Онлайн-платформы, на которые не жалко потратить время (Kickstarter, Patreon, Reddit)

Onlyfans создавался как платформа для более близкого контакта инфлюенсера с его аудиторией (фанатами). В итоге контакт стал слишком близким, а инфлюенсеры начали раздеваться и продавать фотографии своих обнаженных тел. Фанаты платить не перестали – напротив, стали делать это с большей охотой. В итоге платформа превратилась в удобный способ заработка и породила множество этических вопросов. Люди творят или просто продают изображения своих тел? Независимо от ответа, Onlyfans – одна из самых эффективных платформ, созданных за последнее время. Плюс, в отличие от Instagram, цензуры здесь нет. Совсем.