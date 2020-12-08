Что такое нерешительность и как с ней бороться?

Наша жизнь состоит из постоянных решений. Каждый день нужно делать выбор: что съесть на завтрак, куда отправиться вечером, написать ли старому другу. Но как быть, когда принятие решений превращается в тяжелый, мучительный процесс? Разбираемся в феномене нерешительности вместе с экспертом - доктором философии и психологии, кандидатом психологических наук Андреем Зеньковым.

Нерешительность или простые сомнения?

Это естественно, что какие-то незнакомые вещи воспринимаются нами с подозрением. Важно разграничивать обычные обоснованные сомнения и ситуации, когда принятие решений вгоняет в ступор. “Сомнения - нормальное явление, когда у человека появляются вопросы, требующие уточнения и прояснения. Разрешаются они чаще всего путем анализа “за” и “против”. Нерешительность - один из защитных механизмов человека, сопровождающийся подавленным состоянием. Она способна значительно истощать психику человека, приводя к депрессии. В случае с нерешительностью метод когнитивного подхода не работает“. Как и другие деструкторы, нерешительность оказывает разрушающее воздействие на жизнь человека. Поэтому нельзя пускать ситуацию на самотек, считая нерешительность простой особенностью характера.

Откуда возникает нерешительность?

Оснований для этого много. Распознать истинную причину сможет только специалист. Процесс принятия решения - это действие. То, как мы действуем, напрямую связано с нашим самоощущением. Если мы чувствуем страх и ощущаем неуверенность в себе, то наше бездействие вполне обосновано.

Зачастую корень проблемы - в детстве. То, как складываются взаимоотношения родителя с ребенком, напрямую влияет на его способность к выбору в будущем. Например, когда ребенок окружен гиперопекой, и все решения принимаются за него, в нем может развиться выученная беспомощность. Как итог - он привыкает перекладывать право выбора на других: родителей, учителей, во взрослой жизни - начальников. И наоборот, в случае, когда ребенок наделен полной свободой действий, он не получает нужного положительного примера в опыте принятия решений, из-за чего часто не может распознать, что - хорошо, а что - нет. Нередко причиной нерешительности становится дихотомическое (черно-белое) мышление - когда человек видит только две взаимоисключающие крайности. В таких случаях у него не получается увидеть полную картину для анализа. Чрезмерная аналитичность тоже не способствует принятию решений. Люди с высоким интеллектом разбирают все недостатки альтернатив и уже не могут распознать наименьшее зло.

Страх перед неизвестностью - одна из очевиднейших причин непринятия решений. Человек может переживать, что его выбор окажется не самым выгодным, или бояться, что он станет поводом для возможного успеха, к которому он еще не готов. Кроме страха перед неизвестностью, нерешительные люди сталкиваются со страхом ответственности. Из-за этого они часто склонны к прокрастинации: откладывая решение на потом, они надеются его вовсе избежать.

Порой нерешительность обусловлена этическими дилеммами - ситуациями, когда ваше решение может разочаровать кого-то извне. Например, вам нужно уволить одного из сотрудников. Тот, на кого падет выбор, скорее всего, будет расстроен. В таких случаях важно понимать, что быть удобным для всех - не первостепенная задача.

Как побороть нерешительность?

Важно понимать - нерешительность не делает нас слабыми или неудачниками. Люди страдающие от нерешительности могут строить успешную карьеру, иметь здоровые отношения, быть социально активными. Просто им это дается значительно сложнее.

Любая мысль, не подкрепленная действием, откладывается мертвым грузом на нашей психике. Наш эксперт объясняет: “Борьба с нерешительностью требует комплексного подхода. Помимо терапии, важно заняться улучшением качества своей жизни. Повышение интеллекта и работа над нормализацией сна и пищевого поведения будут хорошим стартом для дальнейшей качественной психотерапии. Ежедневная, системная работа с телом, душой и интеллектом - профилактика стресса. При высокой стрессоустойчивости такое явление, как нерешительность пропадает само собой”.

Помните, непринятие решения - тоже решение, но оно тянет нас назад. Когда мы выбираем путь бездействия или стагнации, мы закрываем для себя массу возможностей.