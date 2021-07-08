Необычные страницы на Reddit: война, постирония и наука

Продолжаем делать подборки на Reddit. На этот раз собрали нетипичные, нестандартные и необычные сабреддиты: кадры перестрелок и войны, научные работы на русском языке, картины неразмешанной краски и так далее.

Нужно отметить, что здесь нефильтрованный контент с боевых действий. Если не терпите буквальной жестокости, то лучше пройти мимо. На этот сабереддит грузят самый разный видео и фотоматериал: от уличных перестрелок, вплоть до взрывов смертников. Это неприкрытый и максимально честный взгляд на все ужасы войны.

Как такового в научных исследованиях нет ничего странного или необычного. Но обычно их нет в открытом доступе нет, тем более на русском языке. Здесь же собраны передовые. Они поделены по фильтрам: биология, медицина, исследования космоса, антропология, экология, палеонтология, робототехника и другие.

Здесь все просто: люди фотографируют неразмешанную краску. Получаются абстрактные картины разных цветов. Отличный способ вдохновения (По правилам сообщества смешанная краска – тоже “окей”).

Интернет – это странное место. Здесь хранится так много информации, что в закоулках встречаются по-настоящему странные штуки. В этом сабреддите коллекционируют одиозные явления YouTube.

Здесь слова излишни. Объяснить и понять, что здесь происходит почти невозможно. 220 тысяч человек пытаются, и вы можете к ним примкнуть. Отличный пример того, как работает постирония и метаирония.