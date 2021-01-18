Необычные курсы в Алматы: фехтование, выкладка мозаики и практическая стрельба

Современный человек не может существовать в бездействии и старается максимально заполнить свой график. Курсы программирования, диджеинга, рисования, готовки популярны как никогда. Это здорово, но очевидно. Мы решили найти несколько необычных занятий, доступных в Алматы.

Фехтование и HEMA

На фоне второй волны популярности фэнтези (“Игра престолов”, “Ведьмак”, сериал “Властелин колец”) многие захотели почувствовать себя героем с мечом. HEMA (Historical European Martial Arts) – историческое европейское фехтование, в базе которого - владение холодным оружием. Его теоретическая и практическая основа – старинные манускрипты мастеров меча. В отличие от олимпийского фехтования, цель дуэли – не коснуться соперника, а поразить его насмерть. Очевидно, что сегодня это неэтично, поэтому спарринги проводятся при полной защите и тупыми мечами. В клубе FEROX обучают как HEMA, так и современному бою на мечах и дуэльному фехтованию.

Выкладка мозаики из камня и смальты

Монументальное искусство было популярно в СССР, но пришло в упадок сразу после его распада. За исключением частных случаев, на художников по мозаике и рельефам не было спроса. Но сегодня этот вид искусства возрождается. В мастерской мозаики art.oskolok проводит свои курсы Дарья Заитова. Она обучает правильной технике, подбору материала и многому другому. Через Instagram можно приобрести ее мозаики ручной работы.

Режиссура, драматургия и продюсирование

Курсы в мастерской Кино-Новелл – это редкая возможность перенять опыт у настоящих мастеров своего дела. МКН приглашают специалистов, которые прославились на местном и международном уровне. Отличительная черта курсов – практичность. Например, “Режиссуру и Драматургию” преподает Адильхан Ержанов. По итогу обучения ученики умеют работать с камерой, актерами, монтировать, писать и анализировать сценарий.

Практическая стрельба

Оружие – это страшно. Дает ощущение беспрецедентной силы, которая доступна по спуску крючка. Именно поэтому так важно уметь правильно с ним обращаться. Благо, существуют специальные полигоны и федерации. Например, в Федерации практической стрельбы Алматинской области проводятся ознакомительные тренировки для всех желающих. После полного курса тренировок можно получить международный сертификат стрелка.

Гончарное дело

Возможно, гончарное дело не кажется оригинальным на фоне оружия. Тем не менее, мало кто может похвастаться горшком ручного производства. Получить доступ к полноценному курсу по лепке и гончарному делу (также есть мастер-классы по керамической лепке, фьюзингу и т.д.) можно в Clay House Gallery, мастера которой детально покажут каждый шаг работы за гончарным кругом и помогут добиться приличного результата.