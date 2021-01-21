С детства нам твердили, что завидовать плохо, что зависть - дурное чувство. За зависть нас ругали, осуждали, и у большинства выработалась закономерная ответная реакция - утаивать и подавлять в себе это чувство. При этом зависть - явление бесконтрольное: никто не завидует, потому что ему так захотелось. Вместе с экспертом – магистром социальных наук, психологом Стеблянко Анастасией разберем феномен зависти и то, как ее понять, принять и отпустить.

Зависть - это личное переживание. Она существует только в рамках диалога с самим собой. Ты один ощущаешь ее, ты один можешь установить ее природу, и ты один способен с ней разобраться. Зависть приходит в сравнении. Волей-неволей мы сопоставляем себя с кем-то, особенно сегодня, когда все больше людей стараются жить напоказ. Когда мы обнаруживаем, что кто-то обладает чем-то, чего мы желаем, но не можем себе позволить, ввиду тех или иных обстоятельств, в нас зарождается зависть.

Согласно словарю Даля, зависть - это “досада по чужом добре или благе”. Вы завидуете человеку, который в вашем возрасте добился куда больших успехов. Вы видите его карьеру и соответствующие преимущества. Зависть помогает понять, что нынешнее положение дел не удовлетворяет ваши потребности, она открывает глаза на то, что вы хотите большего. “Умение признаться себе в том, что испытываете зависть равно умению признаваться себе в собственных желаниях”, - объясняет Анастасия. Порой зависть затуманивает глаза. Завидуя чужим достижениям, очень часто мы не видим полной картины - затраченных сил и времени. Мы концентрируемся на конечном результате и завидуем.

Paul Gauguin, "Parau api" (1892)

Часто зависть делят на “белую” и “черную”. Подобное разграничение берет свое начало в в Исламе: “хасад” (черная зависть) - страдание от того, что кто-то обладает желаемым, недовольство волей Аллаха - считается недопустимым, в то время как “гибта” (белая зависть) - радость за чужое благополучие - не порицается, и считается положительным явлением. Однако, наш эксперт считает, что делить зависть неправильно - это цельное многогранное переживание.

В христианстве зависть считается одним из семи главных грехов. Убийство Авеля Каином, прописанное в Библии, относят к первым проявлениям зависти: “по зависти диавола смерть вошла в мир”. В философии и политике зависть часто характеризуют как следствие заботы о справедливости. Фрейд считал, что зависть одного ребенка к другим детям обусловлена стремлением к равному общению, созданию «группового духа».

Как бороться с завистью?

У зависти выделяют две составляющие - желание и злость. Чтобы зависть перестала быть деструктивным явлением, в первую очередь ее нужно признать. “Противостоять зависти бесполезно и вредно для здоровья. Попытки игнорировать ее могут проявиться в качестве психосоматизаций, когда злость, не находя внешних проявлений, становится причиной аутоагрессии”, - объясняет Анастасия. Злость - это мощный поток энергии, и если правильно распорядиться ей, она может стать источником ресурса для достижения желаемой цели. Здесь важно трезво оценить свои возможности: в случае, если ресурсов достаточно, стоит перевести свою зависть в цель, если нет - стоит сдаться, принять факт собственного проигрыша. Анастасия советует в этом случае “отпечалиться”: “Работа с завистью - про принятие”.

Paul Gauguin, "Nave nave moe" (1894)

Если не направить злость в созидательное русло, она может перейти в агрессивные проявления. “Энергия злости никуда не девается. Она может вырасти в желание оклеветать, испортить, то есть отнять у объекта способность быть желаемым”. Злость также может привести к злорадству - это два параллельных переживания. Злорадство часто используется как отличный маркетинговый ход, благодаря которому продаются новости о разорившихся компаниях, о провалах политиков и знаменитостей.

Каждый из нас хоть раз становился объектом зависти и ощущал на себе все эти агрессивные последствия. “В таких случаях говорить лучше прямо. Это вопрос про четкое обозначение собственных границ. Ответ может быть разным, в зависимости от того, привык ли человек открыто заявлять о своих чувствах. Если человек адекватный, то он отзовется на постройку границ”.

При неправильном подходе - стремлении подавить и игнорировании, следствием зависти может стать депрессия. При отказе от попытки достигнуть цели, развивается жгучая зависть, злобно-тоскливое настроение, которое конечном счете может привести к расстройствам личности. Зависть напрямую влияет на самооценку человека, его чувство собственного благополучия. При правильном подходе она может рассказать вам о себе немного больше, и дать необходимую мотивацию.