"На фиксе" – проект об алматинских велосипедистах без тормозов
Велосипед – транспорт думающего человека, ассоциируется со здоровым образом жизни и заботой об экологии. Городские власти, пытаясь снизить автомобильный трафик, выделяют велосипедные полосы в надежде пересадить как можно больше людей на два колеса. Кажется, что в велокультуре нет адреналина - все чинно, осознанно. Но это пока речь не заходит о фиксе.
Фикс – особый тип велосипеда, странный и не очень практичный. Появился он для трековых велогонок. В погоне за скоростью производители максимально облегчали велосипед. В итоге пропали даже привычные тормоза, осталась лишь одна фиксированная передача. Педали крутятся постоянно вместе с задним колесом. Торможение же происходит за счёт ног. В условиях спортивной гонки по подготовленному велотреку это выглядит нормальным. Но зачем всё это в городском потоке машин и пешеходов? Об этом мы поговорили с сообществом алматинских фиксеров – TrackHub.
Видеоматериалы: Нуртас Сисекенов и архивы TrackHub
Интервью: Илья Юн
Монтаж: Чингиз Гумаров и Нуртас Сисекенов
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