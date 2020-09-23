Мой питомец умер: история игр-тамагочи и их эволюция

Тамагочи – радость детей девяностых. Маленькое яйцо размером с брелок заменило многим настоящих питомцев. Это такое же проявление заботы, любви и ласки, но без реальной ответственности. Да, тамагочи могли заболеть и умереть из-за неосторожности владельца, но нажав пару кнопок в миг можно было завести нового. Такая небольшая инновация породила целый жанр “цифровых питомцев”. В статье расскажем о его развитии на примере конкретных игр.

Тамагочи

Настоящие тамагочи появились в 1996 году в Японии. Изначально компания Bandai разрабатывала игру на Game Boy, однако со времен разработчики осознали, что картридж можно продавать как самостоятельную ручную консоль. Тамагочи – это словослияние японского “яйцо” (tama) и англицизма “часы” (watch). Внутри пластиковой консоли живет небольшое существо, задача игрока – уход и забота за ним. У питомца имеется своя шкала голода и счастья. Также игроку необходимо следить за состоянием здоровья. Так, например, если долго не убирать за тамагочи, он может заболеть. А если уделить время тренировке, его можно приучить ходить в туалет самостоятельно. Поскольку яйцо оснащено внутренними часами, оно отслеживает прогрессию даже вне активного использования. А это значит, что все забытые тамагочи вероятно уже давно умерли от голода.

Чао в серии игр Sonic Adventure

Сами по себе игры про быстрого ежа Соника никак не относятся к жанру “виртуальных питомцев”. Но в серию Adventure разработчики включили, в качестве дополнительного контента, милых существ “чао”. Визуально они напоминают младенцев-инопланетян. Игрок может посещать чао-сад, где и проживают эти голубые существа. Внутри сада игровой процесс полностью меняется на нечто напоминающее тамагочи. За чао нужно следить и заботиться о его/ее развитии. Причем именно уход игрока определяет каким в итоге станет чао. Если его постоянно бить и обращаться с ним грубо – он вырастит злым и ворчливым. Если кормить фруктами и гладить, соответственно, станет добрым. При этом выбор еды и воспитание напрямую определяет какие характеристики будут у чао развиваться. Это нужно для участия в разных соревнованиях, вроде бега или карате. Первая часть Sonic Adventure разрабатывалась для консоли Sega Dreamcast и полностью задействовала ее уникальную архитектуру. В геймпады Dreamcast вставлялась специальная карта памяти, которая называлась VMU (virtual memory unit). Но VMU отличался от всех остальных карт наличием маленького дисплея и кнопок. А это значит, что его можно было использовать как отдельную консоль вне самого Dreamcast. То есть игрок закачивал чао на карту и мог взять его с собой, например, в сад своего друга. Также со своим чао можно было выполнять специальные задания на самом VMU.

Sims

По своей популярности серия Sims в несколько раз превзошла тамагочи. Хотя на деле механика неотличима. Вы точно также управляете “питомцем” с перечнем потребностей, но на этот раз в качестве питомца выступает человек. Sims называют симулятором жизни, потому что внутри игры можно действительно прожить несколько жизней, причем во всех стадиях – от младенца и до старика. Но основа игрового процесса заключается не столько в слежке за шкалой потребностей, сколько в коммуникации. Основа Sims – человеческая связь, причем охватывает она все от любви до ненависти. Это обеспечивало дополнительную глубину уже привычной механике тамагочи. Помимо того, Sims послужил отличной платформой для проведения социальных экспериментов и реализации девиантного поведения, основанного на подавленных эмоциях.

Nintendogs

Интересно, что хоть жанр и называется “цифровые питомцы”, существа редко похожи на настоящих питомцев. Nintendo исправили ситуацию с выпуском Nintendogs. В игре вы заботитесь о самых обычных собаках. Релиз состоялся на ручной консоли Nintendo DS. В свое время она использовала инновационные технологии – тачскрин, микрофон и Wi-Fi. В Nintendogs эти технологии задействовались максимально. С помощью микрофона собаке можно дать имя, она его запоминает и теперь собаку можно просто окликнуть. В свою очередь, тачскрин создает иллюзию тактильных ощущений от контакта с животным. То есть для того, чтобы погладить собаку, по ней нужно буквально водить стилусом имитируя поглаживания. Тоже самое касается купания, кормления и игр. А с помощью Wi-Fi можно встретиться с другими игроками и их собаками. Правда Nintendo постеснялись жестокости реального мира, поэтому собаки в игре умереть не могут (как и повзрослеть).

Animal Crossing

Animal Crossing немного выбивается из всей подборки. Здесь нет как таковой заботы о конкретном питомце, это игра скорее про собирательство. Тем не менее Animal Crossing сумел добиться стремления к заботе и уходу без всяких шкал. Ваша задача – обустраивать свой остров. По ходу игры на него могут приезжать различные антропоморфные животные и селиться. Они же и становятся вашими друзьями. Все они обладают своим уникальным внешним видом, характером, манерой речи. Поскольку игра использует виртуальные часы, каждый час реального времени равен часу игрового времени. Точно также могут сменяться и времена года. Жители вашего острова реагируют на это соответственно. Поэтому если вы не заходили в игру месяц, они обязательно спросят, где пропадал игрок, почему он их не навещал или что они скучали. Все это создает удивительное ощущение, когда игрок относится к вымышленным персонажам – как к настоящим друзьям. А это значит, что в следующий раз игрок начнет диалог не потому что “надо”, а потому что его действительно заботит как себя чувствует его новый друг.