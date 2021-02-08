\"На фиксе\" – проект об алматинских велосипедистах без тормозов

Велосипед – транспорт думающего человека, ассоциируется со здоровым образом жизни и заботой об экологии. Городские власти, пытаясь снизить автомобильный трафик, выделяют велосипедные полосы в надежде пересадить как можно больше людей на два колеса. Кажется, что в велокультуре нет адреналина - все чинно, осознанно. Но это пока речь не заходит о фиксе.

Фикс – особый тип велосипеда, странный и не очень практичный. Появился он для трековых велогонок. В погоне за скоростью производители максимально облегчали велосипед. В итоге пропали даже привычные тормоза, осталась лишь одна фиксированная передача. Педали крутятся постоянно вместе с задним колесом. Торможение же происходит за счёт ног. В условиях спортивной гонки по подготовленному велотреку это выглядит нормальным. Но зачем всё это в городском потоке машин и пешеходов? Об этом мы поговорили с сообществом алматинских фиксеров – TrackHub.

Видеоматериалы: Нуртас Сисекенов и архивы TrackHub

Интервью: Илья Юн

Монтаж: Чингиз Гумаров и Нуртас Сисекенов