Мое дело: Ирина Пи – о культуре городского фермерства в Казахстане

Свободное время сегодня - редкость. Времязатратное хобби - роскошь. Люди, которые успевают шить, писать стихи, заниматься музыкой или танцами, удивляют и восхищают. Совместно с Филип Моррис Казахстан мы представляем проект про таких людей и их хобби.

Наша героиня - Ирина Пи, она работает ди-джеем, популяризирует идею городского фермерства и занимается пчеловодством. В связи с тем, что ее основная деятельность носит сезонный характер, она открыла для себя растениеводство. Сейчас в ее личной коллекции порядка 70 живых растений, которые Ирина ласково называет «питомцами». Мы провели с ней день и узнали, где купить в Алматы домашние растения и как за ними ухаживать, побывали в ее офисе и научились пересаживать суккуленты. Переходите по ссылке, чтобы посмотреть полное интервью.