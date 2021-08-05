Никсен: почему иногда полезно ничего не делать?

Мы уже рассказывали о шведской философии умеренности лагом , норвежской концепции жизни на свежем воздухе – фрилуфтслив . Сегодня разберем голландскую идею ничегонеделания “никсен”. Как безделье может нам помочь?

Никсен

С голландского "никсен" дословно переводится как “ничего не делать”. Но на практике никсен не подразумевает буквальное бездействие. Это практика про успокоение своих мыслей. Мы живем в постоянном стрессе – от нас ждут сверх-продуктивности и огромной вовлеченности. Причем как в личных отношениях, так и в рабочих делах. Даже после тяжелого рабочего дня наша голова забита разными проблемами: составление плана покупок, уборка, готовка и так далее. Портативные технологии усугубили ситуацию. Мы даже не можем просто прогуляться, в наушниках обязательно должна звучать полезная аудиокнига.

Осознанность долгое время была в тренде. Никсен ровно про обратное, его цель – достичь бессознательного мышления. Это бесцельные прогулки, просмотр “жвачки для мозгов” или чтение незамысловатой литературы – все, что может подарить вам покой. Просто смотреть вдаль и витать в облаках – тоже вариант. В и сследовани и, опубликованном в научном журнале The Academy of Management Journal, ученые предполагают, что профессионалам часто “летающим в облаках” приходят более креативные идеи.

Никсен также способен помочь в принятии важных решений. Социальный психолог Ап Декстерхёйс выдвинул “ Теорию бессознательного мышления ”. Наше сознательное мышление работает с информацией последовательно, и может обрабатывать лишь небольшие ее объемы, в то время как бессознательное обрабатывает информацию параллельно. Поэтому бессознательное мышление лучше справляется с тяжелыми решениями, а сознательное лучше работает с простыми.

Как практиковать никсен?

Культура навязывает нам постоянную необходимость в полезной деятельности. Иначе успеха не видать. Мы слышим это так часто, что привыкли к этой мысли. Поэтому на первых порах практиковать никсен намного сложнее, чем кажется. Начать никсен стоит с коротких практик: постарайтесь дать своим мыслям блуждать хотя бы пару минут. Доверьтесь голландцам, непродуктивное время может оказаться продуктивным.