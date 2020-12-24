Даже в пик популярности осознанного потребления, минимализм в новогодний период выглядит отчасти маргинально. Новый год и Рождество - коммерциализированные праздники, потребление - неотъемлемая их часть, ответственная за создание праздничного настроения. Для бизнесов - это самая оживленная и прибыльная пора, для потребителей - период расходов и планирования. На деле отказ от излишеств и более скромное торжество не превратят вас в Скруджа, а лишь облегчат подготовку к празднику и сделают процесс более приятным.

Какие традиции стоит пересмотреть?

Главный новогодний ритуал - дарение подарков. Подарки могут быть источником радости и удовольствия, как для получателя, так и дарителя. Часто ценность и количество подарков транслируются как показатель любви к получателю. Этот обязывающий фактор, совмещенный с желанием подарить что-то стоящее и полезное, может стать источником напряжения.

Чтобы уменьшить нагрузку на бюджет, попробуйте сузить круг людей, которым вы дарите подарки, до членов семьи или даже детей. Если у вас большая семья, можно внедрить западную традицию Тайного Санты. Каждый участник получит по одному подарку, который будет более качественным, чем большинство бездумно подаренных вещей. Минималисты советуют дарить “впечатления” вместо материальных предметов, например, сертификаты на приобретение нового навыка, в СПА-салоны, на дегустацию вина или посещение горнолыжного курорта. Вашим близким можно намекнуть, что такому полезному подарку обрадуетесь и вы. Также облегчит процесс выбора подарка составление вишлиста. Возможно, исчезнет элемент неожиданности, зато желанная вещь гарантирована. Переосмыслите подачу подарка - вычурная и чрезмерная упаковка не экологична - она оказывается в мусорной корзине сразу после вручения.

Декорирование домашних пространств не приносит дополнительных хлопот. Но и здесь можно обойтись минимальными затратами, и, вдобавок, качественно провести время с близкими. Например, заняться рукоделием или выпечкой с детьми. Хендмейд изделия отлично впишутся в деревенскую эстетику, которая в этом году достигла пика популярности. Не забывайте, что украшать можно звуками и запахами - рождественские песни или фильмы, аромат свежей выпечки или хвойной свечи также создадут праздничный настрой.

Все привыкли, что новогодний стол должен ломиться от блюд. Закупаясь тележками продуктов за неделю до праздника, мы забываем, что 31 декабря - это последний день года, а не жизни. Если вы принимаете гостей у себя, предложите разделить ответственность за застолье - каждый участник торжества может принести любимое блюдо. Празднуя узким кругом, имеет смысл сократить меню так, чтобы не забивать холодильник оставшейся едой, которая неизбежно испортится. Да, зачастую подготовка к торжеству приносит больше радости, чем оно само. Но не бойтесь расслабиться - стремление к идеальному празднованию ведет к неоправданному стрессу.

Новогодние традиции имеют определенную культурную ценность, отказ от которых может повлечь чувство отчужденности. В поп-культуре отсутствие каких-то атрибутов Нового года ассоциируются с неполноценностью и унынием. Но нужно понимать, что минималистичный подход к празднику - это не проявление экстремального аскетизма, а умение концентрироваться на других аспектах - времяпровождении с близкими, например. С другой стороны, сохранение каких-то традиций может помочь вновь почувствовать себя нормально. Может быть, изобильный Новый год - комфортная зона, к которой мы все стремились в этом году.