Переоцененная креативность и психический труд

Сегодня недостаточно просто выполнять свою работу. Нужно делать это креативно, нестандартно и интересно, чтобы не падала конкурентоспособность. Ценность приставки “креатив” настолько высока, что появился отдельный "креативный" класс людей. Но что ценного в креативе? Может ли “креативный” коллега позволять себе больше остальных – опаздывать на работу и не соблюдать дедлайны?

Психический vs. физический

Разберемся, что определяет креативность. Сложность - в абстрактности значения самого слова, его невозможно измерить. Нельзя сказать, что сотрудник А креативнее сотрудника Б, в соответствии с определенными показателями. Очевидно лишь одно, креативность – аспект психического труда. Вряд ли можно креативно махать киркой или вывозить мусор. Но можно креативно оформить эти процессы и креативно подойти к их оптимизации. Это имеет ценность для процесса, но насколько это ценнее самого процесса? Определять одно без другого, как минимум, странно.

В качестве метрики часто используется понятие “сложность работы”, что приводит к вечному вопросу – что труднее: физический или психический труд? С физическим трудом все очевидно. Человек работает руками, напрягает мышцы и устает. Усталость же от психического труда измерить не просто. Есть теория истощения эго (ego depletion), которая гласит - внутри организма существует некий ограниченный запас умственных и волевых ресурсов. Расходуя его, мы начинаем выгорать. В попытках определить существование “истощения эго” было проведено множество научных исследований, но однозначно подтвердить его наличие не удалось.

Другая точка зрения – мотивационная модель. Движущая сила для психического труда – наш интерес. В рамках недавнего исследования ученые оценивали усталость 100 медсестер на протяжении двух двенадцатичасовых смен. В среднем, чем больше они работали, тем больше уставали. Однако ученые не смогли провести корреляцию между ощущением усталости и количеством физической работы. Автор исследования Дерек Джонстон говорит: “Некоторых людей утомляет физическая активность. А некоторых наоборот заряжает”. Выборка в 100 медсестер ничтожно маленькая, а наблюдение на протяжении двух дней вряд ли приведет к точным результатам. Но все же ученым удалось выделить одну особенность – медсестры, которые полностью контролировали свою работу, чувствовали меньшую усталость. Это привело к большей мотивации, энергичности и повышенному чувству удовлетворения от работы.

В итоге мы имеем множество разрозненных цифр и мнений. Говорить о превосходстве одного вида труда над другим не приходится. Даже на уровне здоровья психический и физический труд влияют на человека неоднозначно. Шахматы помогают мозгу “быть в форме”, но одни лишь шахматы к 70 годам приведут к его высыханию.

Мы видим, что труд “креативный” никак не превосходит труд физический. Упор современных компаний на креативность сотрудников приводит к неоднозначным результатам. В исследовании The cost of creativity: A control perspective пишут: “особый характер творческого производства требует значительного контроля. Однако такой контроль может подорвать креативность сотрудников”. Сильный упор на креатив сотрудника влечет за собой риск дисфункционального поведения, с тунельным упором на индивидуальную задачу. Такой подход также может создать дополнительные издержки, так как компании жертвуют выгодными практиками в угоду “креативных” сотрудников.

В этом главная проблема креативного труда. По какой-то неведомой причине он стоит на ступень выше остального. Креативность оправдывает опоздания и пропущенные дедлайны. Возможно, это выглядит привлекательно на примере таких компаний, как Google - медиа-гигант успешно зарабатывает деньги, при этом сохраняя образ креативной гавани. Но постепенно и они отказываются от неэффективных практик. В 2013 они полностью отказались от идеи 20% (она позволяла сотрудникам взять отгул с целью поработать над сторонними проектами), сейчас в Google в приоритете - классическая стратегия Top-down.

Конечно, креативный труд важен и имеет большую ценность для развития любой индустрии. Но это не ставит его выше остального другого в иерархии. Создать механизм сложно, но работать без шестеренок он не будет. Окружив себя сплошным креативом, можно оказаться в водовороте бардака, потерянных времени и денег.