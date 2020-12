Мы сегодня дома: чем заняться на Новый год?

Для многих Новый год дома, без тура по барам и ресторанам, звучит как приговор. На деле это отличная возможность провести больше времени с близкими, погрузиться в атмосферу уюта и спокойствия. Вариантов для домашнего празднования - масса, сегодня мы расскажем о паре из них.

Видеоигры

Праздновать свадьбы и дни рождения в Zoom мы уже научились, поэтому диджитал Новый год не станет чем-то удивительным. Мы уже писали о видеоиграх, как о части нашей повседневности. Интегрировать их в новогоднее празднование тоже легко - для этого есть огромное количество ресурсов.

Houseparty - это социальная сеть. Как Zoom, только с играми. Приложение позволяет собираться компаниям до 8 человек и онлайн - по видеосвязи - играть в различные игры - Uno, Quick Draw, Magic 8-Ball и Heads Up!

Among Us - усложненная онлайн-мафия. Многопользовательская игра, в которой игроки делятся на членов экипажа и предателей. Задача предателя - убить членов экипажа, либо устроить саботаж. Задача экипажа - распознать предателя, параллельно решая различные головоломки.

Jackbox Party Pack

Набор из пяти игр для телефонов, ПК и игровых консолей. В Jackbox Party можно создавать абсурдные истории, рисовать безумные принты на футболках, отвечать на вопросы на скорость: в зависимости от вариации Jackbox Party Pack набор игр меняется.

Super Mario Party

Серия видеоигр cо всеми любимыми персонажами вселенной Mario. Super Mario Party сейчас доступна для Nintendo Switch. 80 мини-игр, в которых участники могут играть в гольф, баскетбол, соревнуясь в количестве собранных баллов.

Keep Talking and Nobody Explodes

Игроки делятся на сапера и экспертов. Сапер видит бомбу и должен, руководствуясь указаниями экспертов, обезвредить ее. Результат игры зависит от того, насколько успешно одна сторона взаимодействует со второй.

Настольные игры

Если видеоигры - не ваш вариант, попробуйте поиграть в настольные игры. Это не просто “ходилки”, где все, что от тебя требуется - бросить кости и испытать удачу. Условия новых игр требуют эрудированности и креативности.

Catan (Колонизаторы) - события в игре развиваются на острове Катан. Игроки выступают в качестве колонизаторов. Суть игры - в борьбе за освоение острова.

Exploding Kittens (Взрывные котята) - механизм игры напоминает русскую рулетку. Только вместо патронов здесь котята. Каждый игрок по очереди вытягивает карту, пока кому-то не попадется взрывной котенок.

Pandemic - игроки должны действовать сообща, чтобы собрать все необходимые ресурсы для лечения, и спасти мир от пандемии. Игра вышла еще в 2007, но, учитывая события уходящего года, сегодня Pandemic воспринимается иначе.

Pucket - игроки должны перебросить деревянные шайбы на сторону соперника. Достаточно напряженная игра, направленная на координацию и внимательность.

Экивоки - игроки бросают игральные кости, и вытягивают карты. Число, выпавшее на костях, указывает на слово на карте и то, каким образом игрок должен его объяснить.

Если этот год показался вам тяжелым (скорее всего), и в новогодние праздники вы хотите просто расслабиться, мы подготовили для вас более ленивые варианты досуга.

Совместный просмотр кино

Звучит банально, но в тех условиях, в которых мы провели большую часть уходящего года, совместный просмотр кино становится желанным времяпрепровождением. Запаситесь попкорном и пледами, окружите себя любимыми людьми и устройте небольшой киномарафон.

В свою очередь, мы готовы посоветовать вам пару не самых очевидных новогодних фильмов: Жена епископа (1947), Магазинчик за углом (1940), Золотая Молодежь (1989), Наше Рождество (2000), Джек Фрост (1998)

Готовка

Совместное приготовление блюд - очень уютный момент. Главное - не выбирать что-то совсем сложное. Распределите обязанности на всех, пусть каждый будет причастен к делу. Приготовьте блюда, которые вы не делали раньше. Несложные рецепты можете посмотреть здесь .

Книжный клуб

Вариант досуга, который звучит не так весело, как это выходит на практике. Все, что необходимо - выбрать книгу и заранее заложить время на ее прочтение. После вы собираетесь компанией единомышленников и делитесь своими впечатлениями. Так у вас появляется возможность увидеть книгу под другим углом, и уловить те моменты, которые вы, возможно, упустили. Подберите что-то легкое, возможно, новогоднее. Дайте подобному развлечению шанс, возможно оно перерастет во что-то регулярное.