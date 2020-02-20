Могут ли курсы и мастер-классы заменить диплом?

Микро-обучение стало синонимом карьерного роста. Компании хотят, чтобы их сотрудники стремились к приобретению новых знаний и навыков. Одним словом, любой специалист обязан быть “lifelong learner” - уметь и хотеть получать образование непрерывно и быть готовым постоянно оттачивать свои профессиональные навыки.



Сегодня мы все чаще ищем узконаправленные воркшопы и краткосрочные курсы, которые точечно повышают квалификацию и позволяют углубить знания. Говорит ли это о том, что традиционному высшему образованию скоро наступит конец? Для того, чтобы разобраться в этом вопросе мы поговорили с нашим постоянным HR-экспертом Диной Абылхожиной, основателем финансовой школы Iglikov Financial School Талгатом Игликовым и профессором Казахстанско-немецкого университета Рустамом Бурнашевым.

Что на этот счет думают работодатели?

Начнем с определения того, чего все-таки хотят работодатели. Ведь для многих главная цель это достойный заработок. Образование ради образования уже не актуально.

“Наши клиенты почти всегда, в 90% случаев, требуют наличие диплома о высшем образовании. Но стоит здесь отметить, что наши клиенты – это преимущественно крупные казахстанские компании или глобальные бизнесы. Если это топ-работодатель, то найти работу без высшего образования с большим количеством сертификатов об окончании курсов невозможно”, – говорит Дина Абылхожина.

Почему такой фокус на высшем образовании? Многое зависит от сферы. В креативной сфере и при выборе IT-специалистов работодатели чаще ищут доказательства навыков. Здесь одинаковую ценность могут иметь и воркшопы, и мини-курсы. Но если мы говорим о крупных корпорациях, тут все еще важно наличие диплома. Почему?



“Высшее образование среди работодателей все еще считается фундаментальным, долгосрочным образованием. Главное здесь то, что по два-три раза в год студенты ВУЗов доказывают свои знания на экзаменах, тестах. Другими словами, качество этих знаний можно измерить. Чего нельзя сказать о сертификатах. Не всегда получение сертификата об окончании короткого курса зависит от прохождения экзаменов, то есть сертификат без проверки знаний не может стать заменой полноценной системе образования. Это скорее преимущество, но не гарант того, что вы получите работу. Работодатель в первую очередь хочет посмотреть на диплом человека и только потом на сертификаты. Вкратце, к сертификатам, среди работодателей, строгих требований нет, к дипломам – есть”, – рассказывает Дина Абылхожина.

Что об этом думают преподаватель коротких курсов и профессор ВУЗа?

Даже те, кто работают в сфере дополнительного микро-образования, не спешат минимизировать значение высшего образования. Талгат Игликов, в прошлом ректор Казахской инженерно-технической Академии, а сейчас основатель финансовой школы и преподаватель курсов финансового управления, поделился своим мнением:

“Да, академическое образование, диплом, имеет свои сильные и слабые стороны. К сильным можно отнести фундаментальные базовые знания. К слабым сторонам можно отнести, то, что академическое образование не смотрит на рынок, слабо реагирует на потребности работодателей. Также к слабым сторонам можно отнести четыре года обучения на бакалавра. Прикладное образование (онлайн-курсы, мастер-классы) имеет одно преимущество над академическим – скорость в использовании современных технологий в процессе обучения, а также наглядное использование свежих кейсов, времени применения полученных знаний. К слабым сторонам можно отнести отсутствие “глубины” образовательного процесса. Поэтому я считаю, что не могут сертификаты о прохождении онлайн-курсов, либо мастер-классов заменить диплом, потому что они находятся в разных плоскостях. Считаю, что высшее образование не потеряет статус важности никогда, но если мы будем думать, что когда-то полученное высшее образование гарантирует нам знания на всю жизнь, то мы ошибаемся. Мир меняется ежесекундно и чтобы быть всегда лучшим в своем деле, нам необходимы короткие курсы.”

Несомненно, мы все еще ценим высшее образование, но, к сожалению, диплом - не прямое доказательство фундаментальности знаний и их актуальности.

“Очевидно, что сама специфика работы высших учебных заведений, в идеале, выстроена на передачу студентам фундаментальных системных знаний, формирование у них соответствующих навыков, в том числе – навыков самостоятельного образования. Эти знания и навыки, я бы сказал, “контекстуализируются”: студент часто изучает дисциплины, практическое значение которых не всегда очевидно, но влияние которых на фундаментальные основы восприятия мира переоценить невозможно – например, логика или философия. Иными словами, традиционное высшее образование призвано давать не только знания и навыки, но также формировать мировоззрение, картину мира студента, прививать ему определенные идеалы и нормы”, - поясняет профессор Рустам Бурнашев.

Понятно, что дипом все же пока что – "must", не только для тех, кто хочет найти работу в международных корпорациях, но и для тех, кто хочет развить в себе навыки самостоятельного образования, критического мышления и аналитики.

“Я поддерживаю тех, кто пытается углубить свои знания. Например, если мы опять же говорим о крупных корпорациях, тем кто учился не в топ-университете, нужно(!) пройти курсы. При этом можно разделить тех, кто учится ради учебы, собирателей сертификатов от тех, кто на самом деле сконцентрирован на улучшении своих профессиональных навыков. Некоторые люди могут учиться ради учебы, но в практике могут быть совершенно некомпетентными. Лучше пройти один серьезный курс, чем десятки слабых. Я советую получить высшее образование и дополнительное образование. Сегодня нельзя получить высшее образование и двадцать лет работать по старым правилам”, – делится опытом Дина Абылхожина.

В целом, короткие курсы – не пустая трата времени, если этим вы можете доказать свое стремление и компетентность. Важно, чтобы ваш опыт, образование и специальность коррелировали или дополняли друг друга.

“Те или иные курсы и тренинги (речь идет об адекватных проектах – например, курсах, которые организуют университеты, в том числе – в онлайн-режиме, а не о "тренингах личностного роста", направленных, по сути, просто на выколачивание у слушателей денег) направлены на заполнение некоторых лакун в знании и навыках конкретных людей. И они должны дополнять и “накладываться” на ту базу, которую дает традиционное высшее образование. Очевидно, что такие курсы необходимы – в мире все меняется достаточно быстро, появляются новые идеи, новые практики, специалист должен их знать. Но он, возможно, не всегда способен их самостоятельно отслеживать в полном объеме из-за постоянно возрастающего потока информации. Также, часто возникает желание сменить специализацию – для этого тоже не всегда нужно получать второе высшее образование – правильно подобранная серия курсов, наложенная на уже сформировавшееся фундаментальное представление о мире, вполне достаточна”, – говорит профессор Казахстанско-немецкого университета Рустам Бурнашев.

Если подвести итог, то сертификаты о прохождение курсов и мастер-классов вряд ли заменят дипломы о высшем образовании. Высшее образование, даже то, что было получено не в той в сфере, в которой человек работает сейчас или куда стремится, имеет массу преимуществ и дает много "переводных" навыков. Здесь стоит согласиться с Талгатом Игликовым в том, что “образование - это постоянный процесс, а не законченный продукт” и возможно, в практике непрерывного образования и есть ключ к успешной карьере.