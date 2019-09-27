О дивный новый мир: что читать на Реддит?

Довольно сложно объяснить, что такое Reddit тем, кто с ним не сталкивался. Фактически, это дикая смесь форума из нулевых, википедии и сборника мемов. Здесь люди делятся друг с другом информацией, а для ее фильтрации существует система голосования. Со временем люди начали отделять категории по интересам, так появились и сабреддиты. Выбрали для вас самое интересное:

r/Moviedetails

Здесь люди делятся всем необычным, что заметили в кино. Это могут быть мельчайшие детали. Например, сейчас в топе стоит пост про лорда Фаркуада из мультфильма "Шрек". Когда он рассматривает принцессу в зеркале, у него происходит эрекция, которую он прячет одеялом. Кажется, что в детском мультфильме такого быть не должно, но именно на таких деталях и фокусируются участники r/Moviedetails. Например, в фильме "Малыш на драйве" вся жизнь главного героя подвязана к ритму музыки. Когда ломается его iPod, он начинает прощупывать свой пульс, чтобы почувствовать хоть какой-то ритм.

r/Todayilearned

А вы знали, что, когда Бетховен исполнил свою знаменитую девятую симфонию №9, он не мог слышать аплодисментов из-за своей глухоты до тех пор, пока к нему не подошел один из певцов? Тогда композитор увидел, что зал аплодирует стоя. Каждый день сотни таких фактов появляются на r/Todayilearned. За саберддитом следит более 21 миллиона человек. Здесь люди делятся интересными фактами, которые они нашли в интернете (для публикации обязателен источник). Например, вы знали, что в истории планеты был случай, когда растения выделили слишком много кислорода? В этот момент на планете умерло абсолютно все. Событие называют кислородной катастрофой, но иногда кислородным холокостом.

r/Watchpeopledieinside

Прежде чем рассказывать о самом сабреддите, разберемся с идиомой "die inside" (умереть внутри). В современном английском языке так описывают состояние критичной неловкости, когда чувство стыда (или испанского стыда) настолько высоко, что человек уже не испытывает эмоций вовсе. В сабреддит люди отправляют видео, которые точно описывают это состояние. Например, повар кропотливо готовит торт и в последнюю секунду он слетает с тарелки. Или представьте ребенка, который сорок секунд безумно радуется тому, что ему подарили новую консоль Sony Playstation 4. Открыв коробку он понимает, что внутри лежат только школьные учебники.

r/whatisthisthing

Как часто бывает, что мы сталкиваемся с чем-то непонятным, но словами объяснить это не можем. Теперь достаточно сделать фотографию, отправить ее в саберддит whatisthisthing и надеяться на коллективную сознательность интернет-сообщества. Обычно ответы поступают в течение дня, но это зависит конечно от сложности самого предмета и вашего подробного описания. Люди сюда отправляют все, от болтов и механизмов до грибов и носков на стенах.

r/NoSleep

Это сабреддит для любителей хорроров и всякой жути. Но также его можно рассматривать как платформу для начинающих писателей или сборник коротких историй, которые не дают уснуть. Его официальное описание звучит так: "Nosleep - это сабреддит для реалистичных хоррор-историй. Здесь все правда, даже если нет".