Нестарая школа: знакомимся с татуировщиками нового поколения

На постсоветском пространстве татуировка долгое время вызывала негатив. Сам термин ассоциировался с "блатными", "зеками", куполами и звездами. Затем татуировки стали модой – в частности, именно те, которые раньше ассоциировались с пиратами, бандитами и мафиози. "Олдскул", "трайбал", "ориентал" и многие другие. Сейчас новая школа артистов пытается придумать себя заново, результат такой работы – уникальное смешение классических стилей и целое поколение талантливых художников. Редакция Buro 24/7 собрала пять интересных представителей новой школы татуировщиков.

Публикация от Sasha Unisex (@sashaunisex) Июл 23, 2017 в 9:58 PDT

Sasha Unisex

Раньше Саша работала в Санкт-Петербурге, сейчас живет и бьет татуировки в Риме. Она исповедует стиль акварельной татуировки, который не так давно начал набирать популярность. Он смешивает традиционную технику с элементами акварельной живописи. Этот эффект достигается за счет размытия контуров. Instagram-профайл Sashaunisex является одним из самых успешных в категории тату-артистов, у нее более 800 000 подписчиков.

Jon Boy

Один из самых известных артистов Нью-Йорка, который работал над татуировками Кендалл Дженнер и Беллы Хадид. Его можно узнать по фирменному минималистичному стилю – его вдохновляют классические цвета, четкие линии и традиционный олдскул. Его можно охарактеризовать линейностью и отсутствием сложной детализации. Он может изобразить яблоко четырьмя чистыми линиями и сделать это всего на паре квадратных сантиметров.

Публикация от Sasha Masiuk | Tattoo Artist (@sashatattooing) Мар 10, 2018 в 10:59 PST

Sasha Tattooing

Саша Масюк, родом из Санкт-Петербурга, начинала работать иллюстратором, но сегодня она невероятно популярный тату-мастер в СНГ. Татуировки половине состава футбольного клуба "Зенит" делала именно Саша. Она никогда не использует чужие эскизы и не ставит свои по второму разу. Ее работы – это часто смесь лайнворка (работы линиями) и дотворка (работы мелкими точками). Она вдохновляется барокко, средневековой гравюрой, работами Альбрехта Дюрера и Гюстава Доре.

Публикация от Pissaro Handmade Wear (@pissaro.swimwear) Окт 1, 2017 в 10:46 PDT

Pissaro

Псевдоним крымской художницы из Севастополя был выбран в честь французского живописца Жакоба Камиля Писсарро. Она, как и @sashaunisex, исповедует новый акварельный стиль. Но Pissaro работает исключительно с ботанической татуировкой, то есть с изображениями растений и цветов. А для тех, кто до сих пор боится нанести татуировку, на ее сайте можно заказать переводки и примерить желаемый рисунок.

Публикация от TROBBIES (@trobbies) Янв 5, 2018 в 12:14 PST

Trobbies

Томас Броуэр, в отличие от своих коллег, не оставил работу художника. Недавно его произведения выставлялись в немецкой галерее New Chique. Его работы выполнены в арт-стилистике и похожи на полноценные картины. Он комбинирует дотворк и четкие жирные линии.