Онлайн-активизм: почему лайки и репосты не спасут мир

Текст: Илья Юн

Все мы хотим быть лучше – красивее, богаче, сильнее, добрее. Но если быть не получается, можно хотя бы казаться. Удобный случай создать образ в каком-нибудь Instagram. И если к публикациям в социальных сетях мы подходим серьезно, то, вероятнее всего, строим картину лучшего себя. Какой оптимальный способ показать себя с “рабочей” стороны? Занять позицию активиста и ратовать за благое дело. С этим вряд ли кто-то будет спорить, потому что критиковать позицию “за добро” не принято. Но можно ли два клика, лайк и репост действительно считать добрым делом? Что если это просто легкий способ казаться лучше, не прикладывая к этому усилий?

Анти-дискриминация, права женщин, осознанность

Все интернет движения за права условно называются интернет, веб, диджитал или онлайн активизмом. По названию очевидно, что борьба за социальную справедливость перебралась в онлайн и превратилась в массивный ком, который периодически сжирает все информационное пространство. Чем нам запомнился 2020 год: лесные пожары в Австралии, пандемия COVID-19, протесты в США? Все это определенно важнейшие исторические события. Но в памяти отпечатались бесчисленные хештеги, посты, лайки, репосты. Используются для такого активизма социальные сети – Instagram, Facebook и так далее, в зависимости от локального контекста. В какой-то момент хештегный массив активизма полностью поглотил социальные сети: поддержка протестующих в США, борьба с расизмом, социальное дистанцирование, насилие над животными, законы. Каждый день возникает новый инфоповод, который требует пространства в наших социальных сетях. Кажется, что это прекрасно, ведь люди повсеместно борются с тем, что они считают несправедливостью. А социальная сеть – это платформа для охвата большого количества людей. Плюс это не отнимает личного времени – пара кликов и уже внесена лепта в борьбу. Это интересно, поскольку, Instagram изначально был создан как приложения для шейринга фотографий. Но с развитием общества, он превратился в приложения для высказывания собственного мнения. Напрашивается логичный вопрос – если активизм для современного общества действительно так важен, почему не сделать для него отдельную платформу? Так мы сможем четко разделить смешные видео про кошек, собак и ужасающую несправедливость жестокого мира. Но почему никто даже не пытается создать такую платформу? Вероятно, потому что она не будет пользоваться популярностью. Для обычного человека – это ненужное усложнение каждодневной рутины. Всегда можно сказать, что активизм – это не рутина, а что-то действительно важное. Но так ли это важно, если история про брутальные насильственные действия полиции через час сменяется на красивый завтрак с яйцом пашот? Мы живем в фантазии новой реальности, где борьба с системой не подразумевает отказ от житейского комфорта. Нет необходимости идти и умирать за идеалы, ведь можно закрыться фразой “я распространяю важную информацию”. Но если все распространяют информацию, то кто будет ее воплощать в реальность? Протестовать тяжело, неуютно и опасно. Сделать репост в сторис – легко, комфортно и заслуживает похвалы. Вероятно все упирается в то самое желание быть лучше. Но если речь идет о социальной справедливости, достаточно ли просто "казаться"?

Нейтралитет – сторона угнетающего

Другой аспект онлайн-активизма – это моральный императив. Поскольку это дело праведное, направленное на спасение ценностей гуманизма, активисты выступают в роли моралистов. Создается ощущение, что репосты дают некоторым людям уникальное право ощущать себя выше тех, кто этого репоста не сделал. Но нужно отчетливо понимать, что императив в любом его проявлении идет параллельно с диктатурой. Если мы однозначно утверждаем: А – всегда хорошо, B – всегда плохо, мы фактически подавляем любое инакомыслие. Но именно в инакомыслии рождается истина. Нельзя слепо отбрасывать альтернативные мысли и мнения. Все должно подвергаться беспристрастному анализу и логической проверке, иначе мы рискуем загнать себя в моральный тупик, как это произошло с народом Германии в преддверие Второй мировой войны.

Мы видим апофеоз этой мысли в недавней позиции протестующих в США – “Если вы выбрали сторону нейтралитета – вы на стороне угнетателя”. Это можно разглядеть на примере брендов, которые не успели вовремя высказаться по поводу протестов. Люди начали их критиковать за бездействие и равнодушие. А когда бренды все же выступили со словами поддержки, люди их обвинили в неискренности. Сама фраза безусловно сильная, но что происходит, когда мы пытаемся применить ее к другим проявлениям онлайн-активизма? Не получится так, что все мы окажемся на стороне угнетателя. Проведем мысленный эксперимент: человек поделился постом с хештегом #BLM и здесь все однозначно и очевидно. Далее появляется новость о жестоком обращении с животными в Казахстане. Делается репост, значит – человек выступает против угнетения животных. Но появляется новость о насилии над бездомным в каком-нибудь отдаленном поселке городского типа. Поскольку новость непопулярная или не резонирует c человеком, он намеренно решает не делать репост. Исходя из логики выше, он автоматически встает на сторону угнетающего, а значит поддерживает насилие над бездомными. Это можно довести до абсурда на примере пожаров в Австралии. Если человек не делает репостов в поддержку, получается он выступает на стороне пожара (или ему просто все равно)? Если в дискурсе используются такие абсолютные позиции как “нейтралитет – сторона угнетающего”, то будут возникать такие абсурдные моменты. Человек банально не может поддерживать все движения за социальную справедливость в социальных сетях. Поэтому необходима либо другая платформа, либо иная формулировка позиции.

Лайки не спасут

Так ли плох онлайн-активизм? Определенно нет. Это прекрасный инструмент, например для поиска пропавших людей и животных. С другой стороны, являются ли социальные сети самым эффективным методом для этой “активности”? Опять же – легче сделать репост, чем организовать поисковую группу или дружину. Нужно понимать, что не у всех людей есть ментальные возможности быть активистом и поддерживать любое движение. Кто-то может думать иначе, а кто-то просто устал. И это не дает никакого морального права активистам обвинять остальных в бездействии или аморальности. Особенно если этот активизм ограничен лайками и репостами. Наоборот, чрезмерная активность может сыграть злую шутку с изначальным посылом. Когда люди начали постоянный постинг с хештегом #blacklivesmatter, возникла проблема. Хештег использовался для поиска актуальной и полезной информации, которая сменилась на бесчисленное множество черных квадратиков (в солидарность движению). Все это значительно усложнило поиск актуальной информации для протестующих. Хештег в то время заменили на #blackouttuesday и акцию, в рамках которой нужно было выложить тот же черный квадрат и не постить ничего день. Это был сильный ход из-за массовости и нарушения статуса-кво Instagram. Но каких целей достигло это движение пока непонятно. Возможно, потому что для решения проблемы нужно больше чем лайк, репост и подписка.