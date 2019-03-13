Один американо со льдом, пожалуйста: кофейная культура Южной Кореи

Текст и фото: Рамита Сулейменова

Когда речь заходит о кофейной культуре, большинству людей в голову приходит Италия или Бразилия. Сегодня расширяем карту тех, кто неравнодушен к бодрящему напитку – рассказываем о культуре и культе кофе в Южной Корее.

"Никто не может понять истины, пока не вкусит кофейного пенного блаженства" – Шейк-Абд-аль-Кадир, 1587 год

Если верить Википедии, то первым, кто попробовал кофе на территории Кореи был король Коджон. Антуанетта Зонтаг, невестка российского генконсула, угостила монарха чашкой кофе в 1896 году. В итоге он полюбил черный кофе с одним кусочком сахара. Впечатлившись, Коджон построил дом приемов, где угощал дипломатов чаем и кофе – "Павильон умиротворенного созерцания" (архитектор А.И. Середин-Сабатин), а затем в 1898 и первую гостиницу, которую назвали "Зонтаг" в честь Антуанетты, ей же он доверил управление. Помимо 25 номеров, в гостинице также были кухня, банкетный зал и кофейня.

На этом популяризация не закончилась. В 1902 была открыта первая кофейня для иностранцев, такой тип заведений называли 다방 (табан), что в переводе значит "чайная", хотя первое время там подавали исключительно кофе. Табаны полюбились людям высокого класса, поэтому содержать их было недешево – обслуживание должно соответствовать. Наибольшее количество табанов появилось в сеульских районах Мёндон и Чхунмуро. К 1945 году их было всего 60 штук, а вот к 60-м их число перевалило за тысячу. В 70-х, с повышением уровня доходов населения и появлением растворимого кофе, табаны видоизменились – интерьер потерял люксовый лоск, увеличилось количество посадочных мест, где-то появились танцплощадки, а среди посетителей можно было встретить студентов.

Кофейни, в том виде, в котором они известны сейчас, появились в Корее в 80-х. К этому же моменту улучшилось и качество самого кофе – в стране появился specialty coffee, на отборных зернах одного урожая. В меню появилось разнообразие, эспрессо занял свое особое место в сердцах жителей, владельцы кофеен начали закупать новую технику, заведения стали отличаться по тематикам: музыкальное, таро-кафе с предсказаниями, манхва-кафе и даже кафе, где можно сыграть с друзьями в настольные игры.

"Я заметил, что, садясь с кем-то за стол, за чашкой кофе ты решаешь гораздо больше, чем за бокалом вина" – Дэвид Линч

Знаменательный момент в истории кофейной культуры в Корее – открытие первой точки Starbucks в сеульском районе Синчон, напротив Женского университета Ихва. В 1999 году на локальный рынок вышли иностранные инвесторы, а в лексиконе появились слова 카페브러리족 (капэбырориджок – студенты, которые используют кофейни для учебы) и 카페맘 (капэмам – молодые мамы, которых часто можно было встретить с белым стаканчиком кофе). На декабрь 2020 года в Корее зафиксировано 1503 кофейни сети Starbucks, Сеул же занимает первое в мире по количеству точек на город – 284, обгоняя Нью-Йорк (277), Шанхай (256) и Лондон (202).

Сейчас в "стране утренней свежести" конкурирует множество сетей помимо Starbucks: Caffé Bene, A Twosome Place, Angel-in-us Coffee, TOM N TOMS (славятся самым широким ассортиментом кофейных напитков), Hollys Coffee (имеется своя академия бариста), Ediya (самая крупная сеть – свыше 3000 точек), Paik's Coffee, Banapresso, Pascucci. По всей стране функционирует более 49 000 кофеин, порядка 18 000 из них находятся в Сеуле. Сюда входят и "частные" кофейни. Такие места могут превратиться в небольшую сеть, а могут закрыться всего через один сезон. В среднем местный житель выпивает 12.3 чашки кофе в неделю, цена на американо варьируется от 1500 до 4000 вон ($1,32 – $3.53). Самый популярный тип кофе среди корейцев – американо со льдом. Они его пьют даже зимой. Фактически, кофе в Корее можно найти на каждом углу. Помимо сетей его продают в магазинах шаговой доступности, которые работают 24/7 – CU, Seven Eleven, GS25, E-mart 24, Ministop.

"Кофе – лучшая когда-либо созданная органическая смесь" – Звёздный путь: Вояджер

Не совсем понятно почему любовь к кофе стала одержимостью и культом. Есть теория, что кофейни – это место, где нет давления работы и домашнего пространства. В стране, где люди работают в бешеном темпе, а средняя квадратура жилища составляет 62 квадратных метра, вполне возможно, что люди хотят провести время в приятной атмосфере за чашечкой латте.

Если в Италии пить капучино после полудня – это плохой тон, в Южной Корее кофе пьют в любое время суток, большая часть заведений работает до 22:00. Повлияла на режим работы опять же рабочая культура. Кофе – ключ социального взаимодействия. В странах СНГ друзей периодически зовут в гости "на чай", здесь же обсудить последние новости предпочитают в кофейнях.

Кофе так хорошо прижился в стране, что с 2003 года существует соревнование между бариста – Korea Barista Championship. Профессионалы со всех точек демонстрируют свои индивидуальные рецепты создания эспрессо. На основе этого выбирают наилучший вкус, а затем выпускаются зёрна "Champion Coffee".

Свою роль в истории культивирования кофе сыграл и Instagram. В Южной Корее существует необычная категория инфлюенсеров – кафе-блогеры, чья аудитория преданно следит за обновлениями, ведь каждый хочет попасть в новое заведение раньше других. Каждый такой пост сопровождается сотням сохранений и "шеров", как следствие – внушающая статистика, любовь алгоритма Instagram и приглашения от заведений. Кофейни чаще всего работают с такими блогерами по бартеру. Но есть "мастодонты", которым платят вполне реальные деньги, лишь бы к ним пришли.

В случае Instagram есть еще одна рыночная особенность: если в других странах хэштеги – функция с вопросительной репутацией, в Корее они работают как положено. По тегам люди находят новые места города. Хэштеги делятся по городам, районам и категориям (кафе, рестораны, бранчи, десерты, места для свиданий, тайская кухня, китайская кухня, чайные, бары, руфтопы, новые места, особенный интерьер и тд).

Конкурировать в таком потоке ужасно сложно. Владельцы уделяют особое внимание интерьеру, концепции, меню и пытаются всячески зацепить потенциального клиента. Часто люди посещают место вовсе не из-за качества кофе. Кто-то хочет десерт в форме лица человека, или посмотреть на футуристичное оформление, или погладить овечек и енотов, может быть кто-то приходит из-за красивой посуды и прекрасного вида на море, или стилистики "под библиотеку" или пещеру, кому-то важно роскошное дерево вишни в саду, которое цветет розовыми лепестками только две недели. "Причин" посетить новые места великое множество, и сегодня многие из них вообще касаются кофе. Но без напитка и его глубокой истории всего этого просто нет.