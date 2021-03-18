Мое дело: Виктор Магдеев – о ресторане на Шри-Ланке, готовке и будущих планах

Свободное время сегодня – редкость. Времязатратное хобби – роскошь. Люди, которые успевают шить, писать стихи, заниматься музыкой или танцами, удивляют и восхищают. Совместно с Филип Моррис Казахстан мы представляем проект про таких людей и их хобби.

Наш герой – Виктор Магдеев. С ним ассоциируются два увлечения – скейтбординг и фотография. Виктор профессионально занимался скейтбордингом – был лучшим в Казахстане, стал первым атлетом Red Bull. К сожалению, травма прервала занятия спортом. Виктор нашел свое новое призвание – фотографию. Впоследствии за пару лет активной деятельности он стал одним из самых успешных фотографов страны. Но мало кто знает, что настоящая отдушина Виктора – готовка. Его целеустремленность привела к открытию небольшого ресторана на Шри-Ланке – совместного с его женой проекта. Акцент здесь сделан на свежие морепродукты, понятную кухню и добрую атмосферу. Мы поговорили с Виктором о любимом деле, заглянули на кухню и приготовили фирменные креветки. Переходите по ссылке, чтобы посмотреть полное интервью.