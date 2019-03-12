Необычные виды спорта в Алматы: кендо, поло, сквош и другие

Если вам надоели классические виды спорта и вы устали от бега, бокса и тенниса, редакция Buro. подготовила для вас пять необычных видов спорта, которыми можно начать заниматься прямо сейчас.

Кендо

Один из самых романтичных образов в современной культуре – образ самурая. Преданный воин со своим кодексом чести и верным мечом. Кендо - продолжение этих самурайских традиций. Как боевое искусство оно сформировалось в конце 19-го века. Мастера кендо обучают студентов фехтованию на бамбуковых мечах и дисциплине характера. В Алматы есть официальный клуб Кендо, где также практикуют Пекити-Тирсия-Кали и Вин Чун. Местные мастера часто путешествуют по миру, в том числе в Японию для повышения квалификации и получения данов.

Зал находится по адресу: ул. Хусаинова, д. 225. Телефоны и почту можно найти здесь, либо связаться с основателями в VK.

Сквош

Сквош появился в Англии. По слухам, это тюремная игра. Одно из первых упоминаний об игре появилось в книге, которая описывала быт лондонцев 1807 года. Там изображен внутренний двор тюрьмы, где двое заключенных бьют мяч о высокую стену. Теория имеет смысл, учитывая ограниченное пространство тюрьмы. Но с популяризацией спорта в 19 веке, игра перешла в разряд "джентельменских". А в 1967 году уже прошло первенство мира по сквошу. В Алматы есть несколько залов для сквоша в серии фитнес-залов World Class Almaty (правда только для членов клуба). А на отдельные занятия по сквошу можно записаться на странице sqash.kz по ссылке здесь.

Конное Поло

Игра в поло появилась на территории Средней Азии и Востока. Особенно была популярна на территории современного Казахстана и называлась човган. Это особенно актуально сейчас, потому что федерация поло Казахстана запустила академию для юных спортсменов, которая бесплатно обучает спорту детей. На профессиональные занятия можно записаться в федерацию, либо в местный поло-клуб (но здесь занятия проводятся сезонно, в зависимости от того заедут местные спорстмены или нет).

Стрельба из лука

Лук – одно из самых старых орудий в истории. В период античности и даже в средние века лук был грозным оружием (до появления пороховых орудий). В 1900 лук стал полноценным Олимпийским видом спорта, но особой популярностью стал пользоваться с развитием фэнтези литературы и кино. У нас в городе работает федерация стрельбы из лука, арбалета и дартса, где вас обучат профессиональной стрельбе. Но есть и множество клубов, где можно просто прийти в свободной форме пострелять по мишеням. Например, клуб "Таргет" или Strelkoff.

Фехтование

В конце 18-го века фехтование признали официальным Олимпийским спортом, а в программу игр они вошли в 1900 году. За сто с лишним лет спорт развился до невероятного уровня: появились электрические системы регистрации, счет в раундах идет на милисекунды, а специальные аппараты могут проверить всю экипировку на наличие микротрещин. В Казахстане фехтование до сих пор не самый популярный вид спорта, несмотря на это наши команды показывают неплохие результаты на мировом уровне. На прошлогоднем чемпионате Азии по фехтовании мы забрали три медали. В Алматы функционирует Национальная Федерация Фехтования РК, они размещаются в специализированном зале по адресу ул. Жансугурова 262/2. Также в городе работает несколько школ фехтования – например Red Star, где можно записаться на бесплатное пробное групповое занятие.