не пытался делать слишком много вещей одновременно. Наслаждайтесь сексом – согласно данному исследованию, у крыс вырастали клетки мозга во время секса.

Учитывая всю эту информацию, что мы можем сказать о проведении “бесполезного” времени, например, все в том же TikTok или Instagram? Во многом этот процесс и прогулка на природе схожи (за исключением витаминов, свежего воздуха и физической нагрузки). Вы также бесцельно движетесь, а вся визуальная информация воспринимается лишь на бессознательном уровне. Учитывая, что большая часть контента – это поверхностная бессмыслица, нам не нужно напрягаться для его восприятия. Возможно это и есть та самая “деградация”, необходимая для возвращения в мир одержимый продуктивностью.