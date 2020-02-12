Объект желания: фарфоровый супрематистский сервиз

Сугубая практичность бытовых вещей – основа их успешной интеграции в повседневную жизнь. Дизайн тарелки, кувшина и чайника вырабатывался коллективно на протяжении веков. Но когда в 1917 году случилась революция, вместе с ней появилась и надежда на новые культурные смыслы. Это было жесткое и безнравственное время, которое позволило авангарду занять позицию "главного" течения. Авангард в СНГ синонимичен с фамилией Малевич. Казимир Северинович был основоположником супрематизма и прославился за счет своих изобразительных работ. Не было предела нашему удивлению, когда мы узнали, что художник и его ученики работали над дизайном разных чашек, кружек и прочих чайников.

Вся эта история тесно связана с ЛФЗ (Ломоносовский фарфоровый завод) – одно из старейших предприятий по производству фарфоровых изделий. В 1922 году на позицию художественного директора нанимают Николая Пунина. Он, в свою очередь, моментально приглашает для работы Казимира Малевича и двух его учеников Николая Суетина и Илью Чашкина. Для них фарфор стал идеальным полотном, которое соответствовало вызовам супрематизма. Белый цвет был символичен холсту, а мягкость материала позволяла создавать любую объемную форму. Первая идея Малевича на заводе – создать лабораторию форм для реализации своего беспредметного искусства. И если Малевич занимался непосредственно созданием новых форм, то Суетин и Чашкин росписью. Сейчас все сохранившиеся оригинальные работы развезли по музеям, но ЛФЗ (ныне Императорский фарфоровый завод) функционирует по сей день. Более того, на заводе не забывают свою историю и воспроизводят творчество и идеи супрематистов до сих пор. На сайте ИФЗ можно найти несколько современных работ и реплик, самая интересная из них – пятипредметный чайный комплект, который до сих пор создается по форме Малевича.