О дивный новый мир: что читать на Реддит?
Довольно сложно объяснить, что такое Reddit тем, кто с ним не сталкивался. Фактически, это дикая смесь форума из нулевых, википедии и сборника мемов. Здесь люди делятся друг с другом информацией, а для ее фильтрации существует система голосования. Со временем люди начали отделять категории по интересам, так появились и сабреддиты. Выбрали для вас самое интересное:
r/Moviedetails
Здесь люди делятся всем необычным, что заметили в кино. Это могут быть мельчайшие детали. Например, сейчас в топе стоит пост про лорда Фаркуада из мультфильма "Шрек". Когда он рассматривает принцессу в зеркале, у него происходит эрекция, которую он прячет одеялом. Кажется, что в детском мультфильме такого быть не должно, но именно на таких деталях и фокусируются участники r/Moviedetails. Например, в фильме "Малыш на драйве" вся жизнь главного героя подвязана к ритму музыки. Когда ломается его iPod, он начинает прощупывать свой пульс, чтобы почувствовать хоть какой-то ритм.
Shrek: Lord Farquaad gets an erection under the blanket as he looks at the princess, you can actually see the blanket rise before he hides it. from r/MovieDetails
r/Todayilearned
А вы знали, что, когда Бетховен исполнил свою знаменитую девятую симфонию №9, он не мог слышать аплодисментов из-за своей глухоты до тех пор, пока к нему не подошел один из певцов? Тогда композитор увидел, что зал аплодирует стоя. Каждый день сотни таких фактов появляются на r/Todayilearned. За саберддитом следит более 21 миллиона человек. Здесь люди делятся интересными фактами, которые они нашли в интернете (для публикации обязателен источник). Например, вы знали, что в истории планеты был случай, когда растения выделили слишком много кислорода? В этот момент на планете умерло абсолютно все. Событие называют кислородной катастрофой, но иногда кислородным холокостом.
TIL about a festival in nepal that worship dogs once a year for their loyality from r/todayilearned
r/Watchpeopledieinside
Прежде чем рассказывать о самом сабреддите, разберемся с идиомой "die inside" (умереть внутри). В современном английском языке так описывают состояние критичной неловкости, когда чувство стыда (или испанского стыда) настолько высоко, что человек уже не испытывает эмоций вовсе. В сабреддит люди отправляют видео, которые точно описывают это состояние. Например, повар кропотливо готовит торт и в последнюю секунду он слетает с тарелки. Или представьте ребенка, который сорок секунд безумно радуется тому, что ему подарили новую консоль Sony Playstation 4. Открыв коробку он понимает, что внутри лежат только школьные учебники.
drop it like it’s hot from r/WatchPeopleDieInside
r/whatisthisthing
Как часто бывает, что мы сталкиваемся с чем-то непонятным, но словами объяснить это не можем. Теперь достаточно сделать фотографию, отправить ее в саберддит whatisthisthing и надеяться на коллективную сознательность интернет-сообщества. Обычно ответы поступают в течение дня, но это зависит конечно от сложности самого предмета и вашего подробного описания. Люди сюда отправляют все, от болтов и механизмов до грибов и носков на стенах.
A pre-1950 book that appears to be made up of dialogues and monologues, maybe made up of the first letter of each word in the series? Anyone know what it is? from r/whatisthisthing
r/NoSleep
Это сабреддит для любителей хорроров и всякой жути. Но также его можно рассматривать как платформу для начинающих писателей или сборник коротких историй, которые не дают уснуть. Его официальное описание звучит так: "Nosleep - это сабреддит для реалистичных хоррор-историй. Здесь все правда, даже если нет".
You said it would be easy to get rid of a body. from r/nosleep
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