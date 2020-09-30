Мечтаете ли вы до сих пор о летнем отпуске, который так и не случился? Скорее всего полноценный отдых на берегу моря свершится еще не скоро, но расслабиться можно и на выходных. Обходя стороной популярные зоны отдыха, такие как СПА-комплексы и горячие источники, мы предлагаем шесть незаурядных видов велнеса в Алматы. Они вовлекают в активный процесс, помогая на время забыть о холодных осенних буднях и расслабиться физически, эмоционально и духовно.

Йога-ретрит с Cloud Nine



Центр йоги Cloud Nine устраивает вылазки на природу, совмещенные с практикой йоги. Помимо этого, Cloud Nine проводят прогулки в горы с медитациями, различные мастер-классы и тренинги по улучшению качества жизни и здоровья с биохакерским подходом. С 9-11 октября состоится тренинг для учителей по кундалини йоге, через неделю после планируется йога-ретрит в горах с фотосессией после практик, а на декабрь запланирован семинар по методу Вима Хофа с сертифицированным тренером из Швейцарии. Стоимость занятий варьируется от 3000 тг до 30 000 тг.

Сейчас количество участников мероприятий на природе ограничено до 15 человек, а в помещении - до 10. Большинство практик подходит людям любого уровня физической подготовки и возраста, если нет противопоказаний по здоровью.

Конные прогулки с Almaty Hills



Конные прогулки считаются отличной физической и эмоциональной терапией. Такую опцию активного отдыха предлагает конный клуб Almaty Hills. Конное обучение и конные прогулки с инструктором на территории яблоневого сада. Вы можете выбрать из нескольких маршрутов, наиболее подходящих вам по физической подготовке. Также можно провести фотосессию с профессиональным фотографом во время прогулки.

Almaty Hills работает со вторника по воскресение и находится в 15-ти минутах езды от города - относительно близко по сравнению со многими ипподромами. Стоимость 45-минутного катания с инструктором - 7000 тг.

Мастер-класс в цветочной ферме Daisy Flower Farm

Пока не закончился сезон, успейте съездить на цветочную ферму Daisy flower farm, где можно провести выходной день и пройти мастер-класс по флористике. Изначально Daisy Flower Farm запустили как проект по выращиванию сезонных срезочных цветов для флористов города Алматы. На территории фермы выращивают порядка 80 разных видов цветов и растений, от тюльпанов, которые начинают цвести в феврале, до хризантемы, которая заканчивает сезон в ноябре. В этом году ферма открыла свои двери для всех желающих. В теплый сезон посетители могли полюбоваться цветами, отдохнуть от городской суеты, провести пикник в яблоневом саду, устроить фотосессию и небольшое мероприятие с друзьями. В октябре цветочного поля уже нет, но ферма продолжает свои мастер-классы по флористике. На мастер-классе вы узнаете основы составления красивого букета – какие цветовые решения являются наиболее гармоничными, как самостоятельно собрать букет и стильно упаковать его. Мастер-классы также проводятся по оформлению композиций в тыквах и корзинках и по плетению венков.

В будущем ферма планирует расширение - палаточный участок для глэмпинга, печной комплекс на дровах и небольшой СПА-комплекс в шатрах. Эти услуги скорее всего будут доступны в следующем году.

Ферма находится в 40 километрах от Алматы в поселке КазСтрой по дороге на горнолыжный курорт Ак Булак. Максимальное количество гостей - 30 человек, а по возрасту ограничений нет. Стоимость посещения фермы - 3000 тг, а мастер-класса – от 10 000 до 25 000 тг в зависимости от количества участников и наполнения мастер-класса.

Мастер-класс по сыроварению



На этом мероприятии вы будете участвовать в процессе создания сыра - от цельного молока до готового продукта, который после вы сможете забрать домой. Мастер-классы проводят в группах от 6 до 12 человек. Каждый участник самостоятельно варит сыр под руководством специалиста. Он расскажет о том, как правильно подбирать ферменты для сыра, как вымешивать сырное зерно и как определять готовность зерна для укладки в формы. Для производства сыра используются фермерское пастеризованное молоко, а также домашнее козье пастеризованное молоко. Кроме того, участники могут продегустировать сыры крафтового производства, некоторые из которых в Казахстане больше никто не производит, и узнать о наилучших сочетаниях сыров, ягод, фруктов и вина.

Этот мастер-класс - мобильный, то есть провести его можно на любой удобной для вас локации. А регулярные организованные мастер-классы обычно проводятся на цветочной ферме Daisy Flower Farm (с поздней весны по раннюю осень) и в кулинарной студии Людмилы Стецовой (в холодный сезон).

Стоимость за сырный мастер-класс - 30 000 тенге. Посещение детей до 6-ти лет бесплатное (без участия в процессе), а для детей с 6-ти до 10-ти лет предоставляется 50% скидка.

Глэмпинг TBRN

Глэмпинг - это относительно новый формат отдыха для казахстанцев. Он совмещает кэмпинг на природе и городской комфорт. Такую опцию отдыха предоставляет недавно открывшийся палаточный отель TBRN Глэмпинг, находящийся чуть выше телебашни Кок Тобе в 30-ти минутах езды от города.

На территории зоны отдыха имеется 5 палаток, одна - четырехместная, остальные - двухместные. Так, отель может разместить 12 человек с ночевкой или 15 без ночевки. Все палатки утеплены, водонепроницаемы и освещены, а в обслуживание входит питание из блюд, приготовленных местным поваром, и трансфер до места отдыха и обратно. В развлекательную часть тура входят дискотеки под открытым небом, ночной кинотеатр, активные и настольные игры, и посиделки у костра. Имеется опция фотосессии, видеосъемки и моментального фото.

Стоимость поездки с ночевкой - 34 990 тг на одного человека, а без ночевки - 29 990 тг. Осенний сезон продлится до 24 октября, после чего зону отдыха будут подготавливать к зимнему сезону.