"Назойливая ворона", "девушка и пять мужчин" и "граница Хорватии и Боснии": объясняем самые трендовые мемы

В современной интернет-культуре мемы заменили шутки. Больше никаких анекдотов или смешных поговорок. Теперь не нужно подолгу раскрывать подвязку для шутки, достаточно просто отправить картинку. Но мем – это не только шутка в интернете в духе "сын маминой подруги". Мемом считается любая единица культурной информации. Идеи, мысли, символы и образы – все это мемы. Исследованием темы занимается пока непризнанная наука – меметика. "Ученые" создали теорию эволюции культуры по принципу, который ввел Чарльз Дарвин. Только вместо генов – мемы. Появились целые сайты, каналы и сообщества, посвященные мемам. Учитывая скоротечность жизни мемов, люди начали разрабатывать новый мета-уровень "шуток над шутками". Рассказываем о пяти самых актуальных из них на сегодняшний день.

Сколько дней без секса?

В начале июля в Twitter пользователи начали подсчитывать количество дней без секса. У кого-то это неделя, у других ожидание затянулось на годы. Пользователи стали оформлять свои истории "целибата" в формате дневников с записями в духе "День 329-й без секса: Пошел в Starbucks, только чтобы кто-нибудь прокричал мое имя".

Назойливая ворона

В Instagram есть страница Falseknees, где публикуются ироничные комиксы о жизни животных. Автор работ – канадский художник Джошуа Баркман. Еще в феврале 2016 года он сделал рисунок Junk Crow (Мусорная ворона), который стал шаблоном для популярного мема. На нем маленький воробушек пытается напеть свою песенку, а его перебивает назойливое карканье вороны. Воробей остался недоволен. Спустя год рисунок попал на Reddit, затем и на 9GAG. Сюжет сохранился, но люди начали подставлять под него любые противопоставления, от "Противостояния СССР и нацистской Германии" до конфликта между персонажами аниме.

Девушка и пять мужчин

Этот кадр из порноролика 2014-го года стал мемом, обозначающим обрушившиеся на человека проблемы. Пользователи социальных сетей используют его как отражение реальных жизненных ситуаций: "студент и денежные затраты", "футбольная команда и все её проигрыши", "Oxxxymiron и все псевдонимы Славы КПСС". Изначально мем стал популярным на Западе и только в июне появился в рунете.

Граница Хорватии и Боснии

В июле в интернете появилось изображение карты с границами Хорватии и Боснии. На карте четко отображено как Хорватия отхватила себе у Боснии кусок суши – весь выход к Адриатическому морю. Четвертого июля в Twitter пользователь @ohNoobDerp твитнул карту с подписью в стиле двух персонажей: "Боснийцы – я хочу плавать; Хорватия – нет". Запись набрала 126 000 ретвитов и 342 000 лайков. Впоследствии мем стал отражением недосягаемой цели – например, как футбольный кубок для английской сборной.

Хлопает по крыше машины

Мем, который пока не добрался до рунета. "Хлопает по крыше машины" (Slaps Roof of Car) – это шаблон продавца, который отчаянно пытается продать свой товар. Добивает первую фразу он следующим предложением: "Этот малыш может вместить в себя N-ое количество лошадиных сил". Шутка не несет в себе двойного смысла, используют ее для демонстрации диалога между покупателем и продавцом.