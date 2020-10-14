Onlyfans – способ самовыражения или киберпроституция?

Мир технологий дал нам возможность покорять небо и космос, бороться с пороками и человеческой несправедливостью. Апофеозом технологического развития стал сервис Onlyfans, где люди зарабатывают сотни тысяч долларов, продавая фотографии своего обнаженного тела. Это, конечно, шутка, но успех "фанатской" платформы завораживает. По словам генерального директора Тима Стокли, сайт ежедневно посещает порядка 200 000 новых пользователей. Попробуем разобраться, для кого существует Onlyfans, чем там занимаются авторы контента и причем тут проституция.

Для кого Onlyfans

Название говорящее. Это служба подписки, где любой желающий выкладывает контент и выставляет за него цену. За доступ взимается месячная плата (от $5 до $50). Платят за такое творчество так называемые "фанаты". В качестве контента могут быть фотографии, видео, тексты и так далее. Притом автор может создать разные пакеты для своих подписчиков по принципу: чем больше контента, тем дороже пакет. Также "фанаты" могут оставлять чаевые и PPV (pay per view – разовая плата за просмотр). Компания Onlyfans забирает себе 20% от общего заработка каждого пользователя.

Главное отличие от конкурентов – отсутствие ограничений на "откровенный" контент. Порнозвезды, ню-модели и вебкам-модели могут продавать свое творчество напрямую фанатам, без посредников, студий и прочих преград. Возникает вопрос – в чем здесь отличие от обычного вебкам-бизнеса? Вебкам – это открытый общий лайф-чат, где модель работает перед веб-камерой. А приватный чат ("один на один") – уже за отдельную плату. В случае с Onlyfans человек получает заранее подготовленные материалы в личное пользование.

Посредством Onlyfans люди распространяют не только откровенный контент. Многие выкладывают вполне приличные вещи. Но "нюдсы" (откровенные фотографии) и любительская порнография – киты, на которых держится платформа.

"Обнаженка" и заработок

Секс продает – банальная истина. Тогда почему на фоне свободного доступа к порнографии любой категории возникает желание платить другому человеку на отдельной платформе? Секрет в названии – Onlyfans. Платформа позволяет популярным людям зарабатывать на фанатах, а фанатам – стать ближе к кумиру. Инфлюенсер уровня микро (порядка 7000 подписчиков в Instagram, Twitter или другой социальной сети), при цене подписки $10, может в месяц зарабатывать от $701 до $3,507. Калькулятор учитывает только от 1% до 5% подписчиков и не считает возможные чаевые и PPV. Актриса Белла Торн, к примеру, смогла всего за две недели получить $2 000 000.

Правда, "обнаженных" фотографий она так и не выложила, из-за чего подверглась общественной критике. В ответ Onlyfans изменили ценовую политику. Если раньше многие модели базировали свой доход на небольшом количестве подписчиков, готовых жертвовать большие суммы денег в виде чаевых, то теперь максимальная сумма чаевых составляет $100, а плата за контент – от $5 до $50. Производители контента раскритиковали платформу Onlyfans за неожиданное изменение цен, но пользоваться ей не перестали. Несмотря на скандалы, они продолжают зарабатывать серьезные деньги. Например, Моника Хульдт получает более $100 000 в год, что лишний раз доказывает: заработок от нескольких тысяч в месяц на Onlyfans – норма.

2020 год и пандемия COVID-19 только усилили актуальность платформы. Согласно данным сайта Insider, количество производителей контента в виртуальной секс-индустрии по подписке (Onlyfans, IsMyGirl и других) увеличилось на 450 тысяч человек (из-за вынужденной безработицы). Показательный пример – порнозвезды. Поскольку студии закрыты, и возможности съемки новых фильмов нет, многие взяли в руки смартфон и принялись за работу на домашней изоляции. Доступность смартфонов снизила порог вхождения. Теперь единственная преграда – регистрация, и проблема решается в пару кликов. Благодаря технологиям даже простые любители себя трудоустроили. Они конечно уступают порнозвездам, которые имеют больший опыт работы на камеру и интерес платежеспособной аудитории. Но любители играют на другом действенном инструменте – образе.

Самовыражение и проституция

Порнография использует строго гипертрофированные образы – фантазии. Любительская съемка же максимально приближена к реальности, может подарить уникальный опыт присутствия. В этом смысле фотографии модели воспринимаются как "нюдсы" реального знакомого человека. При наличии уникального контента PPV и особых условий для верных подписчиков (личный чат, фотографии и видео), фактически можно получить виртуальную девушку/парня.

Статус любителя никак не ограничивает количество фанатов. Многие инфлюенсеры и блогеры используют Onlyfans. Происходит фетишизация статуса. С точки зрения пользователя, такой контент воспринимается как "популярный человек высылает свои обнаженные фотографии лично мне". В итоге фанат имеет куда более сильный отклик, чем в случае с порно. Это – не про большие детородные органы, а про интимную близость с популярным человеком на цифровой дистанции.

Напрашивается вопрос о моральном аспекте платформы Onlyfans. Стоит ли приравнивать такой контент к порнографии и проституции? В толковом словаре Ушакова (1935-1940 гг.) под проституцией понимается "продажа женщинами своего тела с целью добыть средства к существованию". Понятно, что сегодня это не относится исключительно к женщинам, и торговля телом происходит на цифровом уровне. Фанаты покупают не столько красивые фотографии, сколько возможность посмотреть на голое тело знакомого/известного кумира и стать к нему ближе, пусть и на уровне фантазии.

Если посмотреть на дискурс авторов контента (преимущественно на территории США), то заметим, что такую деятельность они часто называют контент-мейкингом и средством самовыражения. Это придает надлежащий флер и возвышенность платным сексуальным услугам. Безусловно, эта работа требует финансовых (камера, свет, одежда, макияж) и креативных (концепт съемки, сюжет, формат) вложений. Но, возможно, стоит называть вещи своими именами, вне зависимости от абстрактных коннотаций. Onlyfans – это логичный этап развития "древнейшей профессии", который отвечает духу времени, уже с приставкой "кибер".