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Необычные курсы в Алматы: фехтование, выкладка мозаики и практическая стрельба

Стиль Жизни | Лента

Необычные курсы в Алматы: фехтование, выкладка мозаики и практическая стрельба

Текст: Илья Юн


Современный человек не может существовать в бездействии и старается максимально заполнить свой график. Курсы программирования, диджеинга, рисования, готовки популярны как никогда. Это здорово, но очевидно. Мы решили найти несколько необычных занятий, доступных в Алматы.

Необычные курсы в Алматы: фехтование, выкладка мозаики и практическая стрельба (фото 1)
@ferox_gladio_almaty
Необычные курсы в Алматы: фехтование, выкладка мозаики и практическая стрельба (фото 2)
@ferox_gladio_almaty

Фехтование и HEMA

На фоне второй волны популярности фэнтези (“Игра престолов”, “Ведьмак”, сериал “Властелин колец”) многие захотели почувствовать себя героем с мечом. HEMA (Historical European Martial Arts) – историческое европейское фехтование, в базе которого - владение холодным оружием. Его теоретическая и практическая основа – старинные манускрипты мастеров меча. В отличие от олимпийского фехтования, цель дуэли – не коснуться соперника, а поразить его насмерть. Очевидно, что сегодня это неэтично, поэтому спарринги проводятся при полной защите и тупыми мечами. В клубе FEROX обучают как HEMA, так и современному бою на мечах и дуэльному фехтованию.

Необычные курсы в Алматы: фехтование, выкладка мозаики и практическая стрельба (фото 3)
@art.oskolok
Необычные курсы в Алматы: фехтование, выкладка мозаики и практическая стрельба (фото 4)
@art.oskolok

Выкладка мозаики из камня и смальты

Монументальное искусство было популярно в СССР, но пришло в упадок сразу после его распада. За исключением частных случаев, на художников по мозаике и рельефам не было спроса. Но сегодня этот вид искусства возрождается. В мастерской мозаики art.oskolok проводит свои курсы Дарья Заитова. Она обучает правильной технике, подбору материала и многому другому. Через Instagram можно приобрести ее мозаики ручной работы.

Необычные курсы в Алматы: фехтование, выкладка мозаики и практическая стрельба (фото 5)
@mkn_kz
Необычные курсы в Алматы: фехтование, выкладка мозаики и практическая стрельба (фото 6)
@mkn_kz

Режиссура, драматургия и продюсирование

Курсы в мастерской Кино-Новелл – это редкая возможность перенять опыт у настоящих мастеров своего дела. МКН приглашают специалистов, которые прославились на местном и международном уровне. Отличительная черта курсов – практичность. Например, “Режиссуру и Драматургию” преподает Адильхан Ержанов. По итогу обучения ученики умеют работать с камерой, актерами, монтировать, писать и анализировать сценарий.

Необычные курсы в Алматы: фехтование, выкладка мозаики и практическая стрельба (фото 7)
@ipsc_almaty
Необычные курсы в Алматы: фехтование, выкладка мозаики и практическая стрельба (фото 8)
@ipsc_almaty

Практическая стрельба

Оружие – это страшно. Дает ощущение беспрецедентной силы, которая доступна по спуску крючка. Именно поэтому так важно уметь правильно с ним обращаться. Благо, существуют специальные полигоны и федерации. Например, в Федерации практической стрельбы Алматинской области проводятся ознакомительные тренировки для всех желающих. После полного курса тренировок можно получить международный сертификат стрелка.

Необычные курсы в Алматы: фехтование, выкладка мозаики и практическая стрельба (фото 9)
@clayhousegallery
Необычные курсы в Алматы: фехтование, выкладка мозаики и практическая стрельба (фото 10)
@clayhousegallery

Гончарное дело

Возможно, гончарное дело не кажется оригинальным на фоне оружия. Тем не менее, мало кто может похвастаться горшком ручного производства. Получить доступ к полноценному курсу по лепке и гончарному делу (также есть мастер-классы по керамической лепке, фьюзингу и т.д.) можно в Clay House Gallery, мастера которой детально покажут каждый шаг работы за гончарным кругом и помогут добиться приличного результата.

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