Онлайн-платформы, на которые не жалко потратить время (Kickstarter, Patreon, Reddit)
Люди в среднем тратят около трех часов в день на социальные сети. Естественно, активисты с криком забили тревогу: "Соцсети – зло!". Начали появляться различные "рутины", нацеленные на сокращение времени онлайн. Но бороться с цифровым следом в нашей жизни тщетно. Остается только принять и понять. Поэтому мы выбрали пять необычных онлайн-платформ, на которые не жалко потратить время.
1
Kickstarter
Все мы полны свежих идей. Н все они разбиваются о бюджет. Поиск стартового капитала – огромная ответственность. Заем и инвесторы – большой риск. С Kickstarter можно обойти все эти трудности. Платформа позволяет каждому желающему представить свой концепт и запросить деньги на его реализацию. Разница в том, что за реализацию платят непосредственно сами пользователи. Поэтому, если в ваши идеи верят люди – вперед, на Kickstarter. С его помощью уже реализовано бесчисленное множество проектов – от настольных игр до подстаканников, полотенец и компьютерных мониторов.
2
Onlyfans
Onlyfans создавался как платформа для более близкого контакта инфлюенсера с его аудиторией (фанатами). В итоге контакт стал слишком близким, а инфлюенсеры начали раздеваться и продавать фотографии своих обнаженных тел. Фанаты платить не перестали – напротив, стали делать это с большей охотой. В итоге платформа превратилась в удобный способ заработка и породила множество этических вопросов. Люди творят или просто продают изображения своих тел? Независимо от ответа, Onlyfans – одна из самых эффективных платформ, созданных за последнее время. Плюс, в отличие от Instagram, цензуры здесь нет. Совсем.
3
Patreon
Это как Onlyfans, только без нюдсов. Patreon используется для распространения контента по подписке. Здесь нет упора на "обнаженку". Люди платят в первую очередь за контент. Авторы используют платформу как основной метод заработка. Новые правила YouTube значительно подпортили карьеру многим авторам. Они не перестали снимать видео, но начали повсеместно заводить страницы. Их "патроны" за месячную плату получают различные бонусы: контент – до его появления на YouTube, закадровые материалы и так далее.
4
Фактически Reddit – это один большой многомиллионный форум. Пользователи разбили его на подфорумы по интересам, на 2020 год количество сабреддитов составило 2,2 миллиона. В рамках сабреддита каждый желающий может создать "пост", а остальные участники – оценить, прокомментировать его и обсудить. Механика не особо отличается от механики социальной сети, однако тематическая специфика Reddit – его главный козырь.
5
Everpress
Everpress сложно назвать платформой как таковой. Фактически это – ателье по пошиву футболок, но со своей спецификой. Каждый желающий может создать дизайн и загрузить его на сайт. Если эту футболку захотят купить более чем пять человек, её отправят в печать. Таким образом Everpress борется с перепроизводством и консьюмеризмом. Более того, если ваш авторский дизайн окажется успешным, вы напрямую получите деньги с продажи футболок.
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