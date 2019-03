Вам письмо: полезные и актуальные рассылки, на которые стоит подписаться

Сегодня мы перенасыщены информацией – соцсети, многочисленные мессенджеры, звонки, видео-платформы предлагают слишком большое количество развлекательной и новостной информации. Найти что-то нужное становится практически невозможным. И благодаря этому новую популярность обретают рассылки, которые ранее всегда казались пережитком прошлого. Персонализированное и очень личное сообщение, где не надо переходить по ссылкам, сегодня обретает новую актуальность. Поэтому мы решили сделать подборку самых полезных, цепляющих и просто приятных для чтения рассылок, на которые стоит подписаться, даже если вы решили устроить себе детокс от информации из соцсетей.

У этого блога нет своей тематики или жанра, поэтому порекомендовать его можно всем: вашей маме, боссу, собаке и лучшему другу. Хотя сегодня его основатель Тим Урбан больше специализируется на технологиях и науке, чем и привлек внимание Илона Маска. Всё начиналось с блога, в котором Тим писал о смешных и интересных, с его точки зрения, вещах и делал к ним оригинальные иллюстрации, которые и привлекли пользователей. Один из самых известных его текстов – о прокрастинации, его стоит прочитать каждому, кто хоть раз откладывал дела на потом. Слоган блога: New post every sometimes. Изначально посты планировалось выпускать каждый понедельник и четверг, потом Тим выпускал их каждый понедельник, а после нескольких сорванных дедлайнов решил и вовсе не заморачиваться над таймингом. Поэтому и на почту письма будут приходить не часто, что особенно ценно. На английском.

Одни из самых прогрессивных российских медиа обо всём. Они пишут о героине, русской попсе, беженцах, сексе и моде, а свой сайт называют "самиздатом". Самым известным их материалом стал репортаж и съемка с девушкой, 10 лет принимавшей героин, за что статью удалил Роскомнадзор. Рассылка состоит из персональных писем редакторов самиздата, в которых они делятся наблюдениями о жизни, раскрывают секреты рабочей кухни и приглашают читателей стать соавторами. На русском.

Condé Nast не давали покоя лавры Business of Fashion, и они решили запустить свою платформу об индустрии моды. Пока что проект существует только в виде рассылок, которые пишет главред и идейный вдохновитель Лорен Индвик. О чём там пишут? Финансовые отчетности, тренды, социальные и политические аспекты модного бизнеса, новые технологии – в общем, вся изнанка модной индустрии со слов инсайдеров. Пока что рассылка не взрывает интернет, но подписаться стоит, хотя бы для того, чтобы посмотреть, что будет дальше. На английском.

Ударная доза мотивации и вдохновения раз в год. Рассылка от крупнейшей в мире платформы с видеовыступлениями будет приходить к вам один раз в год в течение 21 дня. Там не только видео, но и советы, полезные ссылки, рекомендации по книгам и много чего другого, что поможет вам настроить себя на рабочий лад и сделать свою жизнь лучше.

И хотя образ мифической парижанки уже давно назван одним из самых мощных маркетинговых средств, мечтать о Париже под песни Джо Дассена всё равно приятно. Почему француженки не толстеют, как научиться элегантному французскому small talk, что готовят в лучших парижских ресторанах, а также множество приятных для глаза картинок и совсем немного текста – словом, порция вдохновения раз в неделю. Что особенно актуально в этом хмуром алматинском феврале. Можно настроить на французском или на английском.

Хотя изначально рассылка и телеграм-канал больше рассчитаны на москвичей, читать бывших авторов "Афиши" (так и появилось название канала) будет одинаково приятно всем, кто интересуется современной культурой, едой, музыкой и кино. Что смотреть, кого слушать, за кем следить, куда ехать за впечатлениями – обо всём этом раз в неделю рассказывает один из пяти авторов канала. Особенно интересен раздел "Сплетенок" – например, там обсуждаются все самые важные события недели. От рекламной кампании Reebok до переписок Гоши Рубчинского с несовершеннолетним манекенщиком.