Ответы на 22 \"стыдных\" вопроса курьеру

1. Почему так долго?

Время доставки зависит от времени приготовления блюда и скорости доставки из ресторана до клиента. После назначения заказа, ресторан начинает готовить блюдо, а за это время мы добираемся до ресторана и ожидаем заказ в ресторане. Есть заведения, где еду готовят быстро 5-7 минут (Burger king, McDonald's, Gippo), но есть и такие - где готовят блюда 40-50 минут. Мы всегда стараемся доставить как можно скорее, но есть ещё сторонние факторы в виде погодных условий, количества заказов, пробок.

2. Как вы доставляете еду, если у вас нет собственного транспорта?

Никак. В Chocofood набирают райдеров-курьеров с личным транспортом. Летом можно передвигаться на авто/мото/велотранспорте, сейчас из-за сезона только на автомобилях. Я доставляю еду на автомобиле.

3. Расскажите о самых странных клиентах.

Не встречал странных, но встречал безответственных. Например, приезжаешь с заказом, а человек уверяет, что не делал заказ, но при этом адрес, номер сотового телефона и имя совпадают. Клиент отказывается от заказа и Chocofood вынужден выкупить его. Бывали случаи, когда клиенты скидывали ключи, так как не работал домофон.

4. Вам когда нибудь открывал дверь голый человек?

Голый нет, но мужчины в трусах попадаются частенько.

5. Сколько получаете на руки?

По-разному. Лично у меня минимум 300.000 тенге. Заработок в первую очередь зависит от рабочих часов.

6. Какой тип клиентов раздражает больше всего?

Я работаю райдером уже год и не реагирую на раздражения, просто стараюсь быстрее доставить им заказ, чтобы они не злились и скорее поели.

7. Бывали ли такое, когда при доставке вы боялись за свою безопасность?

Во время работы я не переживал за свою безопасность, наверно, потому что я парень.

8. Как распределяются заказы? Могут ли вас послать в один конец города, а потом отправить за следующим заказом в другой?

Заказы распределяются автоматически, а диспетчер следит за процессом. Заказы назначаются райдеру, который находится в квадрате доставки. Бывают случаи, когда ресторан в одном конце, а клиент в другом конце города, но после заказа я все равно возвращаюсь в зону своей доставки.

9. Что самое нелюбимое в вашей профессии?

Пробки. Пробки - самое нелюбимое, так как теряешь время.

10. У вас фиксированная зарплата или она зависит от количества заказов?

Зарплата фиксированная, при этом есть бонусы зависящие от количества проделанных заказов.

11. Вы соревнуетесь с другими курьерами? Кто ваш конкурент/антагонист?

Здоровая конкуренция внутри команды присутствует, но только для мотивации. Работать райдером меня пригласил друг. И сейчас мы с ним соревнуемся, кто сделает заказов больше. А так в нашей команде нет места зависти, ведь мы команда и заказов хватит на всех. Для сплочения команды проводятся разные активности, так называемые RiderFest-ы. Награждают лучших райдеров, подводят итоги, едим и просто весело проводим время.

12. Чувствуете ли вы себя в медитативном состоянии во время поездок?

Нет, я думаю о том, как не попасть или объехать пробку. Кайфую, когда после работы еду домой и ни о чем не думаю.

13. Как вы себя чувствуете в дождь?

В дождь очень много заказов. С одной стороны это круто, но с другой стороны есть вероятность опоздать к клиенту и встать в пробку.

14. На чем быстрее передвигаться по городу?

На автомобиле, но летом - на мопеде.

15. Если вы передвигаетесь на велосипеде, стало ли легче после постройки велодорожек в городе?

Так как я езжу на автомобиле, я не знаю. Но если их уберут, то автомобилистам будет легче.

16. Понимаете ли вы, что занимаетесь благородной работой?

Да, мы делаем людей счастливыми. Особенно когда доставляешь им заказ быстрее назначенного времени, то видишь их такими довольными.

17. Какая ваша работа-мечты?

У меня есть цель - открыть теплицы. И я потихоньку иду к ней.

18. Какую еду сложнее всего перевозить?

Горячие напитки, потому что они быстро остывают

19. Вам предлагали когда нибудь оплату неденьгами (натурой или едой)?

Нет.

20. Вы сами заказываете еду с доставкой?

Да, в основном после работы. Мы с женой предпочитаем еду из ресторана "Sabiz".

21. Кто чаще всего заказывает еду: мужчины или женщины?

По моим наблюдениям где-то 60% женщины, остальные мужчины.

22. Что вы делаете, если человек заказал очень много еды (50 капкейков и 7 литров кофе)?

Сначала звоню и уточняю верно ли все. Если все верно, то еду за заказом. Если в одну машину не вместится, то направляют ещё пару курьеров. Был случай, когда заказали 200 Макфлурри, и я довёз их самостоятельно.