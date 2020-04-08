С наступлением всемирного карантина началась массовая истерия по поводу продуктивности. Мы переживали, что привычный уклад жизни изменится, и мы все попадем в петлю безделья. Все массово стали записываться на онлайн-курсы, начали заниматься спортом – для многих это стало своеобразной попыткой сублимации тревожности. Мировая пандемия – это сложное время как в физическом, так и психологическом плане. Но оно не обязывает к демонстрации сверхпродуктивности. Скорее, наоборот, главной ценностью сейчас должно стать достижение внутреннего комфорта. И если комфорт достигается за счет спокойного времяпрепровождения в компании любимых сериалов и фильмов – это нормально. Другой альтернативой могут стать хобби. Начинать что-то новое может быть страшно, но впоследствии любое из этих хобби как раз может стать стержнем для внутреннего комфорта. Ну а если не понравится что-то другое, то всегда можно вернуться к нашей подборке фильмов.

1 Рисование

Один из самых древних человеческих навыков. Рисование – уникальный опыт созидания, когда фантазия буквально обретает форму. На сайте Domestika появилось множество бесплатных занятий. Одно из самых простых и дружелюбных – “создание мультипликационных персонажей” от художника Эда Вилла. В общем все уроки займут всего четыре часа, а вы в итоге сможете рисовать собственные мультфильмы.

2 Гейм-дизайн

Школа XYZ – уникальный случай на постсоветском пространстве. Школа для тех, кто хочет построить карьеру в мире видеоигр или хотя бы начать в этом разбираться. Сейчас здесь доступно несколько бесплатных курсов, мы рекомендуем Intro. Здесь научат создавать свои 3D модели для игр, пользоваться Maya или Blender, Substance Painter, Photoshop и так далее. Курс преподают профессионалы, которые работали в индустрии и делали проекты для крупных международных студий.

3 Программирование

Все твердят, что за программированием будущее. Если вы тоже так считаете, на Hexlet можно пройти бесплатный вводный курс для работы с языком программирования JavaScript. Здесь всего десять занятий, на которых объяснят, как писать программы, основы арифметики операций в языке, структуру строительных блоков, функции и так далее.

4 Музыкальное производство

Наверное, каждый задумывался о том, каково это – записать свой трек. В современном мире для этого достаточно базовых познаний из одной программы – Ableton. Осознавая большой приток “новичков”, сами Ableton сделали нечто вроде интерактивного краткого учебника для создания музыки. Здесь объясняются основы музыкальной структуры, значение различных звуков, а также показаны основы возможностей самой программы.

5 Кубик Рубика и прочие головоломки

Это может стать самым простым увлечением. Кубик Рубика – это, наверное, самая известная головоломка в мире. И если изначально сборка кубика кажется чем-то неподъемным, то в процессе изучения понимаешь, что это обыкновенная математика. Достаточно следовать нескольким простым формулам, и кубик получится собрать из любой позиции. А когда надоест возиться с классическим раскладом "3 на 3", смотрите – на этом сайте собраны формулы и для более простых раскладов: "2 на 2", "4 на 4" и пирамиды.