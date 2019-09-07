Ответы на 15 \"стыдных\" вопросов пилоту

Как стать пилотом?

Все просто, необходимо пройти специальный курс, который будет состоят из теории и практики. Длительность курса зависит от того каким пилотом вы собираетесь стать, например, для того, чтобы стать пилотом-любителем достаточно двух-трех месяцев, в то время как для того, чтобы стать пилотом авиалинии - 1,5-2 года. Обучаться можно и в высшем учебном заведении, и в летней школе или на программе первоначальной подготовки пилотов от авиакомпании. Помимо прохождения курса на момент начала и в последующем на ежегодных проверках ваше здоровье должно соответствовать требованиям медицинской комиссии.

Каковы шансы у девушки стать пилотом?

Несмотря на стереотип, что пилотами могут быть только мужчины, на практике гендерное различие никак не влияет на требования для кандидата в пилоты. У девушки есть такие же шансы, как у любого другого кандидата.

Ваша семья летает бесплатно?

Семья не летает бесплатно, но на авиаперелеты предоставляются щедрые скидки. Ограничение только в том, что билеты нефиксированные.

Речь капитана корабля такая же как почерк врача - ничего не понятно. Почему?

Да, порой качество приветствий оставляет желать лучшего. Причин на это может много, на мой взгляд чаще всего это получается из-за того, что время приветственной речи совпадает с заключительными проверками и началом движения.

Вы когда нибудь засыпали во время полета?

Рейсы бывают разные, в том числе большой продолжительности - от тринадцати и более часов. Для выполнения таких рейсов рабочими инструкциями может предусматриваться обязательный отдых во время полета. Конечно же в таких рейсах в состав экипажа планируется, как минимум три пилота, вместо обычных двух. Местом отдыха для экипажа может быть специальная каюта или кресло в бизнес классе.

Как пилоты перевозят наркотики?

Я с этим не сталкивался, наверное, как в фильмах - на маленьких кукурузниках.

Есть ли правда в утверждении, что во время полета пилоты получают большую дозу радиации?

Космическая или солнечная радиация действительно присутствует, что касается дозы не могу сказать точно. На себе её негативные воздействия не ощущал. Насколько мне известно, вред от низкого давления в салоне самолета, что равноценно давлению на высоте второго подъёмника на Шымбулаке и очень низкая влажность воздуха гораздо больше.

Был ли у вас секс в кабине?

Почти с сожалением скажу, что нет.

Как вы совмещаете личную жизнь с работой?

Другой работы у меня не было, поэтому мой "нестандартный" график - норма для меня и моей семьи.

Правда, что при приземлении вы иногда забываете включить знак "пристегнуть ремни"?

На моей практике такого не было, но забыть можно все. "Пристегните ремни" включается перед или во время начала снижения, поэтому если летчики забыли им могут подсказать включить его бортпроводники.

Что едят пилоты на борту? Ту же еду, что и все пассажиры или что-то особенное?

Для нас готовят обычную еду, она может незначительно отличаться от пассажирского питания - размером порции и подачей.

Как вы относитесь к аплодисментам после "мягкой" посадки самолета?

Это всегда приятно, но я их никогда не слышал, не из-за того что никогда не приземлялся мягко, просто в кабине не слышно. Об аплодисментах можно узнать от бортпроводников, после посадки они могут сказать "Вам пассажиры хлопали!"

Чувствуете ли вы груз ответсвенности, что вы везете столько людей и их жизни в ваших руках, перед каждым полетом? Как с этим справляетесь?

К этому привыкаешь, это нормально. Ответственность за безопасность основная причина держать свой профессионализм на высоком уровне и продолжать работать над собой всю жизнь.

Когда вы выходите на пенсию? Что планируете делать после?

Выход на пенсию такой же как у всех в Республике Казахстан. Никаких отличий. После выхода на пенсию, я планирую купить личный самолет, чтобы в дальнейшем летать как пилот-любитель, также есть варианты пробовать себя в образовании.

Вы пролетаете над жизнью или жизнь над вами?

Не хотелось бы пролетать над жизнью. Я стараюсь всегда находить баланс между рейсами и жизнью с семьей в городе.