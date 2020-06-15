Новое гибридное образование или каким будет предстоящий семестр в ВУЗах?

Недавно в социальных сетях появился слух, что Кембриджский университет планирует провести весь следующий академический год в онлайн-режиме. Но как оказалось, большинство неправильно поняли сообщение университета. В онлайн-режим переходят все лекции, но никто не отменяет семинары, собрания небольших групп, обычно состоящих из 10-20 человек. Такую новую, экспериментальную форму образования сейчас называют гибридной или смешанной. С одной стороны, преподаватели спешат убедить студентов,, что онлайн-образование в первом семестре академического года 2020/21 будет намного лучше, чем сейчас. С другой стороны, университеты теряют инвестиции студентов, так как многие решают взять "академ" или отложить начало учебы еще на год, до стабилизации ситуации с коронавирусом. В этом материале мы решили рассказать о планах ВУЗов и преподавателей на предстоящий год, каким будет онлайн-образование, будет ли оно хуже традиционного обучения?

Как мы уже говорили, для многих обучение в ВУЗе - это не только семинары и лекции, но и общение с однокурсниками, единомышленниками, жизнь в общежитии и конечно, вечеринки. С началом пандемии немало кто уже распрощался с мечтой о жизни на кампусе, лекциями и социальной жизнью. Но эксперты утверждают, что это не время полностью прощаться с привычным форматом обучения. Специалисты в области образования подчеркивают значимость контакта между учащимися и преподавателями и не планируют полностью отменять его. Первый семестр пройдет в большей степени онлайн, но с возможностью контакта в маленьких группах.

На данный момент, так же как и с другими структурами, точные планы университетов на предстоящий академический год зависят от страны, в которой находится учебное заведение и его подготовленности к онлайн-образованию. Вирус помог выяснить, какие из университетов работали по устаревшей методике. К примеру, в Великобритании прослеживается неубедительная тенденция - в апреле бывший вице-канцлер и профессор Эдинбургского университета Том О’Шиа, рассказал, что на тот момент только двадцать университетов в Великобритании готовы перейти на онлайн-обучение. Если говорить о европейских университетах сегодня, от Нидерландов до Украины, то как оказалось, в планах у большинства гибридная форма обучения, с лекциями онлайн и точечным контактом ограниченных групп для обсуждений и семинаров, а также для мероприятий, рассчитанных на нетворкинг и социализацию. В Великобритании Агентство по обеспечению качества высшего образования (QAA) в начале этого месяца опубликовало свои рекомендации ВУЗам, в которых говорится, что при живом контакте преподавателей со студентами, либо между студентами в рамках семинаров, все присутствующие должны носить средства индивидуальной защиты, а университеты должны обеспечить их разделяющими экранами из перспекса и надлежащей маркировкой по всему периметру учреждения.

Какую работу над ошибками проводят университеты сейчас?

Несмотря на активную подготовку, эксперты в области образования утверждают, что судя по опыту, одним из главных препятствий для успешного онлайн-образования станет недостаточная вовлеченность как со стороны преподавателей, так и их студентов. Проректор университета Ковентри Ян Данн советует университетам полностью изменить привычное расписание и не проводить двухчасовые лекции в онлайн-режиме, так как считает это пустой тратой времени. Преподаватели и студенты сами понимают, что эффект не равносилен. Ключом к полноценному обучению эксперты считают более тесную взаимосвязь преподавателей с учениками. До этого исследования выявили, что высшие учебные заведения не прилавали значения взаимоотношениям между преподавателями и их студентами во время проведения онлайн-курсов. По итогом этого исследования оказалось, что одним из немаловажных факторов в вовлеченность студентов в онлайн-образование является качество отношений с их преподавателями. Если и раньше на первом курсе студенты ощущали шок от смены методик в учебе, то сейчас специалисты утверждают, что онлайн поддержка и наставничество со стороны лекторов станут как никогда критичными.

Сейчас немало студентов, выпускников школ отменяют учебу с сентября, поскольку боятся, что обучение онлайн не будет достаточно качественным. Так, вдобавок к переходу на новый метод обучения, университеты теряют средства, которые приносили международные студенты. Преподаватели утверждают, что онлайн-образование стало качественнее за прошедшие месяцы. Профессор Дартмутской школы бизнеса Tuck Виджай Говиндараджан подчеркивает, что онлайн-образование будущего включает в себя полную цифровую трансформацию и использование новых цифровых технологий. То есть, это не только Zoom-конференции, но и системы, разработанные на ИИ и машинном обучении. По словам вице-президента по вопросам онлайн-обучения в Университете Рочестер доктора Фридериксена, настоящее онлайн-образование – это не только синхронное образование в виде лекций через видео-конференции, но и асинхронные элементы из онлайн-курсов от таких платформ как Coursera и edX, в котором каждому студенту будет дана возможность проходить материал в удобное ему время, иметь более гибкую систему подборка модулей.

Более того, сама структура образования изменится. Если раньше контактные часы предполагали лекции в больших аудиториях и/или семинары, то сейчас профессор Университетского колледжа Лондона Диана Лорилард отмечает, что привычное расписание сменится интерактивными заданиями, панельными дискуссиями онлайн по схеме вопрос-ответ, геймификацией образования, использованием видео-контента и даже социальных сетей для увеличения вовлеченности студентов. Кроме самого образования, университеты усиленно работают над тем, чтобы также перевести услуги психологической помощи в онлайн режим, а также одновременное обучение самих преподавателей.

В целом, если посмотреть на планы университетов на сентябрь, то можно уверено сказать, что первый семестр нового академического года будет лучше текущего. Но при этом, ВУЗам предстоит проделать серьезную работу по трансформации учебной программы, поэтому вряд ли стоит ожидать, что они успеют все к сентябрю.