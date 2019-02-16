Вам письмо: полезные и актуальные рассылки, на которые стоит подписаться
Сегодня мы перенасыщены информацией – соцсети, многочисленные мессенджеры, звонки, видео-платформы предлагают слишком большое количество развлекательной и новостной информации. Найти что-то нужное становится практически невозможным. И благодаря этому новую популярность обретают рассылки, которые ранее всегда казались пережитком прошлого. Персонализированное и очень личное сообщение, где не надо переходить по ссылкам, сегодня обретает новую актуальность. Поэтому мы решили сделать подборку самых полезных, цепляющих и просто приятных для чтения рассылок, на которые стоит подписаться, даже если вы решили устроить себе детокс от информации из соцсетей.
Wait but why
У этого блога нет своей тематики или жанра, поэтому порекомендовать его можно всем: вашей маме, боссу, собаке и лучшему другу. Хотя сегодня его основатель Тим Урбан больше специализируется на технологиях и науке, чем и привлек внимание Илона Маска. Всё начиналось с блога, в котором Тим писал о смешных и интересных, с его точки зрения, вещах и делал к ним оригинальные иллюстрации, которые и привлекли пользователей. Один из самых известных его текстов – о прокрастинации, его стоит прочитать каждому, кто хоть раз откладывал дела на потом. Слоган блога: New post every sometimes. Изначально посты планировалось выпускать каждый понедельник и четверг, потом Тим выпускал их каждый понедельник, а после нескольких сорванных дедлайнов решил и вовсе не заморачиваться над таймингом. Поэтому и на почту письма будут приходить не часто, что особенно ценно. На английском.
Батенька, да вы трансформер
Одни из самых прогрессивных российских медиа обо всём. Они пишут о героине, русской попсе, беженцах, сексе и моде, а свой сайт называют "самиздатом". Самым известным их материалом стал репортаж и съемка с девушкой, 10 лет принимавшей героин, за что статью удалил Роскомнадзор. Рассылка состоит из персональных писем редакторов самиздата, в которых они делятся наблюдениями о жизни, раскрывают секреты рабочей кухни и приглашают читателей стать соавторами. На русском.
Vogue Business
Condé Nast не давали покоя лавры Business of Fashion, и они решили запустить свою платформу об индустрии моды. Пока что проект существует только в виде рассылок, которые пишет главред и идейный вдохновитель Лорен Индвик. О чём там пишут? Финансовые отчетности, тренды, социальные и политические аспекты модного бизнеса, новые технологии – в общем, вся изнанка модной индустрии со слов инсайдеров. Пока что рассылка не взрывает интернет, но подписаться стоит, хотя бы для того, чтобы посмотреть, что будет дальше. На английском.
TED
Ударная доза мотивации и вдохновения раз в год. Рассылка от крупнейшей в мире платформы с видеовыступлениями будет приходить к вам один раз в год в течение 21 дня. Там не только видео, но и советы, полезные ссылки, рекомендации по книгам и много чего другого, что поможет вам настроить себя на рабочий лад и сделать свою жизнь лучше.
My Little Paris
И хотя образ мифической парижанки уже давно назван одним из самых мощных маркетинговых средств, мечтать о Париже под песни Джо Дассена всё равно приятно. Почему француженки не толстеют, как научиться элегантному французскому small talk, что готовят в лучших парижских ресторанах, а также множество приятных для глаза картинок и совсем немного текста – словом, порция вдохновения раз в неделю. Что особенно актуально в этом хмуром алматинском феврале. Можно настроить на французском или на английском.
Психо Daily
Хотя изначально рассылка и телеграм-канал больше рассчитаны на москвичей, читать бывших авторов "Афиши" (так и появилось название канала) будет одинаково приятно всем, кто интересуется современной культурой, едой, музыкой и кино. Что смотреть, кого слушать, за кем следить, куда ехать за впечатлениями – обо всём этом раз в неделю рассказывает один из пяти авторов канала. Особенно интересен раздел "Сплетенок" – например, там обсуждаются все самые важные события недели. От рекламной кампании Reebok до переписок Гоши Рубчинского с несовершеннолетним манекенщиком.
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