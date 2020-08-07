ОКР (OCD) – это действительно проблема?

ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство) – это, наверное, самое популярное расстройство в мире. И речь не о том, что оно может часто встречаться у людей. Из-за некорректного его восприятия, преимущественного в кино и сериалах, люди часто называют любое проявление перфекционизма – ОКР. Это может привести к самодиагностике расстройства и впоследствии навредить если не здоровью, то образу жизни человека. Поговорили об этом с практикующим психологом Анастасией Стеблянко, чтобы разобраться что такое ОКР и может ли это быть серьезной проблемой для здоровья.

Обсессии и компульсии

Для начала разберемся с определением понятия обсессивно-компульсивное расстройство. Оно собрано из двух латинских слов – obsession (одержимость) и compulsion (принуждение). В медицинском смысле под обсессией понимается непроизвольная навязчивая мысль, которая приводит к ощущению тревоги. Компульсия же – это определенное повторяющееся действие для борьбы с обсессией. “Я приведу простой пример – представим себе среднестатистического человека. Чаще всего это женщина, которая хочет делать все идеально. Ей хочется быть идеальной на работе, идеальной мамой, идеальной супругой и любовницей, идеальной подругой. Так обычно выглядит человек с обсессивно-компульсивным расстройством. Оно связано с напряжением и зависит от того, может ли человек выдерживать это напряжение. Если оно невелико, то все мы так или иначе подвержены ОКР. Когда человек может с этим справляться, он, наоборот, кажется преуспевающим, успешным или эффективным работником. Тем не менее напряжение может стать токсичным и тогда человек начинает отравлять сам себя” – говорит Анастасия.

Особую популярность ОКР получил из-за своей репрезентации в кино и популярной культуре. Есть нечто в персонажах с особенностями, что так нравится режиссерам. Это герои Дастина Хоффмана в фильме “Человек дождя”, Мэтта Диллона в “Дом, который построил Джек” или Джека Николсона в “Лучше не бывает”. Это определенно помогает затронуть вопрос расстройства на общественном уровне. Кажется, что осведомленность не бывает лишней, но возможно из-за популярной культуры у нас складывается не совсем верное представление о том, что такое ОКР. Анастасия отмечает несколько самых распространенных случаев ОКР: “Самое распространенное проявление – быть идеальным во всем. Если про женщин я сказала, то у мужчин это может проявляться в состоянии машины, физическом состоянии тела, чистоте рабочем кабинете или папочек на полке. Стремление к недостижимому идеалу – это в рамках условной нормы. Но самые очевидные, заметные для посторонних проявления – это различные проверки. Например, дернуть ручку двери несколько раз, чтобы точно знать, что дверь закрыта. Возвращение домой с целью проверить выключен ли газ, утюг и прочие электробытовые приборы. Частый случай – мытье рук, когда человек патологически следит за своей чистотой. У меня на приеме был человек, который в связи с пандемией, менял маску каждые 20 минут. Все, что связано с навязчивыми мыслями и действиями – это все про обсессии и компульсии. Изображение ОКР в популярной культуре близко к действительности, это не анекдот потому что люди в реальности поступают именно так. Смысл этих действий в одном – когда у человека нарастает внутреннее психологическое напряжение настолько, что это отражается на физическом состоянии, например, сильно сжимаются руки, чтобы это напряжение снять – необходимо совершить какие-то действия. Поскольку человек в силу каких-то убеждений или травматизации не может совершить ‘разумные’ действия по снятию тревоги, он начинает ритуальные действия, будь то мытье рук или выкладывание предметов в определенном порядке. Это механизм самопомощи, хотя и внешне он может выглядеть бесполезным. Другой вариант, скажем более приемлемый – человек может заниматься спортом в патологическом смысле, когда ходьба по дорожке должна занимать не 29, не 39, а всегда именно 40 минут. Или обязательные три подхода к спортивным снарядам, независимо от физического состояния. Это реальность, и я работаю с такими пациентами. Особенно сегодня, в период пандемии, мытье рук стало актуальной проблемой. Люди понимают, что мыть руки после улицы или уборной – это норма, но когда возникает потребность мыть руки каждые пять минут – это человека раздражает и напрягает, но он с этим справиться не может”.

Диагностирование и лечение

Учитывая широкий спектр проблематики, не совсем понятен процесс диагностирования. Более того, на это накладывается популярность и в итоге кажется, что у всех ОКР. Это было бы безобидно, но лечение патологического расстройства требует пристального внимания специалиста. В противном случае можно усугубить ситуацию, что приведет к плачевным последствиям. “Это расстройство лечится психотерапевтом, получившим специальное образование по терапии тревожных расстройств. Только в этом случае он имеет право помочь пациенту от них освободиться. Психолог без специального образования делать этого не может, поскольку состояния очень непростые. Может не хватить знаний и впоследствии он навредит пациенту и усугубит состояние. Поэтому повторюсь – этим должен заниматься психотерапевт с базовым медицинским образованием, либо получивший специальное образование по терапии тревожных расстройств. Если специалист замечает, что расстройство принимает органический характер – особенное состояние нервной системы, тогда необходимо назначение медикаментозного лечения. Для этого обязательно базовое образование врача, в противном случае такого пациента необходимо направить к психиатру. Психотерапевт должен иметь соответствующее образование чтобы уметь диагностировать – это расстройство, где необходимо подключать врача для медикаментозного лечения или же можно обойтись специальной терапией (как правило это когнитивно-поведенческие приемы). Иногда бывает такой вариант, когда такого пациента наблюдает психиатр, лечит его медицинскими препаратами и параллельно его сопровождает психотерапевт, который не имеет врачебного образования, но имеет специальное образование по терапии тревожных и фобических расстройств”.

Это напрямую касается вопроса ответственности практикующего психотерапевта, почему Анастасия так подробно останавливается на этих моментах: “Сегодня, к сожалению есть психологи, у которых базовое образование (четыре года), бакалавриат – экономист, юрист, маркетолог и так далее. То есть человек не нашел себя в базовой профессии и принимает решение поступать на помогающую профессию. Но вместо бакалавриата (для получения базовых знаний по психологии) идет на магистратуру, где дают двухгодичное образование, причем как правило ориентировано оно на научные исследования, не на практику. На выходе мы получаем человека с дипломом ‘магистр психологических наук’, который после одного-двух лет обучения садится в кабинет и начинает вести прием. Такому человеку должно быть запрещено работать, поскольку у него недостаточно знаний для оказания помощи в случае ОКР, тревожного расстройства или фобического расстройства. Недостаточный уровень образования может нанести настоящий вред”.

Как жить с ОКР

Собственно, остается последний вопрос – насколько действительно опасен ОКР для жизнедеятельности обычного человека и как разделять простую педантичность и расстройство. “Я думаю, что опасным такое расстройство может быть только в случае изменения психики или органического изменения нервной системы. Так человек может впасть в определенное состояние и навредить себе. В этом определенно есть опасность, но вполне возможно нормально жить с ОКР. Мы и в повседневной жизни встречаемся с навязчивыми мыслями и умеем снимать возникающее напряжение. Приведу простой пример – человек тревожится по поводу утраты работы. Это вызывает психические и телесные напряжения. В данном случае всю энергию напряжения можно направить на поиск вакансии, ходить на собеседования и тогда напряжение будет спадать. Но если человек долгое время не может найти работу, напряжение будет накапливаться и его можно снять естественным путем, например совершить вечернюю пробежку. Люди давно спорят на тему, когда норма переходит в патологию. И я думаю, норма субъективна для самого человека. Если он ощущает себя комфортно и может переживать внутренние напряжения, снимать их в нужный момент, даже если присутствует определенная педантичность, стремление к идеалу – это условная грань нормы (при условии, что стремление не нарастает и человек способен его снимать). Если движения превращаются в навязчивые и становятся неуправляемыми, в таком случае можем говорить об условной “не норме”. Хотя и у нее могут разные степени тяжести”.

