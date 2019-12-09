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Почему честность и транспарентность на работе так важны?

Стиль Жизни | Лента

Почему честность и транспарентность на работе так важны?

Текст: Buro247.kz


Иллюстрация: Jiaqi Wang

С приходом миллениалов на рынок труда поменялись все аспекты корпоративной культуры. Например, для этого поколения важны не только высокая заработная плата и престиж, но и социальная позиция компании, её социальная ответственность, вклад в устойчивое развитие. Ещё один важный тренд в корпоративной сфере – честность и транспарентность, то есть возможность высказываться и открыто делиться своим мнением и идеями. Транспарентность означает регулярную коммуникацию начальства с сотрудниками по всем рабочим аспектам, а также открытый доступ к информации компании. Для миллениалов важно работать в доверительной атмосфере, где им предоставляется возможность делать ошибки и чувствовать свою значимость в компании.

Конечно, стремления миллениалов – не единственная причина тренда на транспарентность. Исследования психологов и опыт HR-консультантов показывают, что открытая и честная коммуникация положительно влияет на корпоративную культуру в долгосрочной перспективе, создает корпоративные ценности и укрепляет преданность сотрудников интересам компании – это отличная новость для любого предпринимателя. Поэтому работодатели так активно пытаются внедрить это и у себя.

Почему честность и транспарентность на работе так важны? (фото 1)

Как развить доверие в компании и зачем это нужно?

Понятно, что фразы "Мы в компании всегда честны и открыты" для внедрения в корпоративную политику недостаточно. Всё идёт извне. Автор книг о лидерстве Саймон Синек как-то сравнил хорошую транспарентную компанию, в которой люди доверяют друг другу, с хорошей функциональной семьей, где вознаграждается честность, конструктивная критика, справедливый подход к решению проблем и совместная работа детей и родителей. Также и на рабочем месте важно гарантировать двустороннюю регулярную коммуникацию между менеджерами, руководителями и их подчиненными. Устаревшие корпоративные культуры – про личную выгоду каждого сотрудника – в прошлом.

Компаниям важно поддерживать такую рабочую среду, в которой сотрудник не будет боятся сделать ошибку, потому что ему дадут возможность конструктивной обратной связи, а не накажут. В таком случае сотрудник будет знать, что ошибка – это шанс вырасти, развить свои знания и получить качественный опыт работы. Со временем это станет транслироваться и в сторону клиентов, если сотрудник работает в контакте с ними.

Помимо этого необходимо, чтобы все сотрудники были на одной волне, они должны быть всегда в курсе важных изменений, происходящих в компании. С этим могут помочь дайджесты новостей и анализ работы внутри компании, которые будут распространяться среди сотрудников. HR-специалисты советуют строить планы не только на год, но и на неделю, месяц и квартал – как на всю компанию, так и более локально, внутри отделов и команд.

Как сказал Саймон Синек,  важна среда и атмосфера, в которой работают люди. Главное – это доверие и кооперация. Тут ответственность ложится на руководителей – они и есть источники корпоративной культуры и транспарентности. Важно, чтобы они были примером.

Почему честность и транспарентность на работе так важны? (фото 2)

Нужно ли раскрывать негативную информацию?

Не нужно бояться плохих новостей. Важнее то, как руководитель преподнесет ту или иную проблему. Специалисты предлагают всегда держать сотрудников в курсе событий и изменений в компании, чтобы какие-то провалы или кардинальные изменения не оказались шоком для подчиненных. В противном случае, это разовьет недоверие среди сотрудников.

Правильно представленные проблемы как раз-таки могут сплотить коллектив. Главные два вопроса, на которые должна ответить команда: какая перед нами стоит цель, и как мы её добьемся?

Почему честность и транспарентность на работе так важны? (фото 3)

Почему транспарентность может помочь сотрудникам не перегореть?

Транспарентность не значит раскрытие всех карт - это о конструктивной критике, расставлении приоритетов и открытом обсуждении того, куда стремится компании и как она планирует достичь этих целей. Исследователи корпоративной среды выявили, что есть корреляция между производительностью и комфортом. На одном конце спектра находится культура перегорания, где фокус переложен на производительность, при этом в компании плохо развито доверие, а на другом конце спектра - культура комфорта, которая связана с низкой производительностью при высоком доверии. Компании, где развита открытость, находится посередине этого графика. 

Как обустроить эту корпоративную культуру? Тут придут на помощь регулярные опросы и встречи с руководителем его отдела. Помимо этого в практике распространена горизонтальная транспарентность, когда сотрудники имеют доступ к системе премий, знать сколько получают их коллеги и за что. 

Специалисты по найму кадров утверждают, что там, где нет прозрачности между руководством и подчиненными, сотрудники со временем могут потерять уверенность в себе, своих способностях,  будут волноваться о своем будущем в компании. Исследования показали, что транспарентные компании показывают лучшие результаты в бизнесе по сравнению с их конкурентами в таких аспектах как: производительность, рыночная доходность, инновации, сохранение кадров, вовлеченность сотрудников и верность клиентов.

Этот результат поддерживают и психологи. Всем известно, что мы социальные существа, и для нас очень важно чувствовать причастность к какой-то группе и чувствовать себя в ней защищено и комфортно.Те же психологи выделяют два главных психологических аспекта, о которых стоит позаботиться руководителям - уверенность в будущем и справедливый подход. При их нехватке человек будет чувствовать отчуждение. Исследование 2017 года, опубликованное в The Journal of Leadership and Organizational Studies вывело, что транспарентное лидерство помогает сотрудникам чувствовать себя безопасно психологически. Также, к примеру, транспарентность один из главных принципов на которых строится популярный фреймворк Scrum для проект-менеджмента. Через эту программу компании могут открыто показывать зарплаты, затраты и финансовые выгоды всем своим сотрудникам. Но в последнем специалисты расходятся во мнениях.

Почему честность и транспарентность на работе так важны? (фото 4)

Есть ли минусы в транспарентности?

Несмотря на все плюсы и обещания, есть и минусы, особенно если компания и ее руководство чрезмерно открыты. Исследователи McKinsey Global Institute утверждают, что из-за излишнего поступления информации, люди могут чувствовать, что за ними постоянно следят, а это может негативно сказаться на эффективности работы. Люди станут зацикливаться на том, что они делают и как. Вдобавок, раскрытие заработной платы и системы премирования также может оказаться пагубным, особенно для сотрудников, зарабатывающих меньше всех. Специалисты утверждают, что это может наоборот снизить мотивацию сотрудников, стать началом нездоровой конкуренции и причиной потери интереса к работе. При этом, если руководство будет открытым настолько, чтобы обсуждать все вопросы с сотрудниками, станет невозможно приходить к однозначному решению. Ключ к успешному лидерству и транспарентности в том, чтобы знать какую информацию стоит раскрывать, а какую нет, как преподнести плохую новость, чтобы не навредить морали компании, а также знать, когда стоит следить за работой сотрудников, а когда стоит дать своим сотрудникам свободу, быть самому примером и начинать с менеджеров.

 

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