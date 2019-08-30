Ответы на 18 \"стыдных\" вопросов учителю

1. Дала ли интеграция с западной системой образования свои плоды?

Такого понятия как западная система образования не существует. Наверное, в вопросе подразумевается опыт некоторых зарубежных стран, который пытаются воспроизвести у нас. Дает ли такое воспроизведение плоды? Дает. Среди плодов есть как полезные, так и горькие. Есть также откровенно незрелые. Среди полезных в первую очередь можно назвать более широкие возможности для выпускников школ в плане получения высшего образования за рубежом. Несомненно также и то, что благодаря семинарам и другим мероприятиям, которые организуются отечественными учреждениями с участием зарубежных коллег для учителей Казахстана, методическая копилка последних пополнилась. Среди горьких плодов назову осознание справедливости слов: "Нет пророка в своем отечестве". Мы приглашаем из-за рубежа ученых-теоретиков от образования, платим им большие деньги, преклоняемся перед их величием, встречаем их со всем великолепием казахского гостеприимства, а в углу скромно стоят наши учителя-практики с многолетним стажем и многогранным опытом. Мы забываем какой вклад внесли наши учителя несмотря на сложности с которыми им пришлось столкнуться в эпоху перестройки и сегодня, в условиях ежегодных реформ в образовании. Сказать, что иностранные учителя знают лучше наших как воспитывать казахстанских детей я не могу. Я считаю, что нужно начинать с передачи опыта лучших из казахстанских учителей.

2. Было ли такое, что вы испытывали к ученику ненависть или жалость из-за его тупости?

Никогда не испытывал ненависти ни к одному ученику. Настолько "тупых" учеников, чтобы испытывать к ним жалость, не встречал.

3. Как вы справляетесь с гневом?

Никак не справляюсь, потому что практически не испытываю в классе таких эмоций. Иногда кричу (очень редко), но это просто показательно-воспитательная акция.

4. Испытываете ли вы давление со стороны руководства школы из-за рейтинга ЕНТ?

Уже 4 года не испытываю, потому что сам являюсь руководством школы.

5. Когда введут секспросвет в школах?

Вопрос обращен не по адресу, поэтому не знаю. Я не уверен также в целесообразности такого предмета. Есть много важных и интересных вещей, которым хотелось бы научить детей в школе и на которых просто нет времени. Финансовой грамотности, например.

6. Если до шестого класса ребенок учился спустя рукава, поздно ли наверстывать в старших классах?

Не поздно. Какие бы вы ни ставили перед собой цели - не поздно. Один мой ученик за один год прошел путь от обычного рядового учащегося до призера международной олимпиады по математике. Простите за банальность, но главное - это желание и заинтересованность самого ученика.

7. Есть ли в Казахстане возможность дистанционного школьного образования?

Насколько я знаю, такой возможности в Казахстане нет.

8. Важны ли оценки?

Оценка в числовом выражении важна прежде всего для четкого понимания учащимся качества своих знаний по данному разделу, предмету и т.д. Однако гораздо важнее словесная оценка учителя, комментирующая числовую оценку. Первая оценка - число - показывает ученику, в каком месте он находится. Слова учителя задают вектор дальнейшего развития ученика в плане улучшения своих знаний.

9. Почему многие учители, изначально привязывают детям шаблоны ("отличник", "двоечник") и тянут его все время, без возможности показать себя с другой стороны?

Потому что учители - тоже люди. Если у одного человека сложилось определенное мнение относительно другого, то изменить это мнение впоследствии чрезвычайно трудно. В такой ситуации помогают четкие критерии оценивания, которые желательно вырабатывать до проверки контрольных или экзаменационных работ. Вообще, считаю важным, чтобы несмотря ни на что ученики сами себе не приклеивали ярлыков и всегда стремились к лучшему.

10. Что в казахстанской системе образования не так? Что требует улучшений?

Это настолько объемный вопрос, что в рамках нашего интервью на него невозможно ответить хоть сколько-нибудь полно. Отмечу всего два момента, касающихся среднего образования. Первое - форма и содержание итоговой аттестации после окончания школы. Есть огромное несоответствие между навыками высокого порядка, которые важны для достижения успеха в жизни и которые учащийся средней школы должен приобрести через изучение школьных предметов с одной стороны и формой и содержанием ЕНТ с другой стороны. Рассмотрим в качестве примера математику. Математические знания, которые нужны обычному человеку в его повседневной жизни, если он не ученый в области точных наук, заканчиваются в 6-м классе. Зачем тогда изучать математику дальше? Дело в том, что благодаря изучению математики ученик развивает в себе навыки критического мышления, логического мышления, умение работать с информацией, читательскую грамотность, навыки исследовательской работы. А это уже качества, которые необходимы современному человеку практически во всех сферах его деятельности. Однако, сколько бы мы ни говорили о важности перечисленных навыков, учителя будут готовить своих учеников к тому экзамену, который актуален на данный момент. А это ЕНТ. На ЕНТ отводится по несколько минут на решение каждой из задач. О проверке каких исследовательских навыков может идти тут речь?

Второе - низкий уровень предметных знаний у самих учителей. Не имею в виду всех. Как уже говорил, есть звезды. Однако в среднем ситуация оставляет желать лучшего, причем намного. Несколько последних лет и огромные средства были потрачены на повышение уровня педагогического мастерства учителей. Результаты оказались плачевными. Оно и не удивительно. Можно ли обучить чему-нибудь настоящему группу, в которой за одной партой сидят учитель физики старших классов и учитель начальных классов? Или можно ли за год научить английскому языку учительницу химии от нуля до уровня, позволяющему ей преподавать химию на английском? Начинать надо было, на мой взгляд, с повышения предметных знаний учителей.

11. Какое оптимальное количество учеников, с которыми удобно работать в классе?

Количество учеников не имеет значения.

12. Вы сами в школе хорошо знали математику или это пришло позже?

Я благодарен своим школьным учителям математики Феклистовой Нине Николаевне и Урих Маргарите Васильевне за привитый мне интерес к этой великой науке. В школьные годы я также много занимался самостоятельно, принимал участие в математических олимпиадах.

13. Считаете ли вы, что у некоторых национальностей есть предрасположенность к определенным предметам? (азиаты к точным наукам, например)

Нет, я так не считаю.

14. Какие предметы на ваш взгляд необходимо добавить в школьную программу, а какие убрать?

На мой взгляд, под знак вопроса можно поставить рациональность наличия в школьной программе предметов самопознания и НВП. Я добавил бы количество часов, отводимых на изучение предметов естественно-математического цикла. Добавил бы также курсы по навыкам самообразования.

15. Верите ли вы, что для достижения высокого уровня знаний чего бы то ни было нужно заниматься этим 10 000 часов?

Верю. При этом надо понимать, что 10 000 часов - это среднестатистический показатель. Кому-то может хватить и одной тысячи, а кому-то не хватит и 15 000. От природных задатков тоже много зависит.

16. Какой человеческий язык на ваш взгляд больше всего похож на математику?

Нет такого языка, который больше других был бы похож на математику. Надо понимать также, что математика сама является языком.

17. Как вы думаете, может ли человек, который силен в гуманитарных науках быть так же силен в точных? Встречали ли вы таких?

Может. Я встречал и знаю таких людей. Вы тоже знаете таких людей. Например, Омар Хайям был не только поэтом и великим философом, но также и видным математиком. Он писал о биноме Ньютона задолго до самого Ньютона.

18. Как привить ребенку любовь к математике? Что делать если ребенок ненавидит математику?

Любовь к абстрактному мышлению заложена в нас природой или Творцом (кому как будет угодно). Люди ненавидят или боятся того, чего не понимают или не умеют делать. Чтобы преодолеть отвращение ребенка к математике и поддерживать интерес к этому предмету, нужно давать ему задания, которые находятся на грани между тем, что он может, и тем, чего он не может добиться самостоятельно. При этом всегда надо стремиться к тому, чтобы последний шаг в поиске решения делал сам ребенок. Это будет поддерживать его веру в собственные возможности.