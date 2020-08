“Панелька”: эстетика и культура серого бетона

Мы несколько раз уже упоминали советское панельное домостроение. Это уникальный опыт, эксперимент на всю страну. Массовая застройка одинаковыми домами была уникальной не только для СССР, но и для всего мира. По сей день никто не может даже близко приблизиться в размахе и амбициях, которых достигли “панельки”. Тем не менее, люди быстро устали от монотонности и серости жилья. Панельные дома стали синонимичны с постсоветской депрессией, которую воспевают современные музыканты. Как бы мы к ним не относились, невозможно отрицать важность этого архитектурного элемента для культуры и идентичности современного жителя СНГ.

Хрущев, украшения и аскетизм

Пока по велению Сталина союз застраивали дорогостоящими и красивыми зданиями с богатым орнаментом, люди жили в бараках и коммуналках. Это не увязывалось с пропагандой “мир, труд, свобода, равенство”. Когда на место Первого секретаря сел Никита Хрущев, он решил разобраться с диссонансом. В ходе его решений было поставлено производство и начался штамп панелей. Из них, словно как из конструктора Lego начали воздвигать дома. Это было максимально простое, маленькое, аскетичное, а главное, дешевое жилье. Причем последний аспект был главным. Страна переживала не лучшие экономические времена, у людей не было крова и возникшие проблемы было необходимо решить в ближайшие сроки. Проект панельно-каркасного жилищного строительства в 1940 году начали разрабатывать в НИИ Строительной техники Академии архитектуры СССР. Уже через пять лет был возведен первый дом. В дальнейшем по всему Союзу, от Азии до Сибири начали строиться “панельки”. Люди наконец получили крышу над головой. Но панельки принято ругать за плохую звукоизоляцию (которую пытались скрыть коврами на стенах), батареи, встроенные в стены, маленькую квадратуру и плохую инфраструктуру. Сейчас к критике добавились и социальные аспекты: считается, что одинаковые дома давят, плохо влияют на психическое здоровье. Хотя схожесть “черемушек” обыгрывали еще в советском кино, но конечно с точки зрения психологии.

Многие называют эти дома бараками, но нужно понимать, что до панельной технологии люди действительно жили в военных бараках. И так называемые хрущевки должны были служить временным решением. Практика показала, что время растянулось, тем не менее была решена конкретная задача. И несмотря на типовую застройку, типология все же была разной. Многие микрорайоны отличались друг от друга, а некоторые серии и вовсе были уникальными для разных регионов. В Алматы, например, было важно строго соблюдать нормы сейсмичности (как следствие – высотности), розы ветров, наличие арыков и так далее. Это отражалось на архитектурной картине самих микрорайонов и на визуальном ряде самих панельных домов и уникальном визуальном языке – неотъемлемой части советского модернизма.

Новое утро, панельный стон, панелька

С точки зрения архитектуры советские панельные дома были неоднозначным, пусть и необходимым архитектурным движением. Куда интереснее отбросить сухие факты и посмотреть на это явление в массовом сознании. Советское телевидение, книги и газеты ограничивались легкой ироничной критикой. Это были как бы такие добрые насмешки, но слово “черемушки” все еще произносилось с некой теплотой. В современных реалиях же “панелька” звучит грубо и жестоко. Это символ нового постсоветского человека, неотъемлемый элемент уникальной мифологемы. Самый очевидный и показательный пример – песня рэпера Хаски, которая так и называется – “панелька”. Здесь уже не идет речь об удобстве быта, панелька выступает в качестве собирательного образа, объединяющего современных людей. Об этом говорит не столько текст песни, сколько субтитры под видео. Большинство из нас были зачаты в панельных домах, большинство из нас в них и умрет. Многие копят деньги только чтобы переехать в другую панельку. И все, что у нас есть – интернет, плазма, да бабушкин хрусталь в шкафу. Такая же депрессивная картина используется в визуальном языке “думеров”. Думер (Doomer) не используется в классической терминологии обозначения поколений. Это скорее поп-культурное явление, мем, которым себя обозначают дети 90-х. Характерные черты – темная одежда, алкоголь, сигареты, грустная, тяжелая и депрессивная музыка. Эти люди родились в “стране возможностей”, но ни одну возможность реализовать не смогли. Особой популярностью мем начал пользоваться после публикации музыкального плейлиста Russian Doomer Music на YouTube (более 3,8 миллионов просмотров). Там играет “Кино”, “Молчат Дома”, “Черниковская Хата”, Ploho и прочая экзистенциальная, меланхоличная музыка. И само собой на фоне для визуального отображения безысходности используются панельки. Тоже самое происходит в фильме “Нелюбовь” режиссера Андрея Звягинцева. Несмотря на то, что сами панельки не играют никакой роли в повествовании, они как монотонный бетонный фон напоминают нам, что все плохо и может стать только еще хуже.

Вероятно, такой облик связан с плохой урбанистикой и инфраструктрой. Никому не нравится слушать крики соседей или мерзнуть зимой. Но нам кажется, что причина декаданса в другом – массовость. Если заселить половину страны в одинаковое небольшое жилье, такой образ кажется неизбежным, независимо от качества этого жилья. Да, сейчас большинство панельных домов выглядят поношенными, разбитыми и некрасивыми. Но можно взглянуть на фотографии микрорайонов 40-50 лет назад, и они не выглядят так страшно. На их нынешнем виде сказалось множество факторов – распад Союза, экономический кризис, разрешение людям видоизменять свои квартиры. Но причинно-следственная связь здесь не играет большой роли. Невозможно объяснить желание повесить ковер на стену, даже при идеальной шумоизоляции нового дома. Нельзя понять магию ночных посиделок на маленькой кухне или фразы “давай покурим на балконе”. Это и есть та самая мифологема современности через “панельку”. Причем обыгрывается она не только на уровне смыслов, эстетику ценят не меньше. Это можно видеть на примере паблика “эстетика е*еней” (344.000 подписчиков) или по работам фотографа Арсения Котова (124.000 подписчиков). Прослеживается это и по уровню заинтересованности Западных издательств, которые стабильно несколько раз в год выпускают книги о “советской” жизни – Soviet Cities от FUEL, Eastern Blocks от Zupagrafika, Landscapes of Communism от Penguin, Towards a Typology of Soviet Mass Housing от DOM. Также Zupagrafika недавно выпустили свою книгу-конструктор, которая позволяет собрать свою “панельку”. Она так и называется Panelki.

Так ли плохи наши “панельки” на самом деле? Скорее всего да, как жилье – это был необходимый эксперимент, который должен был закончиться пару десятков лет назад. Тем не менее, это не просто архитектура, и не просто дом. “Панелька” – это уникальный культурный срез, который остается за кадром. Мы принимаем его как данность, но, если пропадут панельные дома, пропадет и эта культура. Возможно именно сейчас у нас есть возможность сохранить “панельки”, если не как дом, то как музейный экспонат быта и культуры.