Быстрые решения: 8 сервисов для поиска фрилансеров

Аутсорсинг - решение не только для быстрой делегации бухгалтерии или других бизнес-задач, но и хорошая экономия, особенно для предпринимателей малого и среднего бизнеса. Сотрудничество такого рода дает возможность платить за результат и часы, проведенные исполнителем за работой, а не присутствие человека в офисе. Бирж труда для фрилансеров стало много и сегодня найти подходящего специалиста не составляет труда. Рассказываем где.

Чтобы найти исполнителя, работодателю достаточно выставить объявления с описанием проекта и задачи, желающие фрилансеры будут сами предлагать свои услуги. У каждого исполнителя есть свой профиль, на котором можно прочитать отзывы от прошлых работодателей кандидата и увидеть его работы. Оплату можно производить по-разному - по часам или только за проделанную работу в конце проекта. Сервис работает по подписке, самая простая - бесплатная, платные подписки имеют большое количество привилегий: от помощи ассистента по работе с сайтом до возможности иметь своего HR-менеджера по найму самых компетентных.

На Guru зарегестрировано три миллиона фрилансеров, и оплачивать их труд можно четырьмя способами: производить оплату за выполнение задачи в поставленный срок, оплачивать труд пошагово, за выполнение мелких задач, платить по часам или оплачивать труд на постоянной основе. Также сервис Guru дает возможность создавать виртуальные команды, которые смогут работать над одним заданием или проектом и имеет отдельный сервис Guru Enterprise для организации и менеджмента нескольких фрилансеров. Компания взимает всего 2,9% за проведение транзакции.

Это биржа фриланс-дизайнеров, работающая по подписке в нескольких категориях от Bronze до Platinum. Один из приятных плюсов в том, что сервис гарантирует вернуть деньги, если вам не понравится результат. При подписке Platinum вам предоставят личного менеджера по подбору кадров, индивидуально для каждого проекта. При помощи фрилансеров 99Designs вы сможете создать свой фирменный дизайн, лого, дизайн веб-страницы или эскиз татуировки. Также на сайте есть блог, где регулярно выходят статьи о трендах, новинках и новостях в креативных индустриях.

Одна из самых популярных бирж графических дизайнеров, где возможно не только нанимать понравившихся фрилансеров, но проводить конкурсы на лучший дизайн по вашему брифу, даже если у вас нет точной идеи. В финале вы даже сможете оформить все права на понравившуюся работу. Помимо услуг графического дизайна на DesignHill также предоставляет функцию мерчендайзинга. При этом, если вы нуждаетесь в логотипе прямо сейчас, на сайте есть функция создания лого искусственным интеллектом.

Всего на этом сайте насчитывается примерно 150 категорий услуг. Фрилансеры, работающие здесь, живут более чем в 200 странах. Огромный плюс платформы в том, что каждый клиент платформы обязан оставить отзыв о фрилансере. Недавно здесь появились услуги разделенные по сфера - по архитектуре, интерьерному дизайну, дизайну игр, персонажей, созданию фирменной графики и анимации для стримеров, а также по развитию онлайн коммерции. Помимо основного сайта Fiverr имеет и подразделение Pro, где обитают проверенные мастера, но и стоят они дороже. Fiverr имеет и другие специализированные сервисы - например, ClearVoice. Это платформа для контент-маркетологов и креативных агентств, занимающихся контент-маркетингом.

Русскоязычный сервис поиска русскоговорящих фрилансеров среди миллиона исполнителей. Работодателю достаточно выставить объявление о вакансии, и фрилансеры сами предложат свои услуги. Работодатель может сам выбрать себе специалиста, просмотрев предварительно его/ее портфолио и отзывы от прошлых заказчиков. FL также обязуются вернуть вам деньги в случае некачественного выполнения задания или невыполнения задачи в срок. Разместить заказ можно с помощью услуги "Безопасная сделка" - она гарантирует безопасную оплату услуг для нерезидентов Российской Федерации.

Казахстанская биржа фрилансеров, действующая в 22 городах страны. Здесь вы найдете не только онлайн услуги для разработки сайтов, мобильных приложений, но и быстрые решения бытовых проблем. Сервис существует не только в Казахстане, но и в России, Белорусии и Украине. Заказчику не нужно тратить время на поиск исполнителя, все что требуется от него - выставить объявление о поиске и описание задачи, а исполнители сами будут предлагать свои услуги уже через несколько минут. На данный момент сервис не взимает комиссию, поэтому оплата осуществляется между заказчиком и исполнителем напрямую, наличными или банковским переводом.

Это не сайт, а раздел на новостном сайте Reddit под хэштегом #slavelabour, где можно выставить объявления о поиске специалистов, который готов решить вашу проблему. Reddit не может гарантировать вам качество или возврат денег в случае если работа вам не понравится. Но именно здесь вы сможете найти фрилансеров или людей готовых сделать за вас абсолютно любую работу за гроши. Этот раздел открыт как для тех, кто ищет помощь, так и для тех кто готов предложить свои навыки. Здесь вы можете найти несколько довольно абсурдных предложений, например, кто-то предлагает сделать ужасный рисунок чего угодно за 25 центов или сделать обложки для актуального в Instagram за 75 центов. Также здесь реально найти хороших специалистов, готовых работать за сумму гораздо меньше рыночной - например, преподавателя португальского всего за 25 долларов в месяц или программиста, готового разработать сайт за 50 долларов.