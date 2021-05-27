Нейронные сети захватят мир и поработят креатив

Кажется, каждый второй сервис как-то связан с нейронными сетями. Умные, быстрые и эффективные – они оптимизируют процессы на заводах, упрощают научные исследования, а теперь и творят. Многие говорили, что нельзя ждать от программы настоящей, искренней креативности. Но картины “нейронок” уже продают за сотни тысяч долларов. Мы собрали несколько интересных проектов, полностью построенных на нейронных сетях и креативе.

Человечество дожило до момента, когда люди научились одеваться в онлайне. replicant.fashion называют себя пространством моды будущего и новых возможностей. Что это значит? Каждый желающий может загрузить свою фотографию и примерить на себя “цифровую” одежду, созданную дизайнерами replicant.fashion. Посмотреть пример такой работы можно в нашем интервью с Арланом Акылбай. Должны отметить, что одежда стоит реальных денег.

Obvious – тот самый коллектив, который смог продать картину, написанную нейронной сетью. Портрет некоего Эдмонда Де Бэлами ушел с молотка Christies за $432500. В коллектив входит несколько исследователей, художников и просто “друзей”. Они используют глубокое обучение для исследования креативного потенциала искусственного интеллекта.

Текстовые приключения (интерактивный фикшн) – забытое искусство. Благо на помощь пришла нейронная сеть. AiDungeon ­– автоматический генератор бесконечных приключений. Можно выбрать сеттинг и имя, остальной саспенс полностью зависит от вашей фантазии. Прописываете текст, а нейронка реагирует на запрос. В итоге можно написать, что угодно: от невинного любовного романа до экзистенциальной драмы.

За тысячи лет эволюции философии появилось бесчисленное множество умных цитат. Их скормили нейронной сети GPT3 и научили генерировать похожие. На сайте Stoic AI их можно в игровой форме сравнить с настоящими. Ваша задача: угадать, кто автор - нейронка или реальный философ.

Еще один эксперимент на основе GPT3. Deepfake – одно из самых “мемных” применений нейронных сетей. На этот раз GPT3 воссоздал голос Eminem, написал текст для его песни. Звучит один в один как живой.