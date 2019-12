Почему честность и транспарентность на работе так важны?

С приходом миллениалов на рынок труда поменялись все аспекты корпоративной культуры. Например, для этого поколения важны не только высокая заработная плата и престиж, но и социальная позиция компании, её социальная ответственность, вклад в устойчивое развитие. Ещё один важный тренд в корпоративной сфере – честность и транспарентность, то есть возможность высказываться и открыто делиться своим мнением и идеями. Транспарентность означает регулярную коммуникацию начальства с сотрудниками по всем рабочим аспектам, а также открытый доступ к информации компании. Для миллениалов важно работать в доверительной атмосфере, где им предоставляется возможность делать ошибки и чувствовать свою значимость в компании.

Конечно, стремления миллениалов – не единственная причина тренда на транспарентность. Исследования психологов и опыт HR-консультантов показывают, что открытая и честная коммуникация положительно влияет на корпоративную культуру в долгосрочной перспективе, создает корпоративные ценности и укрепляет преданность сотрудников интересам компании – это отличная новость для любого предпринимателя. Поэтому работодатели так активно пытаются внедрить это и у себя.

Как развить доверие в компании и зачем это нужно?

Понятно, что фразы "Мы в компании всегда честны и открыты" для внедрения в корпоративную политику недостаточно. Всё идёт извне. Автор книг о лидерстве Саймон Синек как-то сравнил хорошую транспарентную компанию, в которой люди доверяют друг другу, с хорошей функциональной семьей, где вознаграждается честность, конструктивная критика, справедливый подход к решению проблем и совместная работа детей и родителей. Также и на рабочем месте важно гарантировать двустороннюю регулярную коммуникацию между менеджерами, руководителями и их подчиненными. Устаревшие корпоративные культуры – про личную выгоду каждого сотрудника – в прошлом.

Компаниям важно поддерживать такую рабочую среду, в которой сотрудник не будет боятся сделать ошибку, потому что ему дадут возможность конструктивной обратной связи, а не накажут. В таком случае сотрудник будет знать, что ошибка – это шанс вырасти, развить свои знания и получить качественный опыт работы. Со временем это станет транслироваться и в сторону клиентов, если сотрудник работает в контакте с ними.

Помимо этого необходимо, чтобы все сотрудники были на одной волне, они должны быть всегда в курсе важных изменений, происходящих в компании. С этим могут помочь дайджесты новостей и анализ работы внутри компании, которые будут распространяться среди сотрудников. HR-специалисты советуют строить планы не только на год, но и на неделю, месяц и квартал – как на всю компанию, так и более локально, внутри отделов и команд.

Как сказал Саймон Синек, важна среда и атмосфера, в которой работают люди. Главное – это доверие и кооперация. Тут ответственность ложится на руководителей – они и есть источники корпоративной культуры и транспарентности. Важно, чтобы они были примером.

Нужно ли раскрывать негативную информацию?

Не нужно бояться плохих новостей. Важнее то, как руководитель преподнесет ту или иную проблему. Специалисты предлагают всегда держать сотрудников в курсе событий и изменений в компании, чтобы какие-то провалы или кардинальные изменения не оказались шоком для подчиненных. В противном случае, это разовьет недоверие среди сотрудников.

Правильно представленные проблемы как раз-таки могут сплотить коллектив. Главные два вопроса, на которые должна ответить команда: какая перед нами стоит цель, и как мы её добьемся?

Почему транспарентность может помочь сотрудникам не перегореть?

Транспарентность не значит раскрытие всех карт - это о конструктивной критике, расставлении приоритетов и открытом обсуждении того, куда стремится компании и как она планирует достичь этих целей. Исследователи корпоративной среды выявили, что есть корреляция между производительностью и комфортом. На одном конце спектра находится культура перегорания, где фокус переложен на производительность, при этом в компании плохо развито доверие, а на другом конце спектра - культура комфорта, которая связана с низкой производительностью при высоком доверии. Компании, где развита открытость, находится посередине этого графика.

Как обустроить эту корпоративную культуру? Тут придут на помощь регулярные опросы и встречи с руководителем его отдела. Помимо этого в практике распространена горизонтальная транспарентность, когда сотрудники имеют доступ к системе премий, знать сколько получают их коллеги и за что.

Специалисты по найму кадров утверждают, что там, где нет прозрачности между руководством и подчиненными, сотрудники со временем могут потерять уверенность в себе, своих способностях, будут волноваться о своем будущем в компании. Исследования показали, что транспарентные компании показывают лучшие результаты в бизнесе по сравнению с их конкурентами в таких аспектах как: производительность, рыночная доходность, инновации, сохранение кадров, вовлеченность сотрудников и верность клиентов.

Этот результат поддерживают и психологи. Всем известно, что мы социальные существа, и для нас очень важно чувствовать причастность к какой-то группе и чувствовать себя в ней защищено и комфортно.Те же психологи выделяют два главных психологических аспекта, о которых стоит позаботиться руководителям - уверенность в будущем и справедливый подход. При их нехватке человек будет чувствовать отчуждение. Исследование 2017 года, опубликованное в The Journal of Leadership and Organizational Studies вывело, что транспарентное лидерство помогает сотрудникам чувствовать себя безопасно психологически. Также, к примеру, транспарентность один из главных принципов на которых строится популярный фреймворк Scrum для проект-менеджмента. Через эту программу компании могут открыто показывать зарплаты, затраты и финансовые выгоды всем своим сотрудникам. Но в последнем специалисты расходятся во мнениях.

Есть ли минусы в транспарентности?

Несмотря на все плюсы и обещания, есть и минусы, особенно если компания и ее руководство чрезмерно открыты. Исследователи McKinsey Global Institute утверждают, что из-за излишнего поступления информации, люди могут чувствовать, что за ними постоянно следят, а это может негативно сказаться на эффективности работы. Люди станут зацикливаться на том, что они делают и как. Вдобавок, раскрытие заработной платы и системы премирования также может оказаться пагубным, особенно для сотрудников, зарабатывающих меньше всех. Специалисты утверждают, что это может наоборот снизить мотивацию сотрудников, стать началом нездоровой конкуренции и причиной потери интереса к работе. При этом, если руководство будет открытым настолько, чтобы обсуждать все вопросы с сотрудниками, станет невозможно приходить к однозначному решению. Ключ к успешному лидерству и транспарентности в том, чтобы знать какую информацию стоит раскрывать, а какую нет, как преподнести плохую новость, чтобы не навредить морали компании, а также знать, когда стоит следить за работой сотрудников, а когда стоит дать своим сотрудникам свободу, быть самому примером и начинать с менеджеров.