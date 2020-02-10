Neuralink Илона Маска – угроза “человеку”?

Илон Маск, наверное, главный популяризатор науки в современной истории. Он сделал электрокары актуальными и запустил новую космическую гонку (между частными компаниями). Его новая авантюра – система Neuralink, обеспечивающая прямой нейрокомпьютерный интерфейс. Это прямое подключение мозга к цифровому пространству. Звучит как сценарий из далекого будущего или книги антиутопии. Но в этом сила Маска-популяризатора – он определяет тренды, не задает их. Это значит, что работы в этой области ведутся довольно давно и мы гораздо ближе к прямой связи, чем кажется. В Китае уже сейчас на детях тестируют специальный девайс, который сканирует активность их мозга. Он показывает преподавателю кто из детей отвлекается во время урока и не концентрируется на материале. И здесь возникает моральный вопрос – "насколько этично использовать такие технологии?". Если сторонний человек может видеть о чем мы думаем (и впоследствии корректировать эти мысли), остается ли у нас свободная воля?

Neuralink и трансгуманизм

Илон Маск рассказывает о нейрокомпьютерном интерфейсе как о сугубо положительном явлении. Так мы сможем напрямую делиться мыслями и воспоминаниями с другими. Будет создан прямой контакт и мы сможем с помощью силы мысли контактировать с другими техническими девайсами. Речь идет о базовых вещах вроде включить телевизор или переключить песню. В теории это должно улучшить и облегчить жизнь человека. Здесь мы подходим к школе мысли, которую назвали "трансгуманизм". Ее позиция - улучшить существование человека с помощью высоких технологий. Так мы сможем преодолеть физические границы и перейти к новому этапу эволюции. И если в 20-м веке это казалось фантастикой, то сейчас технологии позволяют создавать протезы, которые в чем-то превосходят человеческие ноги. Естественно с трансгуманизмом возникла целая серия вопросов – "А что значит человек?", "Если заменить 99% человека машиной, останется он человеком?", "Этично ли менять часть себя на технологичный девайс?". Какие-то четкие ответы получить на это невозможно. Просто потому что прогресс настолько быстрый, что этика за ним не успевает. Илон Маск и другие популяризаторы науки, в силу своей специализации не исследуют эти вопросы, так как это работа философов.

Опасности нейрокомпьютерного интерфейса

Активно с этими вопросами работает современный словенский философ Славой Жижек. В своем выступлении для Университета Виннипега, в рамках серии лекций о социальной справедливости и общественного блага он разбирал вопросы трансгуманизма, Neuralink и сингулярности (единение человеческого сознания с чистым искусственным интеллектом). Рассмотрим детально три основные проблемы:

Язык

"Представители этой школы мысли считают, что наши мысли будут социализированы напрямую без медиации языка. И здесь, я как философ, взрываюсь. Потому что есть предпосылка того, что наши мысли существуют до языка. Это неправда, даже на эмпирическом уровне. Может быть наши первичные чувства оперируют на нелингвистическом уровне, хотя я и в этом сомневаюсь. Момент когда вы начинаете думать, в концептуальном смысле, вы думаете словами. Слова в данном случае не являются просто преградой. Эта псевдо-платоническая точка зрения, что слова просто материальная преграда и мы должны оперировать нашими мыслями напрямую – ошибочна. Если Гегелевскую диалектику можно резюмировать, это будет звучать так – будьте осторожны, когда что-то кажется преградой, потому что преграда дает возможность понять совершенство." – В этом многоуровневом отрезке, Жижек поднимает несколько неочевидных вопросов. Со стороны популяризаторов действительно существует допущение, что мысли существуют до языка. И это нас лишает возможности формировать свои мысли. Более того, исключая из процесса мыслеобразования язык, как преграду, возникает другая проблема. В качестве примера Славой приводит фильм "Билли Батгейт". С его слов фильм откровенно ужасный, но он чувствовал, что за ним кроется хорошая книга. И в данном случае фильм, как и язык рассматривается как преграда. Как только Славой убрал эту "преграду" и прочитал книгу, он выяснил, что и книга ужасная. Из-за этого, на концептуальном уровне, стало хуже, поскольку больше нет преграды в форме "хорошей книги, которая кроется за плохим фильмом".

Индивидуальность

"Когда к Илону Маску обращаются с вопросов чтения чужих мыслей, происходит большое фиаско. Он отвечает – ‘Люди не смогут прочитать ваши мысли, пока вы не захотите этого. Точно также вы не захотите открывать свой рот, он не откроется' – я нахожу это утверждение проблемным. Идея Neuralink в том, что машина работает не с вашей психикой, а с нейронной, материальной частью вашей жизни. Для меня вопрос в обратном. Вопрос должен звучать не так – ‘если я делюсь мыслями в общественном пространстве машины, это все еще мои мысли?'. Это скорее наоборот, даже хороший результат. Опасность в другом. Что если вашими мыслями делятся, а вы об этом даже не знаете. Опасность не в потере индивидуальности, а в том, что вы все еще будете думать, что у вас есть свободная индивидуальность." – здесь Жижек приводит примеры различных исследований с крысами. К их мозгу точно также крепится нейрокомпьютерный интерфейс и живые крысы, по факту превращаются в машины на радиоуправлении. Им можно задать движение в любую сторону и они его выполнят. Разница в том, что если провернуть тоже самое с людьми, человек будет считать, что заданные действия – это его собственные желание, его индивидуальность. Стирается грань, где твои собственные мысли, а где - сгенерированные компьютером.

Свободы мысли

"Когда между вашими мыслями и реальностью есть короткое замыкание – вы думаете о чем-то и это имеет моментальное влияние на реальную жизнь. Уже ведутся эксперименты в крупных кофейных компаниях. Слышал о такой кофе-машине. Вы думаете о каком-то конкретном кофе и машина начинает выполнять заказ. Звучит неплохо. Но подумаете о том, что вы теряете. Вы теряете некую дистанцию между собой и реальностью. А это основа нашей мыслящей индивидуальности. Самое базовое ощущение – это свобода мысли. Да, я существую в рамках социальной жизни, где меня контролируют другие, но хотя бы формально я свободен в своих мыслях. Я могу в них играть, проводить мысленные эксперименты и все остальное. И когда мы теряем эту дистанцию, происходит нечто страшное. Партизаны сингулярности пытаются выставить это в позитивном свете. Они считают, что наше погружение в пространство общего коллективного опыта – это выкуп от грехопадения человека в религиозном смысле. Падения к конечности, смертности. В этом смысле мы станем почти божественны, участвуя в бессмертном коллективном духовном опыте." – здесь Жижек упоминает базовые свободы, которые ставятся под вопрос, если мысли человека находятся под постоянным контролем. Пусть даже если этот контроль сейчас планируют использовать для коммерции. Если Neuralink будет функционировать, несмотря на то давали вы разрешение или нет, ваши мысли уже вне вашего контроля.